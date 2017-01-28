– January 28, 2017

دقائق فقط، بسبب المخاوف من تغيرات المناخ وازدياد الخطر النووي.

علماء نهاية العالم يقدّمون ساعة يوم القيامة 30 ثانية

واشنطن – مرسي أبو طوق

حذر علماء أمريكيون من أن نهاية العالم اقتربت بشكل ملحوظ، العام الماضي، وذلك بسبب تعليقات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وسوداوية المشهد الأمني حول العالم.

وأعادت دورية ذا بوليتان العلمية أو النشرة” الخاصة بعلماء الذرة، في جامعة شيكاغو الأمريكية، التي أنشأت ساعة رمزية ليوم القيامة عام 1947 ضبط دقائق الساعة من ثلاث دقائق إلى دقيقتين ونصف قبل منتصف الليل، ليقترب يوم القيامة نصف دقيقة.

وأسس مجلس إدارة المجلة في السابق مجموعة من العلماء الذين ساعدوا في تطوير الأسلحة النووية في فترة الأربعينيات.

ويضم المجلس حاليا علماء في الذرة وعلماء في الفيزياء والبيئة من جميع أنحاء العالم، والذين يتخذون مجتمعين قرار ضبط الساعة وتقديمها او تأخيرها، وذلك بعد التشاور مع مجلس الرعاة ويضم 15 عالما من الفائزين بجائزة نوبل.

ووضع العلماء هذه الساعة لتذكرهم دائما بأن السباق النووي يقود العالم إلى النهاية، ويعني وصول عقارب الساعة إلى منتصف الليل قيام حرب نووية تفني البشرية، وكان توقيتها السابق عند ثلاث دقائق قبل منتصف الليل، والآن تقدم ثلاثين ثانية.

وتغير توقيت الساعة 21 مرة منذ إنشائها استجابة للأحداث الدولية، ووصلت ذروتها عندما بدأ كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي السابق تجربة القنابل الهيدروجينية لمدة تسعة أشهر متواصلة، ووقعت هذه الأزمة سنة 1953 وكانت بهذا أقرب مرة تصل فيها عقارب الساعة إلى أقل من دقيقتين من منتصف الليل.

وحثت راتشيل برونسون، رئيسة نشرة علماء الذرة، قادة العالم على “تهدئة الأوضاع بدلا من تغذية التوتر الذي قد يقود إلى الحرب”.

وقالت النشرة في تقرير ان (خطابات الرئيس دونالد ترامب حول تغيرات المناخ، وتعزيز الترسانة النووية الأمريكية وزيادة نفوذ وكالات الاستخبارات في التحقيقات، زادت من المخاطر التي تحدق بالعالم).

وظل عقرب دقائق ساعة يوم القيامة مضبوطا عند ثلاث دقائق قبل مرور ساعة، على مدار العامين الماضيين. ولكن العلماء يرون أن هناك خطرا أكبر لوقوع كارثة عالمية في عام 2017 لذلك قرروا تحريكه إلى الأمام 30 ثانية.

وذكرت النشرة أن قرار العلماء هذا جاء بعد (تعليقات مثيرة للقلق حول استخدام وانتشار الأسلحة النووية أدلى بها دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدم اقتناعه بالإجماع العلمي الذي يؤكد تغير المناخ وكذلك بالنظر إلى العديد من مسؤولي ادارته الذين اختارهم، وبجانب تنامي النزعات القومية المتطرفة في جميع أنحاء العالم) .

وتشمل العوامل المؤثرة الأخرى المدرجة في التقرير الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، والتهديدات للأمن الالكتروني وأمن المعلومات والانترنت وتزايد انتشار أخبار وهمية.

وقرر مجلس الإدارة عدم تحريك الساعة دقيقة كاملة والاكتفاء بثلاثين ثانية فقط، وهو الامر الذي لم يحدث من قبل.

عند إنشاء هذه الساعة للمرة الأولى عام 1947 كانت مضبوطة عند سبع دقائق قبل منتصف الليل، وتغيرت 22 مرة حتى الآن، وبدأ تحريكها دقيقتين عام 1953 إلى 17 دقيقة قبل منتصف الليل عام 1991.

وتحركت دقيقتين كاملتين أخر مرة عام 2015 لتنتقل من خمس دقائق إلى ثلاث