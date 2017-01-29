– January 29, 2017

سيميوني يعترف بتفوق ألافيس وكييفو يخطف الفوز بهدف

أرسنال يثأر من ساوثهامبتون وتوتنهام ينجو بإعجوبة

{ مدن – وكالات: دك فريق أرسنال شباك منافسه ساوثهامبتون بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس السبت، بملعب سانت ماري ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنكليزي. يدين الفريق اللندني بهذا التأهل، لمهاجمه داني ويلبيك الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 15 و22، واللاعب والكوت الذي أحرز هاتريك 35 و69 و84، ليتأهل أرسنال لدور الـ 16 لكأس الاتحاد، ويثأر من الخسارة أمام ساوثهامبتون الذي أقصاه من كأس الرابطة. بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي مبكر، ومحاولات خطيرة لويلبيك ولوكاس بيريز الذي أجاد في صناعة الفرص لزملائه، منها ضربة رأس لموستافي مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يصنع بيريز فرصة جديدة لويلبيك وضعها ببراعة في شباك الحارس هاري لويس، ليتقدم أرسنال بعد مرور ربع ساعة. أما كلود بويل مدرب ساوثهامبتون، دفع فاتورة إراحة عدد كبير من لاعبيه بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب ليفربول، وكذلك الأخطاء الكارثية لقلبي الدفاع فلورين جاردوس وجاك ستيفنز، والتي استغلها ويلبيك مجددًا لينفرد بالمرمى، مسجلاً الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من تشامبرلين. دخل أصحاب الأرض أجواء اللقاء متأخرًا، ولم تكن محاولاتهم مؤثرة على مرمى الجانرز، باستثناء تسديدة قوية لهويبرج، وأخرى لشين لونج قائد ساوثهامبتون، تصدى لها دافيد أوسبينا ببراعة. لكن ويلبيك عاد مجددًا لإخماد صحوة ساوثهامبتون، بتسلله وسط الدفاع، وتمرير كرة وضعها والكوت بسهولة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث. واصل أرسنال تفوقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، حيث هدد مرمى منافسه بتسديدتين لنيلس وهيكتور بيليرين. وقام فينجر بإخراج ويلبيك، ليشارك مكانه أليكسيس سانشيز، الذي كافأ مدربه بصناعة الهدف الرابع للنجم والكوت الذي سدد بسهولة في الشباك، بعدها شارك أليكس أيوبي مكان رينيه أديليد. تفكك فريق ساوثهامبتون، وجازف بكل خطوطه، ولكنه لم يفلح سواء على الجانب الهجومي بإحراز هدف شرفي، حيث انطلق سانشيز في هجمة مرتدة، ومرر الكرة إلى والكوت الذي سدد بسهولة، مسجلاً هاتريك، والهدف الخامس لفريقه. حافظ أرسنال على تماسكه الدفاعي، وتصدى حارسه دافيد أوسبينا لتسديدة قوية، إلا أن ساوثهامبتون عجز عن هز الشباك، ليودع مسابقة الكأس بخسارة مهينة على ملعبه ووسط جماهيره.

توتنهام ينجو بأعجوبة

وكاد ويكومب وندررز المغمور الذي يكافح في دوري الدرجة الثالثة الإنكليزي أن يفجر كبرى المفاجآت ويطيح بتوتنهام من دور الـ32 ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي. نجا توتنهام من الخروج المبكر من كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعبه عندما قلب تخلفه أمام ويكومب وندررز من الدرجة الثالثة صفر-2 في الشوط الأول ثم 2-3 حتى الدقيقة قبل الأخيرة قبل ان يخرج فائزا 4-3، فعبر الفريق اللندني دور الـ32 في طريقه إلى ثمن النهائي. وأراح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام معظم نجوم الصف الأول وأشرك تشكيلة جلها من الشبان، فاستغل ويكومب الأمر في الشوط الأول ليتقدم بهدفين سجلهما بول هايز (23 و36). ورد الفريق اللندني الشمالي في منتصف الشوط الثاني بهدفين سريعين سجلهما الكوري الجنوبي هونغ مين سون (60) والهولندي فينسنت يانسن (64 من ركلة جزاء). وظن أنصار توتنهام بأن فريقهم سيخرج فائزاً لكن ويكومب تقدم مجدداً بواسطة غاري طومسون (84). ونجح ديلي ألي الذي نزل في الشوط الثاني في إدراك التعادل لتوتنهام قبل نهاية اللقاء بدقيقة، قبل أن يسقط سون ويكومب بالضربة القاضية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليتحاشى فريقه مباراة معادة على أرض منافسه. ووحقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً خارج ملعبه ضد كريستال بالاس بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها رحيم ستيرلينغ (43)، والألماني ليروي ساني (71) والإيفواري يايا توريه في الدقيقة 90.

سيميوني يعترف

واعترف مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، بأن فريقه لم يقدم مباراة جيدة في فيتوريا وأن منافسه ديبورتيفو ألافيس كان متفوقا، وخاصة في الضغط. وبعد التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة العشرين من الليجا، أشار سيميوني إلى أن المنافس قدم مباراة جيدة، وأن فريقه دافع وخرج بنقطة أمام منافس كان أفضل منه في الملعب. وأكد سيميوني أنه لم يفاجأ بأداء ألافيس لأنهم كانوا يلعبون بنفس الطريقة حتى في مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون، معقل الأتليتي. وأشار إلى أن ألافيس كان متفوقا أيضا في الألعاب الهوائية. وأوضح سيميوني أن لاعبه جايتان أتيحت له فرصة واضحة للتسجيل، لكن الحارس تصدى لها بشكل بارع. وحصد أتلتيكو مدريد، نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، مقابل 24 نقطة لديبورتيفو ألافيس في المركز الثاني عشر. ويتصدر ريال مدريد، جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن أشبيلية الوصيف، ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث، مع بقاء مباراة مؤجلة للمتصدر.

كييفو يخطف الفوز

واقتنص فريق كييفو فوزا مثيرا من ملعب مضيفه لاتسيو 1 /صفر اول امس السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبدت أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي ولكن روبرتو إنكليسي خطف هدف الفوز لكييفو في الوقت بدل الضائع بمساعدة ماسيمو جوبي. ورفع كييفو رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز الرابع. وفشل لاتسيو في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام يوفنتوس 2/صفر فيما تذوق كييفو طعم الفوز للمرة الأولى منذ أن تغلب على سامبدوريا 2 /1 في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي. وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق لاتسيو 12 انتصارا مقابل أربعة تعادلات وست هزائم فيما فاز كييفو ثمان مرات وتعادل أربع مرات وخسر عشر مرات.