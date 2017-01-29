– January 29, 2017

ميسي ينعى مدرّبه السابق

{ مدريد – وكالات: نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاة مدربه السابق، إرنستو فيتشيو، عن عمر ناهز 65 عامًا، في منزله بروساريو، مسقط رأس البرغوث. وكتب مهاجم برشلونة، عبر حسابه على فيس بوك الاجتماعي، متحدثًا عن فيتشيو، أول مدرب تولى تأهيله بفريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، عندما كان ناشئا: أحيانا الأخبار السيئة تجلب ذكريات جيدة. مثل التي أحملها والعديد من اللاعبين عن هذا الرجل العظيم إرنستو فيتشيو. وأضاف: أشكرك على كل ما قمت به من عمل عظيم، وأتقدم بخالص التعازي لأسرتك. كان فيتشيو أكثر مدرب قاد ميسي خلال أعوامه الأولى كناش بنادي نيويلز أولد بويز، الذي عمل فيه طوال 28 عاما بقطاع الناشئين. وتولى في عام 1995 تدريب فريق ماكينة 87 الذي توج وقتها بطلاً لدوري الناشئين بقيادة ميسي. ومن تصريحات فيتشيو في مقابلة مع صحيفة لا ناسيون المحلية قبل مجيئه (ميسي) لنيويلز، كانت روساريو كلها تتحدث عن موهبة فتى كان يلعب بمدرسة أبانديرادو جراندولي. بدأت في العمل معه، وبالفعل رأيت كم يمتلك من موهبة وقدرات فنية مختلفة عن الآخرين. وأضاف متحدثًا عن بدايات البرغوث بمجرد استلامه للكرة من حارس مرماه، بدأ في إزاحة المنافسين، وعندما تخطى حارس المنافس، وجده يعاني في ركبته، أوقف الكرة بدلا من تسديدها في المرمى وطلب من الحكم علاجه. ويضيف في قصة أخرى حول ميسي أتذكر في إحدى المباريات أنه (ميسي) كان مريضا، لكنه حضر وجلس على دكة البدلاء، وكنا متأخرين في المباراة 0-1، وعندها استدعيته وسألته إذا كان جاهزا للعب، وقال نعم، دفعت به ولم يخذلني، سجل هدفا وصنع آخر لنفوز باللقاء.