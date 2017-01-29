– January 29, 2017

الصحة تطلق الإستمارة الألكترونية لتعيين خريجي المعاهد

العيادات الطبية تجهّز النازحين في دهوك بالأدوية المزمنة

بغداد – قصي منذر

اطلقت وزارة الصحة والبيئة تعيينات جديدة لخرجي المعاهد الطبية والتقنية الدور الاول على الموقع الرسمي للوزارة , فيما جهزت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة للوزارة النازحين في محافظة دهوك بأدوية الامراض المزمنة وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انها (ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية و معاهد الصحة العالي واعداديات القبالة والتمريض للعام 2015- 2016 الدور الاول على الموقع الرسمي للوزارة ). واضاف أن ( الوزارة قد اطلقت في تشرين الأول الماضي الاستمارة الالكترونية المكملة للاستمارة التي اطلقت سابقا والتي تم املاؤها من قبل المتقدمين للتعيين على ملاك الوزارة من سكنة بغداد ضمن درجات الحذف والاستحداث), فيما جهزت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة للوزارة النازحين في محافظة دهوك بأدوية الامراض المزمنة . ونقل البيان عن مدير اعلام الدائرة سعد الابراهيمي القول ان (الدائرة ومن خلال قسم الصيدلة والمخازن جهزت النازحين في دهوك بادوية الامراض المزمنة لتوزيعها بين المرضى المصابين ), واضاف انه (حصص الامراض المزمنة ترسل بشكل دوري وبحسب قوائم أسماء المرضى والتي تعد من قبل دائرة صحة دهوك)، مشيرا الى ان ( الدائرة تجهز ايضا العيادات الطبية الشعبية في دهوك بأدوية الامراض المزمنة لتوزع بين المراجعين المصابين بهذه الامراض يتم استلامها مع حصة الادوية المخصصة للنازحين شهريا).

مساعدات انسانية

وكان الفريق التطوعي في الدائرة قد وزع المساعدات بين النازحين في مخيم الكسنزان في الدورة . وقال الابراهيمي ان (الفريق التطوعي في الدائرة قام بتوزيع المساعدات بين النازحين في مخيم الكسنزان في الدورة والتي تتضمن 130 سلة غذائية ومايقارب 300 قطعة من ملابس الاطفال والنساء والرجال وعشرات البطانيات), وتابع ان (الفريق يقوم بجمع الاموال من موظفي الدائرة من الراغبين بالتبرع لشراء المواد وتوزيعها بين النازحين ), مشيرا الى ان (عدد العوائل في المجمع الذي تم زيارته بلغ 528 عائلة من محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل), واكد الابراهيمي ان (النازحين في المخيم ثمنوا دور الفريق لتعاونهم مع اخوانهم النازحين وجهود الوزارة في توفير الادوية والمستلزمات الطبية لهم واستقبالهم في المؤسسات الصحية وعلاجهم مجانا ). واستعرضت الدائرة انجازاتها لعامي 2015-2016 الماضيين خلال مؤتمر نظمته الوزارة. وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية عباس صعب ان (الوزيرة عديلة حمود اشادت بدور الدائرة خلال المؤتمر الإعلامي الأول الذي نظمته الوزارة تحت شعار بالعمل المنظم نرتقي لصحة أفضل لعام 2016 وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية ورئيس مجلس محافظة بغداد والمدراء العامون لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات),مشيرا الى ان (حمود ثمنت دور الدائرة وما تقدمه من خدمات للمواطنين وإسناد الى دوائر الصحة كافة), واضاف صعب انه (تم عرض انجازات الدائرة متمثلة بأفتتاح الأجنحة الخاصة وزيادة عدد الأسرة فيها والدعم المالي المقدم الى دوائر الصحة في ظل ألازمة المالية التي تعانيها المؤسسات الصحية فضلاً عن دعم الحشد الشعبي والنازحين وبمبالغ مالية كبيرة).