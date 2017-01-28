– January 28, 2017

البرلمان يعتزم الرد بالمثل على قرار البيت الأبيض

القاهرة تبدأ بمنع العراقيين من السفر إلى واشنطن تنفيذاً لأمر ترامب

القاهرة – رويترز

واشنطن – الزمان

منع مطار القاهرة خمسة عراقيين هم قوام عائلة ويمنيا امس من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول من بينها العراق الى الولايات المتحدة، فيما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عزمها بحث آلية للرد بالمثل على القرار الأمريكي.

وقالت مصادر أن (الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم).

واضافت المصادر إن (الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك).

والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.

ويخشى عراقيون يقولون إن أرواحهم معرضة للخطر لأنهم عملوا مع الحكومة الأمريكية في العراق أن تكون فرصهم في إيجاد ملجأ في الولايات المتحدة قد تلاشت في ظل أمر تنفيذي جديد وقعه ترامب الجمعة. ومن المتوقع أن يؤثر الأمر على برنامجين وضعهما النواب الأمريكيون بعد سنوات قليلة من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 لمساعدة عشرات الآلاف من العراقيين الذين خاطروا بأرواحهم لمساعدة الأمريكيين.

ويقول ترامب إن الأمر ضروري لمنع الإسلاميين المتشددين من دخول الولايات المتحدة كلاجئين لكن جماعات مدافعة عن اللاجئين تقول إن عملية فحص طلبات اللجوء المطولة التي تقوم بها وكالات أمريكية عديدة تجعل هذا الخوف لا أساس له.

وتبدد أمل العراقيين الذين يرغبون في اللجوء إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للعراقيين الذي توقف عن قبول طلبات جديدة في 2014 أو برنامج الدخول المباشر للعراقيين المنتسبين للولايات المتحدة.

وقال رجل من بغداد سبق أن عملت زوجته محاسبة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان (السيد ترامب الرئيس الجديد قتل أحلامنا).

وتحدث الرجل في مقابلة عبر الهاتف وطلب عدم نشر اسمه خوفا من انتقام جماعات مسلحة في العراق وأيضا خشية المعاملة السيئة من قبل إدارة ترامب (ليس لدي أي أمل في الذهاب إلى الولايات المتحدة).

وتشير أرقام وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن ما يربو على سبعة آلاف عراقي عمل كثير منهم مترجمين للجيش الأمريكي أعيد توطينهم في الولايات المتحدة بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة منذ عام 2008 بينما لا تزال عملية فحص نحو 500 جارية.

ويقول مشروع المساعدة الدولية للاجئين إن 58 ألف عراقي آخرين ينتظرون إجراء المقابلات بموجب برنامج الدخول المباشر. وقد وصل عشرات الآلاف حقا بموجب البرنامج الثاني لكن الأرقام الإجمالية غير متاحة. وقال ألين فوت وهو كابتن سابق بالجيش الأمريكي ذهب إلى الفلوجة في غرب العراق عام 2003 في مقابلة عبر الهاتف ان (كثيرا من المترجمين حاولوا الفرار سريعا من هناك لأنهم عملوا مع القوات الأمريكية… ينظر إليهم كمتعاونين مع المحتل).وعبر فوت عن قلقه من أن (يعرض الأمر التنفيذي القوات الأمريكية للخطر لأنه سيصعب من الحصول على دعم محلي في مناطق الحروب وهو اعتقاد رددته جماعات تعمل لصالح موظفين عراقيين يعملون لدى الولايات المتحدة).

وأثناء وجوده في العراق قام فوت بتشغيل خمسة مترجمين عراقيين كانوا يحصلون في بادئ الأمر على خمسة دولارات أسبوعيا ويسافرون مع القوات دون أسلحة أو دروع في بعض الأحيان. وساعد فوت اثنين من المترجمين على القدوم إلى الولايات المتحدة كلاجئين مع أسرهما وفي البداية استضافهم بمنزله في دالاس بولاية تكساس. وقال إن (اثنين آخرين أعدما على أيدي جماعات مسلحة).

ولا يزال الخامس غارقا في عملية فحص اللاجئين التي يمكن أن تستغرق شهورا أو سنوات حتى بعد المقابلة الأولية. وكان فوت يتوقع أن يستقبله في منزله أيضا هذا العام قبل أن يرى مسودة أمر ترامب التنفيذي.

وقال فوت ان (هذا الأمر التنفيذي يستند إلى الجهل والخوف… لا يمكنك أن تقود دولة بالجهل والخوف). وفي بغداد تذكر عراقي ينتظر الحصول على تأشيرة جنودا أمريكيين وهم يهزأون من مخاوفه ويقولون إن الولايات المتحدة ما هي إلا ديمقراطية كبيرة جدا من الصعب أن تتغير (بقرار شخص واحد مثل ترامب). لكنه يتساءل الآن هل كان الجنود على صواب.كان مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد شجع أسرته عام 2013 على التقدم بطلبات لجوء بموجب برنامج الدخول المباشر. وهو يتابع كل أسبوع أو نحو ذلك لمعرفة أي تطور لكنه لا يزال ينتظر تحديد موعد في القنصلية الأمريكية للمقابلة اللازمة.

وفي نفس العام الذي تقدم فيه بالطلب تعرض لإطلاق النار على رأسه بينما كان يقود سيارته متوجها إلى العمل وظل في المستشفى لمدة شهر وفقد في الحادث القدرة على السمع بإحدى أذنيه. وربط ذلك بالتهديدات التي كانت تأتي عادة في رسائل نصية على هاتفه المحمول من قبل متشددين غاضبين من عمل زوجته في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.ولا يزال آخرون في العراق يتشبثون بأمل الخروج من البلاد في نهاية المطاف.وتذكر عراقي عمل مع متعاقد دفاعي أمريكي وبعد ذلك مع القوات الأمريكية كضابط متوسط الرتبة في الجيش العراقي كيف كانت سعادته عندما تلقى مكالمة هاتفية قبل بضعة أسابيع تبلغه بتحديد موعد له ولأسرته في القنصلية الأمريكية بعد الانتظار عامين والتقدم بأربعة طلبات. وعبر عن أمله في إجراء المقابلة في منتصف شباط المقبل معتقدا أن المسؤولين الأمريكيين سيهتمون بأمر التهديدات التي تلقتها أسرته. لم يكن على علم بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوقفت مؤقتا يوم الأربعاء رحلات الموظفين الذين يقومون بعمل مقابلات المتقدمين.

وأشاد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان امس السبت، بالاجراءات المتشددة والقيود التي اعلنها نظيره ترامب على الهجرة، معتبراً ان الأخير يسعى لضمان امن شعبه.

وكتب جيري اوفكاشيك المتحدث باسم الرئيس على موقع تويتر، ان (الرئيس الاميركي ترامب يحمي بلاده، فهو مهتم بامن مواطنيه. وهو تماماً ما لا تفعله النخبة في الاتحاد الاوروبي).

واضاف اوفكاشيك ان (امن المواطنين التشيكيين هي اولوية. لدينا الآن حلفاء في الولايات المتحدة). من جهتها أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، عزمها بحث آلية للرد بالمثل على القرار الأمريكي.وقالت مقرر اللجنة أحلام الحسيني في تصريح امس إن (اللجنة تناقش موضوع منع التاشيرة للعراقيين في أمريكا لاسيما القرار الذي يقيد الهجرة من العراق بإتجاه الولايات المتحدة).وأضاف أنه (خلال اليومين المقبلين سنستضيف مسؤولين من وزارة الخارجية للتباحث معهم حول الية الرد بالمثل على القرار الامريكي بما يحفظ هيبة والمواطن العراقي).