– January 28, 2017

الوسط يستقبل الأمانة في مواقعه غداً

كربلاء تواجّه النجف اليوم في ديربي الفرا ت الأوسط

الناصرية – باسم الركابي

تكون المباريات المؤجلة من المرحلة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم قد انطقت امس السبت عندما التقى زاخو والجوية والنفط والشرطة حيث تنتظر النفط ثلاث مباريات يامل ان يحسمها لمصلحته في صراع مع الجوية والوسط الثلاثي المنافس على الصدارة عبر المباريات المؤجلة وان تمكن النفط من الفوز فيها جميعا سيرفع رصيده الى 45 نقطة في وقت تنتظر الجوية ست مباريات وان فاز فيها جميعها سيرفع رصيده النقاط الى 46 في وقت يظهر الوسط بالمركز الثالث الافضل موقفا من الكل وسيكون على موعد مع اربع مباريات ان فاز فيها سيرفع حاصل النقاط الى 47 ومؤكد ان احد الثلاثي مرشح للمرور بالصدارة حيث الوسط صاحب الأرجحية الواضحة في حسم الموقف في المرحلة الاولى عبر الموقف والمباريات المؤجلة والسؤال من يتمكن من حسم مبارياته المؤجلة كما يريد والفرق الثلاثة ستصطدم بعضها البعض في وقت يقف الطلاب في الموقع الرابع ثم الشرطة التي احتلت مواقع الميناء المتراجع سادسا لينهي مبارياته بنتيجة مخيبة عكرت من مزاج الانصار.

كربلاء والنجف

وتجري اليوم الاحد مباراة واحدة حيث ديربي الفرات الاوسط عندما يضيف كربلاء 20 نقطة والضيوف الثامن 28 نقطة في مباراة لاينتظرها جمهوريهما اللذين سيحضران بكثرة بسبب قرب ملعب كربلاء لجمهور النجف بل متتبعي الدوري اصحاب الارض في الموقع الثالث عشر 20 نقطة والضيوف الثامن 27 وكلاهما في وضع فني مقبول خصوصا كربلاء الذي عاد بنتيجة مهمة من العاصمة عندما تغلب على الكرخ محققا الفوز الخامس ويقف في موقع مناسب طمان الانصار بعد الابتعادعن اخر المواقع عندما بقي فيها فترة طويلة قبل ان يقلب الامور ويحقق المفاجأة التي لم يتوقعها اشد المتفائلين بالفريق الذي دخل المنافسة الحقيقية بعد ايقاف مفارز الشرطة وقوتها المعروفة والاسماء التي يعول عليها محمد يوسف قبل ان يتجرع الخسارة مع الفريق الذي عاد بخيبة في الجولة الحادية عشرة واختصر الامور وقلبها خلال ثماني جولات حقق الفوز في خمس مباريات بشكل غير متوقع حتى من الانصار الذي يطالبون باهم نتيجة حتى على حساب البقاء الهدف الذي يلعب من اجله الفريق واللاعبين واهمية الفوز على الجيران في مباراة تستقطب اهتمام الكل جريا على العادة مع اختلاق ظروف الفريقين من حيث موجود اللاعبين عند كربلاء الذي يعتمد على مجموعة شبابية ترتكز على ابناء المدينة بسبب الضائقة المالية التي استمرت ملازمة للفريق الذي يظهر في وضع مستقر مختلف عن البداية التي تجاوزها من خلال التحول الذي حصل بعد الفوز في خمس مباريات بدات من الجولة الحادية عشرة حتى وهو يلعب بإرادة كبيرة وتمكن من اختصار الطريق بشكل نال تقدير الكل لانه الفريق الوحيد الذي حول تاخره بعد استفاقة وصحوة وينظر اليه اقرانه بشكل مختلف عن البداية التي اخذت منه الكثير حتى بلغ حالة الاحباط بعد نتائج سلبية عريضة عندما وقف ضده جدول اللعب امام خوض ثلاث مباريات قوية حيث الزوراء والجوية والطلاب وسط مشاكل مالية لازالت تهدد الفريق في ان ينتدب لاعبين احرين من اجل تدارك مهمة المرحلة الثانية التي تشكل التحدي امام الكل وليس كربلاء ويدرك صعوبة المباريات المقبلة لاكثر من سبب منها الدفاع عن المقاعد للفرق التي تقف من العاشر في سلم الترتيب امام صراع سيكون اشد بين سبعة فرق للوصول الى المواقع الثلاثة المتقدمة وضمان مشاركتين اسيوية وثالثة عربية كما الوصول الى احد تلك المواقع يمصل جانب معنوية.

عمل كربلاء

وسيعمل كربلاء ما في وسعه لتحقيق النتيجة التي يتطلع اليها لاسباب معروفة ما ينتظر ان ترتق الى مستوى رغبة انصاريهما والمتابعين كما كنا نشاهد لقاءاتهما سابقا حتى يضطر الاتحاد نقل المباراة مرة الى الحلة واخرى من دون جمهور ونامل ان يعي طرفي اللقاء اهمية المباراة مع اهمية نقاطها لكليهما فيما يتطبع اصحاب الارض الحصول على كامل العلامات من خلال ظروف اللعب حيث الارض والجمهور والحالة النفسية والفنية التي عليها اللاعبين وحالة الانسجام التي عززتها النتائج خلال فترة قصيرة عكست حالة الفريق التي قلبت كل الامور في وضع فني يقوم به لاعبو الفريق والسعي الى حسم مهمة اليوم تحت اي مسوغ كان لانها مهمة امام الاخوة الاعتداء ولانها اخر مباراة للفريق والاستفادة من الفوز في تعزيز رصيد النقاط والتقدم مباشرة الموقع العاشر وهو ما سيدفع بلاعبي الفريق الى تقديم العمل الكبير امام فوائد لايمكن التفريط بها لفريق سيكون وسط السلم امام جمهوره الذي مؤكد سيحتفل بالفوز لما له من فوائد حيث اسقاط الغريم في نتيجة توازي اللقب كما يراها المراقبون وكما تركتها مباريات الفريقين ولان النقاط ستكون حصنا لهما سوية لكن النتيجة تقف الى جانب كربلاء المجتهد والساعي الى اختتام مباريات المرحلة الاولى كما يشتهي وجمهوره الذي سيزحف للملعب مبكر لانه يدرك طبيعة النتيجة وتاثيرها وسط استعدادات قام بها فاضل عبد الحسين من اجل التقدم لاحد المواقع التي كان يبحث عنها مع فريقه الذي اختلف في كل شيء ولانه يدرك طبيعة المهمة وما ذا بريد الانصار فقط الفوز بعد السيطرة الواضحة على مباريات الارض واختتام المرحلة الاولى في النتيجة التي ستسعد جمهور كربلاء اضعاف ما حققه من نتائجه الخمسة هكذا تحسب الفرق لمباريات الارض لانها مصدر الحصول على النقاط التي ستكون الاعلى اذا ما اتت اليوم لانها ستعطي النجاح الكامل للفريق كما يعول المدرب على جهود اللاعبين التي تقدم مباريات كبيرة وعالية فان الحظ يقف مع الفريق الذي يلعب مباريات مناسبة في الجولات الاخيرة عندما تغلب على فريق الحسين والكرخ والسماوة وتعادل مع نفط ميسان لكن كل ما تحققي لايوازي نتيجة اليوم التي حشد لها كربلاء في الخروج بقرحة الفوز التي يعول فيها على جهود اللاعبين التي مهم ان ترتق الى مستوى اللقاء عندما جمع 23 نقطة لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 ومثلها تعادل وخسر ست لكنه بحاجة الى تطوير الدفاع بعدما تلقى 23 في قوة دفاعية ضعيفة والحال للهجوم الذي سجل 13 هدفا في وقت سيلعب النجف بنقس طموحات الفوز الي يكون قد خطط لها المدرب عماد محمد الذي يريد ضرب عصفورين بحجر حيث التغلب على المضيف في وقت التقدم الى موقع الجوية في خدمة ينتظرها من زاخو كما كان يفعل قي المواسم الاخيرة مع اختلاف ظروفه عن الجوية اليوم في كل شيء لكن ما يريده هو العودة بكامل النقاط كما يريده جمهوره الذي سيرافقه الى ملعب اللقاء لمؤازرة الفريق الذي سيلعب بطموحات الفوز الهدف الذي سيلعب من اجله وهو في الوضع الفني الطبيعي بعد الفوز الذي حققه الى فريق الحسين وقبلها التعادل مع الشرطة ويريد الحصول على النقاط الست منها ثلاث اليوم ثم يواجه نفط الوسط ويظهر النجف في المستوى المطلوب وفي جاهزية تتيج له عبور كربلاء لما يضمه من عناصر حققت الفارق والنتائج والمرور بها الى ما قبل الذهاب للراحة الاجبارية متقدما للموقع السابع وهو قادر على تحقيقه لانه اليوم في الوضع المناسب ويعول الفريق على اكثر من لاعب قدموا انفسهم في الوقت المطلوب ويدركون اهمية النتيجة التي تدفعهم الى تقديم ما لديهم لان الفريق يحتاج الى النتيجة لاقناع جمهوره الذي سيصاحبه الذي يضغط عليهم من اجل تحقيق الفوز والمزيد من النتائج للمرور نحو المرحلة الثانية دونما مشاكل لان الكل يعلم ما تعني التسلح بالنقاط امام مرحلة كاملة ستتغير في الكثير من الاشياء ما يواجه اللاعبين انفسهم من خلال زيادة الجهد والاحمال وما تدفع به الى الاصابة كما طبيعة المنافسة ستأخذ طريقا اخر من حيت تحديد مصير الفريق ولو الحديث في النجف اليوم لاينقطع عن الفوز في لقاء اليوم الذي يساوي اللقب بعينه فريق النجف لعب للان 17 مباراة حقق الفوز على الجوية والطلاب واربيل والبحري والحسين وزاخو والامانة كما تعادل مع فرق السماوة نفط الجنوب والشرطة والكهرباء والكرخ والحدود وتعرض لاربع خسارات الزوراء والميناء والنفط ونفط ميسان جميعها خارج الارض وهذا شيء مهم ان يستفيد الفريق من مباريات للارض عندما يقهر الضيوف محققا افضل نتيجتين على الجوية والطلاب واستمر في تغير نتائجه مع مرور الوقت ويظهر في وضع مستقر لكن ما يعاب على بعض اداري الفريق التسرع في الاعتراضات على الحكام وغيرها من الامور التي عرضت ه للعقوبة كما حصل مع اربيل ومهم ان يكون الطرف المساند لانجاح الدوري امام تحقيق طموحات الفريق الذي يمر في وضع مناسب كما ينظر للقاء اليوم بأهمية خاصة لاكثر من سبب لانها امام الجيران وما تمثله النتيجة في عكس قوة الفريق وبانتظار نتيجته مع الكرخ واهمية انهاء المرحلة الاولى في الابتعاد عن الامانة والبقاء في دائرة المنافسة وخلق الفرصة المواتية للتقدم للأمام والحصول على احد المواقق المطلوبة ولان الفريق تطور ويظهر في المستوى عبر ما تقوم به عناصره في الاستمرار في تحقيق النتائج المهمة لانها تدرك ان الحسم سيكون في المرحلة المقبلة لكن الاول الاستفادة من المباراتين المؤجلتين ولان جمع النقاط من هذه الاوقات مهم ويخدم مشاركة الفريق الذي يظهر منافسا لايمكن الاستهانة به وهو الاخر الذي قلب الامور بعد بداية صعبة دفع ثمنها المدرب الاول هاتف شمران قبل ان تقف الامور والحظ مع عماد محمد في تغير المسار للامام ويريد اليوم تقديم هدية المرحلة الاولى ويظهر النجف متوازن في القوتين الدفاعية عندما اهتزت شباكه 15 مرة في وقت سجل 18 هدفا بعد ان جمع 27 نقطة من الفوز في سبع مباريات كما تحسن الاداء بشكل واضح ويصر على تحقيق النتائج التي تدعم المهمة التي لاتبدو سهلة وبعيدا عن كل الذي حققه الفريق فان الفوز في لقاء اليوم لايوازيه ثمن امام تربص كربلاء التي تبيت لاسقاط الضيوف عبر الجاهزية التي عليها الفريق ونجاحه في اخر ثلاث مباريات منحته جرعة عالية يامل في استخدامها في مواجهة اليوم المتوقع ان يلعب في كل عناصره لاهمية النتيجة التي يريد ان يقدمها فاضل عبد الحسين الذي مؤكد ستاتي توجيهاته على اللعب الحذر ومن دون اخطاء قد يكلفه النتيجة التي يبحث عنها النجف بكل قوة ولانه الان افضل من كربلاء في كال شيء لكن اصحاب الارض تحسنوا في الجولات الصعبة ويخططون للإطاحة بجيرانهم لانهم يمتلكون لاعبون جاهزون كما اظهروا ذلك في المباريات الأخيرة التي تقدموا فيها عندما نجحوا في الحصول على نقاط غالية وثمينة امنت لهم الموقع الحالي امام طموحات تعزيز النقاط والتقدم في الموقع ويمكن للفريق النجاح في الحصة القادمة والتفكير في كيفية حسم المباريات التي مؤكد ستكون صعبة ويبقى على النجف التركيز بعد الذي قدمه والتطور الذي تحقق في مباريات الذهاب في وضع اختلف عن المشاركات الاخيرة التي بقي يعاني من تلك المباريات بل ان يرفع من ايقاع المباريات ويحقق النتائج المهمة بعد خسارات كادت ان تقهر الفريق الذي يظهر بشكل مختلف عندما يحسم المباريات بالشكل المطلوب امام تحديات يقدرها عناد محمد ربما تظهر في اوقات غير متوقعه امام طموحات اللعب وتحقيق النتائج خصوصا وان المواجهات ستكون قوية امام طبيعة المنافسات التي مؤكد ستختلف كثيرا عن الاولى وهو ما تتداركه الفرق التي تنظر بشكل اخر ومتوقع ان توقف بعض الفريق وتحويلها الى مسار اخر والاهم ان تظهر فرق المحافظات بشكل متقدم امام مشاكل المشاركة التي تحتاج الى الكثير من الاموال امام البطولة التي تنتهي في تموز المقبل.

نفط الوسط والامانة

ويستقبل الوسط في الموقع الثالث 34 نقطة الامانة تاسع الترتيب25 نقطة يوم غد الاثنين وتظهر ارجحية اصحاب الارض في حسم المهمة التي يكون قد اعد لها غني شهد الذي تنتظر منه ادارة النادي تقديم الفريق في مبارياته الاربع المؤجلة واهمية الاستفادة منها كما يجب من اجل العودة للصدارة التي حرم منها في اخر جولات المرحلة الاولى وكل التوقعات تشير الى قدرة وقوة الفريق من حيث موجود اللاعبين الذين تعزز موجودهم خلال فترة الانتقالات الشتوية هو ظهور وبدا واستمر منذ البداية في وضع متقدم وناجح وجمع النفاط دون ضغط وافضل الفرق من حيث النتائج عندما حقق الفوز في عشر مباريات واتعادل في اربع وخسر واحدة امام الشرطة سرعان ما تداركها بالفوز على الحسين والبحري والاخيرة عكست مؤشر اخر عن قدرة الفريق في تحقيق الفوز الصعب على احد الفرق المتواجدة في المنطقة الحمراء البحري ويرى الوسط حجم المباريات المقبلة واهميتها وانعكاسها على الفريق في وقت يواصل الوسط خطواته بكل ثقة لانه يمتلك مقومات المشاركة من حيث القدرات الفنية التي حددها غني شهد الذي استطاع قيادة الفريق بالشكل المطلوب ولازال بخطى ثابتة وينتظر ان يحسم مبارياته المؤجلة والتعامل معها كما ينبغي لان المهمة تظهر طويلة والاهم ان تدعم بنتائج الفوز ولو الوسط استمر يلعب ويقدم في روح جماعية وكان لسان حاله يقول علينا ان نلعب بقوة والسيطرة على المباريات المقبلة وان نعود للصدارة والاستمرار بها للنهاية لانه الفريق الذي واصل جهوده الاستثنائية ونجح بشكل واضح ولان مصير الفريق بايدي اللاعبين الذين انتدبوا بشكل دقيق ما انعكس على مستو اللعب والنتائج ويبقى الفريق القوي المنافس والتحدي وينتظر الوسط الخدمة التي يقدمها اشرطة امام النفط في المباراة التي تكون قد جرت امس والفوز على الامانة سيمنحه الصدارة المرشح القوي للعودة لها وهو الذي يمتلك اسس اللعب والفوز وسيكون امام الاختبارات الحقيقية والحرص على الاستمرار في النتائج وهو يعيش في اجواء اللعب المطلوب عندما لعب اقل الفريق المنافسة على الصدارة عندما خاض 15 مباراة ويعول على مجموعة لاعبين تؤدي ما عليها بقوة.

ويامل ان تكون مواجهته اليوم اسهل من البحري الذي خسر بصعوبة ما يجعل منها درسا لكتيبة الشهد وانهاء المهمة كما يريدها في مجموعة متكاملة ولاينقصها شيء قبل ان يضاف عليها التجدد من اللاعبين والسعي لتحقيق الفوز في هذه المباريات ويريد الامانة واحمد خضير ايقاف مسلسل النتائج المخيبة التي جرت الفريق للموقع التاسع بعد ان فقد روح المنافسة والصراع والابتعاد عن دائرة المنافسة في وضع اختلف عن البداية التي لولا نقاطها لكن الامانة في مواقع المؤخرة المرشح لها اذا لم يتدارك الموقف وما يحدث امام المدرب الذي غاب مع الفريق بسبب ضعف الاداء والمواجهات التي اخذت منه الذي ضيع فرصة الموسم عندما فاشل لاكثر من عشر جولات من تحقيق الفوز ما اجهز عل اماله ولم نسمع عن اضافات لموجود اللاعبين ويكون الفريق امام قوة الوسط والتطلع الى عبورها وتوديع المرحلة الاولى بأعلى نتيجة يامل ذلك احمد خضير الذي يريد العودة للواجهة مع الفريق الذي تعثر كثيرا لكم ان ياتي الفوز على احد الفرق المنافسة على اللقب امر مهم لكي يستعيد توازنه خلال هذه المهمة التي تشكل صعوبة بالغة امام قدرات اللاعبين التي تراجعت لكن ان تظهر خلال اللقاء المذكور وهو ما اعد له المدرب الذي يرى غير الفوز مشكلة ستزيد الطين بلة بعد تراجع الفرق للموقع التاسع ومرشح للتنازل عنه بعد اللعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 والتعادل في سبع وخسر5 ويظهر متراجع في الهجوم كثيرا عندما سجل 14 هدفا امام 13 هدفا.