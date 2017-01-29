– January 29, 2017

ألعاب الصم في مهمة آسيوية بالكويت

بغداد – الزمان

قال رئيس الاتحاد العراقي لالعاب الصم حيدر الشافي انه سيشارك في مهمة أسيوية للاتحاد الاسيوي لالعاب الصم لزيارة الكويت بمعية رئيس الاتحاد الاسيوي الايراني محمد بركر. واضاف الشافي الذي يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية العراقية : ان الزيارة التي سيقوم بها وفداً من الاتحاد الاسيوي لالعاب الصم برئاسة رئيس الاتحاد الاسيوي الغرض منها رفع الحظر عن الكويت بألعاب الصم والانخراط في الاتحادين الاسيوي والدولي وامكانية استضافة الكويت لاحدى البطولات الاسيوية.

واشار الى : ان الكويت كانت قد كلفت بتنظيم أسياد أسيا بالعاب الصم عام 2007 المؤهلة الى بارالمبياد بكين عام 2008 لكنها لم تنظم الاسياد في حينها رغم تكليف الاتحاد الاسيوي لها , ما اضطر الاتحادين الاسيوي والدولي الى تعليق عضوية الكويت عام 2007 . واوضح : ان العراق متمثلاً بعضو الاتحاد الاسيوي حيدر الشافي لعب دوراً مهماً في تفعيل فكرة رفع الحظر عن الكويت وذلك خلال الاجتماع الاسيوي الذي عقد في شهر نيسان من العام الماضي, مشيراً الى الاتحاد الكويتي لالعاب الصم سدد جميع المستحقات المالية التي بذمته للاتحاد الاسيوي مما يسهل ذلك مهمة رفع الحظر عنه و ممارسة الفعاليات الخاصة لالعاب الصم بصورة طبيعية محلياً واسيوياً ودولياً. وقال: اننا نتمنى ان يتم الاعلان رسمياً عن رفع الحظر عن الكويت بالعاب الصم خاصة وانها من الدول العربية ولديها مناصب عدة في الاتحادات الاسيوية والدولية.