– January 29, 2017

الأنواء تتوقّع موجة برد والحرارة دون الصفر

طبيبة لـ (الزمان): للإنخفاض إنعكاسات خطرة على صحة الأطفال

بغداد – صباح الخالدي

حذرت طبيبة اطفال عراقية من مغبة عدم التحوط من انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحوا الى غائم جزئي مع تشكل الضباب، وان تشهد المناطق كافة موجة برد شديدة تصل الى دون الصفر المئوي بدءا من الاربعاء المقبل. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثر اجواء العراق بأمتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وباردا مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية)، واضاف أن ( درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 12مئوية والصغرى دون الصفر، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وباردا مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا خلال النهار، وفي المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة وثلوج على المرتفعات الجبلية)، وتابع ان ( طقس يومي الاربعاء والخميس المقبلين سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط الأمطار و الثلوج في اماكن متعددة منها لتاثرها بمنخفض جوي قادم من شرق تركيا، وفي الوسطى والجنوبية غائما جزئيا مع تشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا لتاثرهما بمرتفع جوي من غرب تركيا).

وتابع ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة تكون رعدية احيانا مع تساقط الثلوج فوق الاقسام الجبلية منها وفي الوسطى والجنوبية غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة ثم يتحسن ليكون غائم جزئيا، والحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في الوسطى وترتفع في الجنوبية عن اليوم السابق ويكون طقس السبت المقبل في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وفي الوسطى والجنوبية غائما جزئيا يتحول في الوسطى الى غائم مع تساقط امطار خفيفة ليلا فيها ودرجات الحرارة ترتفع في الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق).

واكتست مدن اقليم كردستان بحلة بيضاء بفعل ثلوج هطلت بكثافة اثر منخفض جوي صاحبه انخفاض في درجات الحرارة الامر الذي اعاق حركة السير في الشوارع.

وقال بيان امس ان (موجة الثلوج اجتاحت اقليم كردستان وهي مستمرة الى الان ما تسببت في غلق اغلب الطرق وانخفاض مستوى الرؤية بشكل يدعو للحذر ومنها طريق دهوك زاخو المؤدي الى الحدود التركية ).

شديدة البرودة

واضاف ان (الثلوج جعلت مدن الاقليم شبيهة بالدول الاسكندنافية المعروفة بطقسها شديد البرودة). وتجتاح اجواء العراق خلال هذه الايام كتلة هـوائية شديدة البرودة تتعمق اليوم الأثنين مسببة أنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة أضافة الى تشكل الصقيع في اجزاء واسعة من المنطقتين الوسطى والشمالية وبعض الاجزاء من المنطقة الجنوبية حيث ستصل الصغرى في بغداد ما دون الصفر المئوي بقليل والتوقعات الحالية للهيئة تشير الى (استمرار الأجواء الباردة طوال الأسبوع المقبل نتيجة لإستمرار تدفق الكتل الهـوائية الباردة الـقادمة من تركـيا ودول البلـقان).

وقالت طبيبة الاطفال ملاك على النداوي لـ(الزمان )أمس ان (انخفاض درجات الحرارة في هذا الموسم له انعكاسات على صحة الانسان وخاصة الاطفال لان الجسم يحافظ على درجة حرارته بدقة تصل إلى أعشار الدرجة وتقارب 36,8 مئوية، وذلك بالرغم من التغيرات الحادة التي تحصل في بيئته)، واضافت إن (درجة حرارة الجسم الثابتة حيوية جدا لنشاط وعمل أجهزة الجسم السليم، والذي يرتكز على التفاعلات الكيميائية والإنزيمية وعند التعرض للبرد، يحافظ الجسم على درجة الحرارة المطلوبة بواسطة تعزيز معدل عملية الاستقلاب الأيض وتقليص ضخ الدم إلى الأنسجة المحيطية، مثل الجلد والأطراف، وبواسطة الارتجاف و إن نجاعة هذه الآليات محدودة تبعا لنوع البرد الذي يتعرض له الجسم، من الشدة ومدة التعرض)، واوضحت النداوي ان (انخفاض الحرارة نتيجة التعرض للبرد شائع بين الأشخاص المعافين، مثل المتنزهين، والبحارة ومتسلقي الجبال، وكذلك بين المشردين الذين لا يمتلكون مأوى ولكن بشكل عام، الأطفال والكهول هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بانخفاض الحرارة الذي يؤدي الى إصابات متعددة للأجهزة في الجسم، تزيد خطورتها ويتغير تعبيرها السريري مع الانخفاض في درجة الحرارة)، ونصحت (باختيار علاج انخفاض درجة حرارة الجسم تبعا لخطورة الإصابة وللمسبب الأولي العلاج الفوري يشمل علاجا داعما، مثل التنفس الاصطناعي عند الحاجة، ومعالجة اضطراب النظم وموازنة اضطرابات التخثر والأملاح ويتم رفع درجة حرارة الجسم بواسطة تدفئة الجسم بشكل فاعل بعد إزالة الثياب المبللة وتغطية الجسم بالبطانيات تتم التدفئة الفاعلة بواسطة السخانات، البطانيات المدفّئة أو عن طريق غمر كل الجسم أو أقسام منه في مغاطس دافئة ويكون تشخيص العامل المسبب لانخفاض الحرارة، عادة، سهلا بسيطا عندما يكون التعرض للبرد معروفا أما حين يكون المسبب الرئيسي حالة طبية أيا كانت، فعندئذ قد يكون التشخيص صعبًا، أحيانا، نتيجة تعدد وتنوع العوامل المسببة المحتملة وتأثير انخفاض الحرارة نفسه على أعراض المرض الأولي والعكس صحيح)، واضافت ان (العلاج الأكثر نجاحا ونجاعة لانخفاض الحرارة هو الوقاية الأولية بالوعي بالحالات والأوضاع التي قد تشكل خطرًا، وتوفير إمكانيات الحماية من البرد للسكان المعرضين للخطر كل هذه تؤدي إلى خفض احتمالات خطر الإصابة بانخفاض الحرارة وتطوره).