– January 29, 2017

دائرة الفنون التشكيلية تحتفي بتدشينات رافع جاسم اللونية

السيرة الفنية بين الوحدة والديكور

وسام قصي

أفتتح مدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور شفيق المهدي، الأثنين، المعرض الإستعادي الثاني عشر للفنان رافع جاسم بعنوان (السيرة الفنية بين الوحدة والديكور) في القاعة الكبرى لقسم المعارض مركز الوزارة.

وضم المعرض الذي حضره وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار قيس حسين رشيد و الممثل الثقافي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فاضل الشرع، ومعاون مدير عام دائرة الفنون التشكيلية د. صلاح الفضلي وعدد من الفنانين والنقاد ومتذوقي الفن التشكيلي ووسائل الاعلام ، 18 لوحة مثلت مدارس بغداد اللونية التي تمتد الى جيل الفنانين الرواد.

مدير عام دائرة الفنون التشكيلية د. شفيق المهدي قال(افتتحنا اليوم معرضاً لاسم وفنان كبير امتد عطاؤه لأكثر من ستين سنة .. فالفنان ينتمي الى جيل ما بعد الرواد .. وهو أسم كبير متميز جدا بتنوعه وثرائه .. واصل هذا الفنان بجهد خارق متنوع ومتعدد .. وفي هذا المعرض نلاحظ تنوع المدارس والفنون .. واليوم رافع جاسم هو الذي يكرمنا في وزارة الثقافة بتاريخه الشريف وعطائه الغزير).

جيل الرواد

وأضاف: نحن طلاب وتلامذة جيل الرواد فائق حسن وابراهيم جلال وبدري حسون فريد ويوسف العاني وحافظ الدروبي وهؤلاء هم نخبة المجتمع العراقي .. ومعرض اليوم سماه الفنان الطريق الطويل وانا اسميته الطريق الصعب والشاق .. فلا يمكن للامة ان تنهض بدون فنونها .. فهي تشكل روح الامة .. ولا نستطيع ان نرى هذه الامة بدون هذه الروح).الناقد والفنان مؤيد البصام قال( الفنان رافع جاسم من الفنانين الذين واكبوا الرواد ويعد جزءاً من حركة الريادة العراقية .. يلاحظ عليه قدرته اللونية وتلاعبه في مزج الالوان واعطائها خصوصية .. مع تمسكه بالمكان الذي اخذ قضية مهمة عنده في اعماله الفنية .. فالمكان سواء كان في الريف والمدينة وعلى ضوئه كان ينسج افكاره داخل اللوحات .. والفنان يعد احد من اعلام مدرسة بغداد اللونية التي تمتد الى فائق حسن والفنانين العظام) .الناقد والاكاديمي جواد الزيدي قال ( اليوم حضرنا المعرض الاستعادي للفنان رافع جاسم الذي يعدّ احد الاسماء المهمة في تاريخ التشكيل العراقي من خلال اشتغاله على المدى الزمني ومستوى التجريب بثلاثة اتجاهات افرزها المعرض ضمن معروضات هذا اليوم .. اتجاه واقعي تناول فيه الواقعية والاسواق والاهوار وغيرها .. وجانب اخر تعبيري جرب فيه على اللون والموضوعة .. وجانب اخر تجريدي) . وتابع (اتقن الفنان كل هذه الاتجاهات من خلال مهاراته الاكاديمية في الرسم وحاول ان يغرّب فيها .. وابتعد عن رسوم الشخصنة .. واخلص برسوم الواقع .. حتى في الجانب التعبيري رسم الواقع ورسم مفردات من الواقع ايضاً .. وبالتالي عندما ابتعد عن رسم الانسان رسم موجودات اخرى حية )وأضاف ( باعتقادي ان رافع حاول ايجاد ملاذاته في البيئة الخارجية باعتباره هو الحاضن لكل الاشياء .. فهي الام والمنهل الذي يحج اليه الفنان دائما .. وقد حج منذ البداية لهذه الطبيعة ورسمها ولذلك نراه وضع لمسة خاصة .. لم يرسم حتى بيوت القصب والاهوار والمشاحيف وغيرها .. حتى الاسواق لم يرسمها بواقعتيها المعروفة .. وانما حاول ان يغرّب هذه المفردات ويضع عليها لمسة من وجدانه وخياله وروحه .. واضاف لمسة جديدة على المناخات والاتجاهات التعبيرية في الرسم العراقي المعاصر).وعن المعارض الاستعادية التي تقيمها الدائرة استطرد الناقد في حديثه( المناخ مهم جدا بعيدا عن القيمة الفنية للأعمال المعروضة وان كانت الاعمال مهمة والاسماء ايضا .. ولكن المناخ يحتوي كل هذه النخبة .. وعلى الاعلام ان يسلط الضوء على هذه المعارض وبالتالي اشاعة مناخات الرسم والفن والجمال بعيدا عن العنف التي سادت وعكستها دوامة الشارع العراقي .. وباعتقادي انه معادل موضوعي مهم مع تسليط الضوء ايضا .. فالفنان رافع جاسم مهمل من النقد ولم يعرض نفسه للنقد والاعلام وبالتالي كان بعيدا عن الاضواء ..

واليوم من الضروري ان يسلط الضوء على الفنان رافع جاسم الذي تجاوز السبعين من عمره).

نقار الخشب

الناقد التشكيلي حسن عبد الحميد ذكر في عموده نقار الخشب المنشور بعنوان رافع جاسم … لوامس الامس ( عبر اثير مآثر معرضه الاستذكاري الثاني عشر يرفع رافع جاسم رايات حضوره راسخا متجذرا في نسج سجادة بقاء تجربته يافعة … نافعة… حالية … هادئة… مؤثرة وثرية في جدار ثراء مشهد التشكيل المعاصر في العراق ، رغم اقترب عمره من ضفاف الثمانين عاما وبالرغم من اصرار ضعف بصره الذي جعله يتنخى باللون الترابي في تنفيذ اغلب افكاره وحوافل مراميه البصرية التي نحت من خلالها خوالص معاناته ووتفهماته لجمال الحياة التي افصح فيها رافع جاسم جواد بعض هواجسه اللونية في اول معرض شارك فيه مع مجموعة من صفوف مدرسته للناشئين في المركز الاجتماعي في بغداد / 1955 – وهو لم يزل في السادس عشر من سني صباه / ليحط في العام الذي تلاه في (شبه القارة الهندية) مسافرا زاده الخيال ومتعة التملي وميول نوازع التعرف ليعود في العام/1962 رساما معتمدا ومصمما للديكور المجسد والجداري في تلفزيون العراق لذلك الوهج المبكر من فجر مواهبه وليسمو متماهيا مع نبضات وهمه حتى لحظات هيبة هذا الاحتفاء والوفاء لمجمل ما قدم من تصاميم ديكورات الدراما ولوامع الاعمال ونكهة البرامج من تلك التي اقترنت باسمه بما يتوازَ طاقة شعوره بالرسم ملاذا ووجودا )الفولدر التعريفي بالمعرض تضمن رؤية نقدية للناقد عادل كامل والذي جاء فيه: لم يكن الفتى الذي ترعرع في غابات البرتقال والنخيل وتعلق بأسرار الارض وانشــــــغل بموضوعات الانسان .. الا الفنان رافع جاسم الذي ظهرت اولى تجاربه بالرسم في اكثر سنوات التشكيل العراقي تدشيناً للحداثة – بمعناها التجريبي والمتقدم في مطلع خمسينيات القرن العشرين.