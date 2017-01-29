– January 29, 2017

النفط يعادل الشرطة ويستمر في صدارة الممتاز

الوسط يلاعب الأمانة اليوم في النجف وإنسحاب غير مسوّغ لزاخو

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق النفط تصدره لفرق الدوري الممتاز بكرة القدم رغم تعادله مع الشرطة سلبيا في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من المرحلة الاولى ليرفع النفط رصيده الى 37 نقطة والشرطة الى 34 في الوقت الذي اعد زاخو خاسرا لمباراته مع الجوية بعد انسحابه د80 من المباراة التي جرت في زاخو وهو الفريق الرابع والاخير من اقليم كردستان يترك البطولة حيث دهوك واربيل والسليمانية ومعلوم ان زاخو يقف في الموقع ما قبل الاخير في سلم الترتيب الفرقي في اسوء مشاركة للفريق الذي لم يقدر على ادارة الامور ولم يكن له اثرا في المنافسة بعدما خسر عشر مباريات وعجز عن الفوز في جميع مباريات الارض قبل ان يقدم على الانسحاب في قرار غريب وكانه يريد التخلص من المشاركة المخيبة بهذه الطريقة والتصرف اللامسوؤل لجمهوره وعدد من لاعبيه ومساعد المدرب خصوصا اللاعب المطرود

وعلى الاتحاد ان يطبق لوائح المسابقة على جميع الفرق التي انسحبت ومن تلوح به (السماوة الكرخ) وان يصار الى ذلك خلال فترة توقف الدوري وليس هذا حسب بل محاسبة كل من يقدم على هذا التصرف وكذلك التصريحات لوسائل الاعلام حيث التهجم على الاتحاد والحكام كما حصل في الكثير من المباريات ومنهم من تهور في التصريحات ويتحدثون بما يحلو لهم والدخول في مشاكل الدوري التي لاتحتاج الى تعليق.

تكون المباريات المؤجلة العشرمن المرحلة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم قد انطقت امس الاول السبت حيث تنتظر النفط ثلاث مباريات يامل ان يحسمها لمصلحته في صراع مع الجوية والوسط الثلاثي المنافس على الصدارة عبر المباريات المؤجلة غير ان تعادل النفط مع الشرطة قلل من حظوظه فيها جميعا في وقت تنتظر الجوية ست مباريات وان فاز فيها جميعها سيرفع رصيده النقاط الى 46 في وقت يظهر الوسط بالمركز الثالث الافضل موقفا من الكل وسيكون على موعد مع اربع مباريات ان فاز فيها سيرفع حاصل النقاط الى 47 كما استفاد من تعادل النفط والشرطة ومؤكد ان احد الثلاثي مرشح للمرور بالصدارة حيث الوسط صاحب الأرجحية الواضحة في حسم الموقف في المرحلة الاولى عبر الموقف والمباريات المؤجلة والسؤال من يتمكن من حسم مبارياته المؤجلة كما يريد والفرق الثلاثة ستصطدم بعضها البعض في وقت يقف الطلاب في الموقع الرابع ثم الشرطة التي احتلت مواقع الميناء المتراجع سادسا لينهي مبارياته بنتيجة مخيبة عكرت من مزاج الانصار.

زاخو والجوية

وكان لقاء زاخو والجوية قد انتهى بانسحاب اصحاب الارض ليعد الجوية فائزا بثلاثة اهداف بعدما بقي متقدما بهدف اسامةعلي د32 قبل ان ياتي احتجاج زاخو ورفض الاستمرار اللعب والاصرار على الانسحاب بعد طرد اللاعب حيدر عبداللة في حالة تشهدها الملاعب في مختلف ارجاء العالم الاعندنا في تصرفات غير مسوغة ليس في نادي زاخو بل بين عموم الفرق المشاركة في الدوري عندما تخسر وتظهر خلاف المطلوب لم تجد امامها الا شماعة الحكام في تصرف ازداد مدفوعا من الادارات كما نشاهدها من خلال احاديثهم الباهتة عبر القنوات الرياضية ويتهجمون على الحكام في وقت هم يعلمون لو استمروا يحتجون ويعترضون على اخطاء الحكام لاجدوى لانه من يقدر احد من هؤلاء تغير النتيجة التي اعلنها الحكم وما يجري عندنا يعكس عدم الفهم بقانون اللعبة ولايمكن تفسير ذلك بشيء اخر ولاعجب ان نجد من لايفهم بقانون كرة القدم ولامشكلة لهم الا مع الحكام للتغطية على فشل نتائج فرقهم عندما تخسر والعكس عندما تفوز مع نفس الحكم وشر البلية ما يضحك وسنطرح السؤال على جميع الفرق لماذا تتصرفون ولاعبيكم بهذه الطريقة الفاشلة في وقت يتحتم عليكم ان ترفضوها وتقفوا بوجه اي تصرف ضد الحكام لان ذلك وجها اخر للمشاركة وتتصرفون بهذا الشكل عجيب امركم وصار العالم بايديكم وتشاهدون كيف يتصرف اللاعبين امام اخطاء الحكام متى تأخذ الادارات الرياضية الامور بجدية يا سادتي كفى تهور وكفى تصرف غير لائق ولانكم اخذتم تربكون العمل الرياضي لانكم لم تتوقفوا عن تصريحاتكم التي لا تحتاج الى تعليق ؟ وفي موضة الموسم اسمها الانسحاب.

الشكل الطبيعي

وسارت المباراة بشكل طبيعي بعد السيطرة التي فرضها الجوية واثمرت عن تسجيل هدف التقدم عن طريق اسامة علي 32 بعد اخذ الفريق زمام المبادرة الهجومية وكاد ان يسجل اكثر من هدف امام الفرص المهدورة والتي عكست الفوارق بين الفريقين ولان الجوية دخل اللقاء وعينه على الفوز والعودة بالنقاط ولانه الافضل في كل شيء وعكس قوته منذ البداية لان اللاعبين يدركون طبيعة المهمة بعد السقوط المستمر في نفس الملعب ولان ما تبقى للفريق من مباريات يريدان تستغل لان غير ذلك سيضر بالمشاركة وهدف الصراع على اللقب الذي يبحث عنه باسم قاسم الذي يدفع بالامور في مهمة يريدها ان تنجح كما حصل مع الزوراء الموسم الماضي مع ان الفريق فرط بنقاط مباريات هي في متناول اليد ما اثار مخاوف الانصار قبل ان يعود لسكة الانتصارات بعد عبور الحدود بالخماسية والفوز الثاني على زاخو رغم الاحداث المؤسفة التي انتهت عندها المباراة وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده الى 31 في نفس موقعه على بعد نقطة من الميناء ونقطتين من الطلاب ويسير في الاتجاه الصحيح ورفع سقف الطموحات والاستفادة من المباريات المؤجلة وجمع نقاطها للاقتراب من مثلث الترتيب مستفيدا من تعادل النفط والشرطة والرغبة في التقدم للامام في وقت يظهر حرص اللاعبين في متابعة مبارياتهم امام فرصة لايمكن التفريط بها وتظهر مباريات صعبة امام رغبة الفرق المتواجدة في المواقع السبع المتوقع ان تشهد منافسة قوية كما فتحت النتيجة الباب امام الوسط والجوية في العمل المشترك وحرمانه من البقاء في الصدارة الى ما قبل اسدال الستار على المرحلة الاولى و فترة التوقف التي تحتاج الى مراجعة جدية اذا ما اردنا النجاح للدوري الذي شابه المشاكل بشكل غير متوقع في تصرفات غريبة عجيبة وكان البعض من الفرق تعد مشاركاتها منة على الدوري وكأنها لاتمتلك شيء فقد الاحتجاج على الحكام رغم انها تعرف قدر فرقها لكنها تذهب الى الاتجاه السلبي والاحتجاج واجد مناسب من الاتحاد ان يصارح الفرق فيما يخص الاستمرار او ترك المسابقة غير مؤسفا عليها لانها تنتهج نهجا يعكس فشلها لتتجه نحو اثارة المشاكل في هذه الاوقات وتهدد بالانسحاب فمن يريد ان ينسحب لينسحب لان اكثر الادارات تنقصها الخبرة قبل ان تدقع بها الانتخابات التي هي من فضحت بمهنية اصحابها ولاحاجة الى تعليق.

فشل زاخو

من جانبه فشل زاخو في كل شيء عندما تقبل الخسارة العاشرة من 16 مباراة قبل ان يقدم على تصرف مرفوض حينما اعلن الانسحاب الى ما قبل عشر دقائق على نهاية المباراة ما زاد من الطين بله قبل ان يكون طرف سلبي لانه سيربك المسابقة مع انه في اسوء ايامه وامر مؤسف ان يظهر بعض لاعبي الفريق في حالة احتجاج مرفوضة ومن الإداريين على قرار لايحتاج الى انفعال وما شابه ذلك وحتى في تسويغ النتيجة المتوقعة امام فوارق الفريقين الفنية والوضع الذي عليه زاخو المنحني في ملعبه وخارجه وكلما حققه فوز يتيم لم ينقذه من الخروج من المنطقة الحمراء وكان على ادارته ان تقدم الفريق بشكل اخر من دون ما ذهب اليه البعض من اللاعبين الذين عليهم ان يقدموا دليلا على عدم صحة الحالة من قبل حكم اشاد به الكل وليس عدد من اللاعبين غير ملمين بأبسط مواد قانون كرة القدم قبل ان يضعوا الفريق امام مفترق طرق في حال تطبيق لوائح المسابقة لانه لامعنى من مشاركة لفريق وجمهوره عندما خرجوا عن مسار اللعب والتشجيع وعندما شاهدناهم يزعقون بوجه الحكم اي منطق هذا واي دوري واي تصرف اتمنى على الاتحاد ان يضع حدا للتصريحات التي تهاجمه وزادت تحت شعار الديمقراطية والحرية في وقت تنتهك كرامة الحكام الذين يعتمد عليهم من الاتحاد الاسيوي عبر اناطتهم واجبات مهمة لانقول لهؤلاء ليس في زاخو بل كل من تصرف وتحدث بنفس الطريقة ونقول انكم لاتمتلكون الخبرة ولا المهنية وفاشلون حد النخاع

واتحاد الكرة يتحمل كل الذي يحصل من تصرفات وتهديد بالانسحاب والتطاول على الحكام ولابد من ايقاف مسلسل الفاشلين وتطاولهم على الحكام والدوري وتعنيفهم بقوة حتى لو تطلب الامر اقامة الدوري بين عشرة فرق لان هنالك فرق لاتستحق اللعب في الدرجة الاولى وليس الممتازة ولان من يقودها لم يصدقوا ان يرتقوا الى مستوى ادارة الاندية بعد ان اتت بهم الانتخابات تحت عناوين محتفلة منها؟

تعادل النفط والشرطة

وفتح النفط الباب امام الوسط لمشاركته في الصدارة لأفضلية الموقف من حيث عدد المباريات التي يحرص الوسط على اداراتها في حسابات النتائج عندما نزف النفط نقطتين غاليتين قد يعقدان موقفه في البقاء والاستمرار في الصدارة التي اهتزت بهذه النتيجة ولانها ستفتح الباب اما الجوية المستفيد هو الاخر والذي ظهر بمستوى جيد امام زاخو الملعب الذي دفع ثمن مبارياته قبل ان يظهر بأفضل حالاته لكن رهان النفط على البقاء في الصدارة قائم الى ما قبل لقاء الشرطة ولان فقدان نقطتين في هذه الاوقات يقلل من حظوظ الفريق في الصراع على الصدارة وهو الذي لعب في مواقعه لكنه فشل في مواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد عن ملاحقيه في حسابات النتائج لان التعادل لايخدم مهمة الفريق في الاستمرار بالصدارة التي تتطلب تحقيق الفوز امام اي عنوان كان ولان خسارة نقطتين يشكل عائق امام مهمة النفط الذي يبدو تاثر بغياب هدافه والدوري ايمن حسين قبل ان تضيع فرصة الفوز في المباراة التي دخلها النفط بوضع افضل من الشرطة ولانه في وضع نفسي وفني ويقدم مباريات مهمة منحته الصدارة والرغبة في الصراع عليها حتى النهاية بعد تالق مجموعة لاعبين تقدم ما لديها وتواصل وتيرة التألق وبقيت له مباراة واحدة امام فريق الحسين سيلعبها السبت المقبل وتمثل اهمية للفريق حيث النفط والبقاء مستمرا في الموقع الاول وقد يكون ذلك مؤقت امام قوة فريق الوسط الذي يعد تعادل النفط فرصة للاقتراب من موقعه السابق في وقت يسعى فريق الحسين الخروج من مواقع المؤخرة.

جمهور الشرطة

بالمقايل لم تكن النتيجة مقنعة لجمهور الشرطة حيث التعادل الثاني تواليا بعد النجف اي فقدان اربع نقاط في اشد جولات الدوري وفي حسابات الصراع على الصدارة التي ابتعد عنها حيث الموقع الرابع 34 نقطة المهدد من قبل الجوية والطلاب لكن الفريق حقق نتائج مهمة في الجولات الاخيرة عندما حقق العلامة الكبيرة على الوسط والامانة والميناء ولازال رهانه قائم في المنافسة على مباريات المرحلة المقبلة في ظل تطور الفريق وعطاء اللاعبين الذي اختلف عن البداية عندما انعكست خبرة اغلب لاعبي الفريق في تحقيق النتائج والتطلع الى ان تسير الامور بشكل افضل امام مشاكل ادارية ظهرت مجددتا على السطح ويامل ان تحل دون ان تعقد من الامور التي اخذت الكثير من الفريق الذي قد يصطدم بهذه المشكلة التي انعكست في الموسمين الاخيرين.

الوسط والامانة

ويستقبل الوسط في الموقع الثالث 34 نقطة الامانة تاسع الترتيب25 اليوم في ظروف مختلفة حيث عاملي الارض والجمهور وبعد تعادل النفط مع الشرطة ما يدفع اللاعبين على بذل ما في وسعهم اللعب بشعار لابديل عن الفوز الذي سينقل الفريق لمشاركة النفط الصدارة كاجراء اولي لحين الانتهاء من جميع مبارياته للعودة للصدارة التي يظهر الاقرب لها وتظهر ارجحية اصحاب الارض في حسم المهمة التي يكون قد اعد لها غني شهد في حسم مبارياته الاربع واهمية الاستفادة منها من اجل خطف الموقع الاول وكل التوقعات تشير الى قدرة وقوة الوسط من حيث موجود اللاعبين الذين تعزز موجودهم خلال فترة الانتقالات الشتوية كما ظهور واستمر منذ البداية في وضع متقدم وناجح وجمع النقاط دون ضغط وافضل الفرق من حيث النتائج عندما حقق الفوز في عشر مباريات وخسر واحدة امام الشرطة سرعان ما تداركها بالفوز على الحسين والبحري ويرى الوسط حجم المباريات واهميتها وانعكاسها على موقفه في وقت وان يواصل خطواته بكل ثقة لانه يمتلك مقومات اللعب من حيث القدرات الفنية التي حددها غني شهد الذي استطاع قيادة الفريق بالشكل المطلوب ولازال بخطى ثابتة وينتظر ان يحسم مبارياته المؤجلة والتعامل معها كما ينبغي لان المهمة تظهر طويلة والاهم ان تدعم بنتائج الفوز ولو الوسط استمر يلعب ويقدم في روح جماعية وكان لسان حاله يقول علينا ان نلعب بقوة والسيطرة على المباريات المقبلة وان نعود للصدارة والاستمرار بها للنهاية لانه الفريق الذي واصل جهوده الاستثنائية ونجح بشكل واضح وسيلعب اصحاب الارض بقدراتهم ومع الخدمة قدمها الشرطة والفوز على الامانة سيمنحه الصدارة المرشح القوي للعودة لها وهو الذي يمتلك اسس اللعب والفوز وسيكون امام الاختبارات الحقيقية والحرص على الاستمرار في النتائج كونه يعيش في اجواء اللعب المطلوبة عندما لعب اقل الفرق المنافسة على الصدارة عندما خاض 15 مباراة ويعول على مجموعة لاعبين تؤدي ما عليها بقوة ويريد الامانة ايقاف مسلسل النتائج والتراجع للموقع التاسع بعد فقدان روح المنافسة والصراع والابتعاد عن دائرة المنافسة في وضع اختلف عن البداية عندما قدم نفسه الفريق القوي سرعان ما فشل وتراجع ولازال في وضع غير مستقر لكنه يراهن على خطف نقاط اخر مبارياته من خلال توظيف جهود الاعبين لام الفوز اليوم يعني الكثير قبل الذهاب للراحة الاجبارية ولان الفوز على الوسط اهمية خاصة وسيستعيد الفريق توازنه