– January 28, 2017

عبطان يبحث مع رئيس إتحاد ألعاب القوى الإستعداد لماراثون بغداد

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان مع رئيس الاتحاد العراقي المركزي للالعاب القوى د. طالب فيصل الاستعدادات النهائية لماراثون بغداد الدولي المزمع اقامته في الرابع من الشهر الحالي. واكد الوزير ان المهرجان الكبير سيكون برعاية رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، مبديا استعداد الوزارة بشكل كامل وبجميع المفاصل لتقديم العون والاسناد الى اتحاد العاب القوى من اجل اظهار الماراثون الدولي بصورة مميزة وتنظيم عالي. واضاف ان مشاركة 233 دولة عربية واجنبية في ماراثون بغداد الدولي سيكون رسالة كبيرة للعالم بأن العراق أمن وقادر على استضافة كل المهرجانات والبطولات الرياضية. من جهته ثمن رئيس اتحاد العاب القوى جهود وزارة الشباب والرياضة بتوفيرها كل سبل النجاح لماراثون بغداد الدولي. على صعيد اخرعقدت اللجنة الاستشارية في مشروع رعاية الموهبة الرياضية في العراق اجتماعها الاول للعام الحالي بحضور معاون مدير عام دائرة التربية البدنية هيثم محمد رشيد ومدير المركز الوطني بسام رؤوف وأعضاء اللجنة د. صريح عبد الكريم مدير مركز العاب القوى ود. عبد الجليل جبار مدير مركز الملاكمة وظافر صاحب مدير مركز كرة اليد وفائق الراوي. واستعرض مدير قسم المركز الوطني بسام رؤوف ماتم انجازه في القسم وشعبه المتعددة الفنية والإدارية والمتابعة والإعلام، مشيراً الى حل بعض الإشكاليات الادارية المتعلقة بتجديد العقود مع المدربين في المراكز الوطنية المتنوعة وفي بغداد والمحافظات، فضلاً عن التباحث مع المشاور القانوني بشأن تعديل تلك العقود بما يخدم واقع العمل الفعلي في المراكز وفروعها، كما جرت مناقشة محدودية صلاحيات مديري مراكز المحافظات والية توسعتها. وناقش الاجتماع تشكيل لجنة للكشف عن سعة الملاعب والقاعات الرياضية الملحقة بها لغرض تحديد عائدية المسؤولية عن تلك الملاعب بين المركز الوطني ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات. وخلص الاجتماع لعدد من المقررات الجديد بهدف ضغط الانفاق تماشيا مع حالة التقشف في البلاد وايجاد البدائل لتطوير العمل الرياضي.