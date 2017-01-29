– January 29, 2017

إستشهاد طفل اثر قصف داعشي على منزله بالموصل

إختطاف فتاة في كركوك وتحذيرات من تصاعد الجريمة المنظمة ببغداد

بغداد – الزمان

استشهد واصيب عدد من المواطنين من ضمنهم طفل موصلي جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لعناصر داعش منزلهم فيما سجلت شرطة محافظة كركوك تزايدا واضحا في حالات الاختطاف والقتل .

وقال مصدر امس ان (طفلا يبلغ من العمر اربع سنوات استشهد واصيب والديه بجروح بليغة اثر سقوط مقذوف متفجر من طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش قرب منطقة الفاروق).واضاف ان (سماء الساحل الايمن بالموصل تشهد حركة واضحة للطائرات المسيرة التابعة لتنظيم داعش والتي تتجه صوب احياء شرق الموصل). وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الخناسة التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين). واضاف ان (مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة كاتمة للصوت مدنيا أثناء خروجه من منزله في منطقة النهروان مما أدى إلى استشهاده في الحال).وتابع ان ( مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أقدموا على اختطاف مقاول أثناء خروجه من منزله في منطقة الغزالية اقتياده الى جهة مجهولة). مشيرا الى ان (مسلحين يستقلون عجلتين رباعية الدفع اعترضوا عجلة تقل صاحب مكتب للصيرفة في شارع 62 ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد وحاولوا اختطافه الا انه مقاومته حال دون ذلك.).وبين المصدر ان (المسلحين قاموا بسرقة مبلغ قدره 60 الف دولار قبل ان يلوذوا بالفرار). مشيرا الى ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه). الى ذلك قال بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان ( قوة امنية عثرت على عبوتين ناسفتين في منطقة الكسارات ضمن قاطع شمال بغداد). واضاف ان ( قوة اخرى تمكنت خلال عملية تفتيش فــــي منطقة أم الكبر والغزلان) ضمن قاطع مدينة الصدر العثور على قاذفة RBG7 وحشوتين دافعتين). وتابع ان ( القوة القت القت القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال الساعات الماضية ). وفي ديالى قال مصدر امس ان (نقطة مرابطة أمنية للجيش في محيط منطقة الحاوي تعرضت إلى هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش ما اسفر عن مقتل احد الجنود).وأضاف أن (تعزيزات قتالية وصلت إلى موقع الحادث وبدأت عملية تمشيط واسعة للبحث عن المسلحين الذين هربوا إلى مناطق قريبة). وفي كركوك قال مصدر امس ان (عشرات من الفارين من قضاء الحويجة غالبيتهم نساء وأطفال وكبار في السن وصلوا الى معبر مكتب خالد جنوب غربي كركوك). مؤكدا (تقديم المساعدة والماء والغذاء والدواء لبعض المرضى بينهم، حيث استقبلتهم قوات البيشمركة تمهيداً لنقلهم الى مقر لإيوائهم).وأضاف إن (كركوك تستقبل يوميا عدداً من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم وتقوم بتدقيق أسمائهم منعاً لعدم دخول عناصر موالين لداعش). وقال مصدر اخر ان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع اختطفوا فتاة قرب منزلها في حي امام قاسم شمال المحافظة).وأضاف ان (الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لتحديد الجهة الخاطفة والعمل على الافراج عنه). واوضح ان ( قوة أمنية عثرت على جثة شاب قضى خنقا قرب إحدى الساحات العامة وسط المحافظة ).

دوريات ومفارز

وفي الديوانية قال بيان لشرطة المحافظة امس ان (دوريات ومفارز شرطة النجدة تمكنت من القاء القبض على 20 مخالفاً ومتهماً بقضايا مختلفة وذلك خلال حملة واسعة قامت بها تهدف من خلالها الى متابعة المطلوبين الى القضاء وملاحقة الخارجين عن القانون حيث تم ارسالهم الى المراكز المختصة لأجراء التحقيق معهم).واضاف ان (مفارز مراكز الاسرة والطفل والامام الحسين عليه السلام والجمهوري القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وذلك خلال حملة لمتابعة المطلوبين الى القضاء). واشار البيان الى ان ( مفارز ودوريات مراكز شرطة الحمزة وسومر وغماس وقسم مكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين للجهات القضائية وفق المواد 446 و 23 مرور و456 و 477 حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ).