– January 29, 2017

المشتركة تعيد تموّضع قواتها تمهيداً لتحرير الأيمن الأسبوع المقبل

خبير لـ ( الزمان) : ترامب أمر جيشه بتكثيف الدعم للعمليات البرية بهدف طرد داعش

بغداد – محمد الصالحي

توقع خبير امني انطلاق عمليات تحرير الساحل الايمن خلال الاسبوع المقبل بعد صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتعجيل انطلاق العمليات، مشيرا الى ان المرحلة الجارية هي اعادة تنظيم صفوف القوات المهاجمة وتثبيت الاجهزة الامنية الماسكة للجانب الايسر المحرر من الموصل.

وقال الخبير العسكري عماد علو لـ(الزمان) امس ان (الجانب الامريكي وبعد تسنم الرئيس الجديد دونالد ترامب الحكم امر جيشه المتركز في العراق ضمن قوات التحالف بزيادة دعم القوات العراقية المهاجمة لتعجيل تحرير المحافظة واثبات قدرة ترامب على تحقيق النصر بفترة وجيزة). واضاف ان (عمليات الساحل الايمن ستحمل الكثير من المفاجآت ولاسيما من قبل القوات المهاجمة حيث ستختلف التكتيكات القتالية واساليب ضرب الاهداف عن المعركة السابقة في الجانب الايسر). وتابع ان (اجتماعا حصل بين قيادات عمليات قادمون ياينيوى لتقسيم المهام وتوزيع القوات المساكة في الساحل الايسر من قوات جهاز مكافحة الارهاب والفرقة 16 من قوات الجيش والشرطة فضلا عن دراسة الخطة الامنية في الساحل الايمن). واوضح علو ان (العمليات المشتركة بانطلاق الخطة الامنية باسرع وقت لاعدة اعتبارات بضمنها طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي من القوات الاسراع في انقاذ المدنيين وتحرير الجانب الايمن فضلا عن تحقيق عنصر مباغتة العدو وعدم اعطاء الفرص في انشاء سواتر ترابية وتحصينات على ضفاف النهر). مشيرا الى ان (القوات الامنية تعمل على تحديد الجسور التي ستستخدمها القوات المهاجمة وعبور المدنيين من الجانب الايمن باتجاه الايسر). وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (قيادة القوة الجوية نفذت استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن عدة ضربات جوية مركزة استطاعت من خلالها تدمير معمل لتفخيخ العجلات وصناعة قنابر الهاون في مناطق شارع النخوة حي العسكري التابعة لقضاء تلعفر).واضاف (في حين تمكنت طائرات التحالف وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات من تدمير معسكر لتدريب القناصين ومعمل لتفخيخ العجلات في مناطق بادوش معمل سمنت الموصل الجديدة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل).وقال مصدر امس ان (طيران الجيش دمر زورقين اثنين لداعش كانت تستخدم للعبور إلى الساحل الأيسر من الأيمن وقتل من بداخله).وأضاف أن (التنظيم يحاول العبور من الايمن إلى الايسر لتنفيذ هجمات ارتدادية ضد القطعات الامنية في مناطق الساحل الايسر للموصل لتعويض خسائره).وقال مصدر امس إن (مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت على قتل احد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف) مبينا أن (المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له عدة طعنات بالسكاكين أردته على الفور). وأضاف إن (أبو سياف يعد احد أبرز قاطعي الرؤوس لدى التنظيم وكان يشغل منصب كبير قاطعي رؤوس التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى).وأوضح المصدر أن (أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في الحفرة الشهيرة لأدى أهالي نينوى بالخسفة).وتابع ان (قيادات داعش فرضت على النساء ارتداء زي الرجال الافغاني وحمل السلاح للمشاركة في القتال ضد القوات الأمنية).واضاف (اقدمت داعش على إعدام ثلاث نساء رمياً بالرصاص بعد رفضهن المشاركة في القتال وحمل السلاح في حي الرفاعي من الجانب الأيمن من مدينة الموصل). وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الحشد الشعبي وقوات من اللواء 11 الفرقة الثالثة شرطة اتحادية حرروا بعملية مشتركة جزيرة الحليوات بالكامل وصولا إلى سكة القطار غربي الزاب).واضاف ان (القوات المشتركة رفعت 15 عبوة ناسفة محلية الصنع و9 ألغام مضادة للعجلات فضلا عن معالجة عجلتين مفخختين). وقال بيان اخر للحشد تلقته (الزمان) امس ان (قوة من حركة بابليون المسيحية صدت تعرضا لداعش في منطقة شريخان بالموصل التي تبعد عن قضاء تلكيف 20 كيلو مترا). وفي صلاح الدين عقد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد اجتماعا مع قيادات في الحشد الشعبي في مقر اللواء السادس لبحث تطورات العمليات العسكرية في جزيرة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المهندس عقداجتماعا مع المعاون الجهادي ابو كرار الاسدي وقائد عمليات جند الامام حسين الناجي والأمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي والأمين العام لحركة سيد الشهداء ابو الاء الولائي في مقر اللواء السادس جند الامام في سبايكر).وأضاف أن (الاجتماع بحث تطورات العمليات العسكرية الجارة في جزيرة صلاح الدين – جنوب الموصل).