– January 29, 2017

تونس تفشل في فك العقدة أمام بوركينا فاسو

كاسبرجاك يسرد أسباب السقوط ودوارتي سعيد بالتأهّل لنصف النهائي

{ تونس – وكالات: تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالغابون، بعد الفوز على منتخب تونس 2-0، اول امس السبت على ملعب دانجوندجي، في أولى مواجهات دور الثمانية. سجل البديل أريستيد بانسيه هدف الخيول البوركينية من تسديدة قوية مرت على يسار حارس تونس في الدقيقة (81)، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعي وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه (85). وتفوق البرتغالي باولو دوارتي مدرب الخيول، على منافسه البولندي هنري كاسبرجاك مدرب النسور، في إدارة اللقاء وتحقيق الفوز في آخر 10 دقائق باللقاء. وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس بالتخصص، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور الثمانية في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998 . جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين اللذين لجأ للتأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي، واستمرت مدة جس النبض لمدة 10 دقائق، بينما كانت أول فرصة عبر رأسية ياسين الخنيسي التي مرت فوق العارضة (13)، ورد ناكولما بريجيوس بفرصة بوركينية مرت بجوار القائم (14). غابت الفاعلية عن لاعبي الفريقين وسدد الخنيسي كرة مرت بجوار القائم (18)، تبعه الخزري بتسديدة مرت فوق العارضة (20)، بينما ارتطمت تسديدة بيرتران إيزيدور تراوري في العارضة (22)، تبعه زميله سيريل بايالا بتسديدة مرت فوق العارضة (23). واصل منتخب نسور قرطاج أفضليته النسبية خلال الشوط الأول في الاستحواذ على الكرة والانتشار الهجومي، وأهدر أمين بن عمر كرة قوية ارتطمت في القائم الذي أنقذ هدف محقق (31). ومرت رأسية الخنيسي فوق العارضة (33)، ورد تراوري بتسديدة تصدى لها حارس تونس (39)، قبل أن يتصدى حارس بوركينا فاسو لتسديدة فرجاني ساسي (45+1) لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، تصدى حارس بوركينا فاسو لتسديدة من الخنيسي (46)، ورد دايو بتسديدة مرت فوق العارضة (50)، وبعدها شارك حمزة لحمر على حساب الخزري الذي خرج من الملعب غاضبا (62). كان بوركينا فاسو الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني والأكثر انتشارا هجوميا وتهديدا لمرمى تونس، ودفع دوراتي بالبديل بانسيه على حساب بايايلا(75). جاء هدف بوركينا فاسو الاول من ضربة ثابتة مررها تراوري لزميله أريستيد بانسيه الذي سددها قوية مرت على يسار الحارس في الدقيقة (81). بعدها أضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني لبوركينا فاسو، بعدما تلاعب بحارس مرمى تونس وسددها في المرمى الخالي من حارسه (85)، وفشل لاعبو تونس في تقليص الفارق رغم التغييرات لتنتهي المباراة بفوز بوركينا فاسو على تونس (2-0). واعترف البولندي هنري كاسبرجاك، المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، بأن فريقه لم يظهر الرغبة والإصرار على تحقيق الفوز خلال مباراته اول امس السبت، أمام منتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون. وتغلب منتخب بوركينا فاسو (الخيول) 2-0 على نظيره التونسي (نسور قرطاج) اول امس في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا بالجابون، ليتأهل الفريق للمرة الثانية إلى المربع الذهبي في آخر ثلاث نسخ من البطولة الأفريقية. وتعرض المنتخب التونسي لكرة القدم للهزيمة الخامسة له في دور الثمانية بالبطولة الأفريقية، منذ فوز الفريق بلقب البطولة عام 2004 . وقال هنري كاسبرجاك: لم نظهر هذه الرغبة اللازمة لتحقيق الفوز. عانينا من الإجهاد. أشعر بخيبة أمل شديدة وكذلك اللاعبون وهو نفس شعور المشجعين في تونس. ولكنها كرة القدم وهذه هي الحياة.

دوارتي: نستحق الفوز

وأهدى البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو لكرة القدم فوز فريقه على نظيره التونسي 2 / صفر اول امس السبت إلى الشعب البوركيني مؤكدا أن الفريق استحق الفوز في هذه المباراة العصيبة. وتغلب منتخب بوركينا فاسو (الخيول) على نظيره التونسي (نسور قرطاج) في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا بالجابون ليتأهل للمرة الثانية إلى المربع الذهبي في آخر ثلاث نسخ من البطولة الإفريقية. وقال دوارتي: أشعر بسعادة طاغية لهذه النتيجة. تأهلنا للدور قبل النهائي. نهدي هذا الفوز إلى شعب بوركينا فاسو.وأضاف: كانت مباراة صعبة للغاية. المنتخب التونسي كان قويا للغاية. واختتم تصريحاته قائلا: المباراة حسمت عبر تفاصيل دقيقة. لم تكن المباراة سهلة لكن منتخب بوركينا فاسو استحق الفوز والتأهل.