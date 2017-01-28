– January 28, 2017

البرلمان يصوّت على حصر السلاح بيد الدولة

نوّاب يدعون إلى عرض قرار ترسيم الحدود

مع الكويت للإستفتاء الشعبي

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الاثنين بعد التصويت على قانون حصر السلاح بيد الدولة ، فيما طالب عدد من النواب بعرض ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي . وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت على قانون الاسلحة والذي يعد من القوانين المهمة كونه يسهم بحصر السلاح بيد الدولة ويمنع تداوله بشكل عشوائي وفق اليات محددة)، مضيفا ان (البرلمان وجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن تخفيض الاحتياطي)، لافتا الى ان (العلاق اوضح الموضوع من خلال كتب رسمية حيث تم عرض الاجوبة على اعضاء البرلمان وكانت موفقة) ، واكد موحان ان (البرلمان اجل التصويت على قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية)، متابعا ان (جلسة البرلمان ارجئت الى غد الاثنين). ودعا النائب عن كتلة تغيير الكردستانية محمود رضا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى ترك سياسة التهميش. وقال رضا في تصريح امس ان (الجبوري مقصر في نقاط النظام خلال جلسة التصويت على قانون الأسلحة)، مبينا أن (قانون الأسلحة ينص على أنه يعطي السلطة للحكومة المركزية ويرفض صلاحيات المحافظ في إجازة الأسلحة ومشروع القانون يتوجه لترسيخ المركزية) . وأضاف رضا أن (المادة الأولى سادساً منحت سلطة الإصدار لوزير الداخلية أو من يخوله وهذا ألغى دور المحافظ) , موضحا أن (المادة الرابعة صياغتها خاطئة ولم يسمح لي بالتصحيح بينما تم القبول لأعضاء آخرين)، متهما (الجبوري بعدم منحه أية فرصة للكلام والمداخلات داخل الجلسات منذ اكثر من سنة ونصف السنة )، داعيا (الجبوري الى ترك سياسة التهميش). وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب، مطالبين الكويت شعباً وحكومةً التحلي بالحكمة ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين . وقال النائب عبد الكريم العبطان في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب امس إن (الخلاف على الحدود بين دولتين لا يدخل ضمن المسائل المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي يختص بها مجلس الأمن)، داعيا الى (عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه) . وأضاف العبطان أن (مجلس الأمن قام بعمل خارج اختصاصه بإصدار قرار رقم 833 لسنة1993)، لافتا الى ان (هذا القرار لم ينفذ خلال المدة التي تلت صدوره رغم ضعف العراق فكيف تجيز الحكومة الحالية لنفسها الموافقة على تنفيذه ؟) على حد قوله. وطالب العبطان (الحكومة بعدم تنفيذ القرار المجحف المطعون به قانونيا لما له من تداعيات خطرة على سيادة وأراضي العراق منها فقدان المنفذ البحري للعراق)، مطالبا (الشعب والحكومة الكويتيـة التحلي بالحكمة والعقل ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين). وتضيف لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم الاحد اللجنة الفنية في وزارة النقل بشأن موضوع خور عبد الله. وقال بيان امس ان (اللجنة تضيف اليوم الاحد في البرلمان اللجنة الفنية في الوزارة لبحث قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بميناء خور عبد الله) . وكان مجلس الوزراء قد رد على التصريحات التي اثيرت بشأن تصويته على اعطاء قناة خور عبد الله هدية للكويت . وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح امس إن (مجلس النواب صوت في دورته الماضية على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله وبناء على ذلك صادق مجلس الوزراء السابق برئاسة نوري المالكي على محضر الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية). الى ذلك كشف مصدر في قوات حرس نينوى عن تكليف تلك القوات بمسك اغلب الاحياء المحررة بالموصل ضمن الساحل الايسر ، مشيرا الى ان تلك القوات ستقوم بالانتشار بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة خلال الايام المقبلة . وقال المصدر لـ(الزمان) امس ان ( قيادة العمليات هي التي كلفت حرس نينوى بمسك الاراضي المحررة في الساحل الايسر من المدينة لتفرغ القوات الاخرى للهجوم على الساحل الايمن) ، مضيفا ان ( تلك القوات ستقوم بالانتشار في الساحل الايسر خلال الايام المقبلة في 30 حيا من اصل 63 وستقوم بتغطية القوات المحررة في الساحل الايمن) . وكان محافظ نينوى السابق والمشرف على قوات حرس نينوى أثيل النجيفي قد كشف عن تكليف قواته بمسك 30 حياً في الجانب الأيسر من المدينة ، داعيا إلى ملاحقة خلايا تنظيم داعش بكل حزم وقوة . وقال النجيفي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس إنه (تم تكليف حرس نينوى بمسك 30 حيا من أحياء الجانب الأيسر للمدينة) ، داعيا مقاتلي الحرس إلى (ملاحقة خلايا داعش بكل حزم وقوة والتعامل الطيب مع أهالي المدينة وحماية الأرواح والأموال من أي اعتداء) ، مطالبا أهالي تلك الأحياء (بالتعاون مع حرس نينوى وستكون هناك قنوات اتصال مباشرة مع مواطني تلك الأحياء) ، لافتا إلى أنه (سيتم تنظيم مجالس شعبية في تلك الأحياء لتنسيق التواصل بين المواطنين والحرس والتعاون على ملاحقة فلول داعش). فيما عد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري تسليم ملف الساحل الأيسر الأمني لحشد نينوى خيانة لدماء الشهداء ، مؤكدا أن نواب المحافظة سيكون لهم موقف تجاه هذا القرار . وقال الجبوري في تصريح امس ان (إسناد الملف الأمني للمدينة يجب أن يكون لشرطة نينوى، ولا نعلم من هي الجهة التي أسندت لحشد اثيل النجيفي هذه المهمة) ، داعيا (رئيس الوزراء حيدر العبادي الى أن يدرك خطورة ما يجري) ، مضيفا (نحن كنواب نينوى لن نقبل بذلك وسيكون لنا مواقف تجاه هذا الآمر إن كان صحيحا). وفي تطور لاحق اعلن الجبوري ان قائد عمليات قادمون يانينوى امر باخراج قوات حرس نينوى من مناطق الساحل الايسر وتفعيل مذكرة القاء القبض بحق اثيل النجيفي.