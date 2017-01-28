– January 28, 2017

مونبلييه يخسر بخماسية ومايير يقود فرانكفورت لإسقاط شالكه

مورغان يحيي آمال ليستر بالكأس ومالاقا يخطف تعادلاً صعباً

{ مدن – وكالات: أحيا ويس مورجان، لاعب ليستر سيتي، آمال فريقه في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا قاتلا قاد به الفريق للتعادل مع ديربي كاونتي بنتيجة 2-2، في مباراة دور الـ32، مساء اول امس، الجمعة. التعادل منح فرصة أخرى لفريق الثعالب، إذ سيضطر الفريقان لخوض مباراة إعادة، لتحديد المتأهل إلى دور الـ16، وفقا للوائح البطولة. تقدم ليستر سيتي أولا بهدف في الدقيقة الثامنة، أحرزه لاعب ديربي كاونتي، دارين بينت، في مرماه عن طريق الخطأ. لكن كاونتي رد بهدفين عن طريق بينت، وكريج بريسون في الدقيقتين 21 و40 على الترتيب، قبل أن يسجل مورجان هدف التعديل في الدقيقة 87.

رانييري يوجه رسالة

وطلب كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، من لاعبي خط الدفاع سد الثغرات بعدما كان قريبا من خروج محرج من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمام ديربي كاونتي اول أمس، الجمعة. وكان ليستر، حامل لقب الدوري الإنكليزي، على بعد 5 دقائق من الخروج من الكأس، قبل أن يسجل القائد ويس مورجان هدف التعادل 2-2، ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة. وكان خط الدفاع من أهم أسباب فوز ليستر بلقب الدوري لأول مرة الموسم الماضي، لكنه يظهر بشكل متواضع هذا الموسم، واستقبل الفريق هدفين في الشوط الأول من كاونتي. وقال رانييري، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، يجب علينا التركيز. يدخل مرمانا الكثير جدا من الأهداف. يجب علينا أن نعمل فقط، وأن يكون تركيزنا أكبر. وتقدم ليستر بهدف غريب سجله دارين بينت مهاجم كاونتي بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل اللاعب ذاته بضربة رأس، ثم سجل زميله كريج برايسون الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول. واستقبل ليستر 37 هدفا في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم، بينما دخل مرماه 36 هدفا طوال مشوار التتويج باللقب في الموسم الماضي. ويعتبر ستيف مكلارين، مدرب إنكلترا السابق وديربي كاونتي الحالي، أن فريقه أهدر فرصة للتأهل. وأضاف فعلنا كل ما يمكننا فعله، شخصيتنا كانت رائعة ولعبنا بقوة في الشوط الثاني وأنقذ الحارس سكوت كارسون عدة فرص.

واكتسح مارسيليا، ضيفه مونبلييه (5-1) خلال المباراة، التي جمعتهما اول امس الجمعة، في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي. سجل أهداف مارسيليا بافيتيمبي جوميس، 3 أهداف، (هاتريك) في الدقائق (4، و20، و78)، ورولاندو دا فونسيكا (39)، وفلوران توفين من ركلة جزاء (88)، فيما سجل هدف مونبلييه الوحيد رياض بودبوز (49). وأنهى مونبلييه، المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ويليام ريمي في الدقيقة (87). ورفع مرسيليا، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مونبلييه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

سقوط شالكه

وانتزع آينتراخت فرانكفورت، فوزًا صعبًا من مضيفه شالكه (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الجمعة في المرحلة الـ18 من الدوري الألماني. ويدين فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألكسندر مايير، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (33). ورفع فرانكفورت، رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثالث، وتوقف رصيد شالكة عند 21 نقطة في المركز العاشر. يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لفرانكفورت هذا الموسم، مقابل التعادل في 5 مباريات، والخسارة في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لشالكه هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات، والتعادل في ثلاث.

تعادل صعب

وعاد مالاجا بنقطة صعبة من ملعب أوساسونا بتعادلهما بهدف لمثله في الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وأهدر مالاجا فرصة التقدم في النتيجة بإضاعة مايكل سانتور لركلة جزاء في الدقيقة 19 . وأحرز كوران كاوسيك هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، ولكن أجناثيو كماتشو أعاد المباراة لنقطة البداية مرة أخرى بإدراك التعادل للضيوف بعدها بثلاث دقائق. وبهذه النتيجة ظل أوساسونا في المركز قبل الأخير بـ12 نقطة وكذلك مالاجا في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

وقال الاتحاد الإنكليزي، اول امس الجمعة، إنه عاقب آرسين فينجر، مدرب أرسنال بالإيقاف 4 مباريات، بعدما أقر بسوء التصرف خلال مباراة. وأظهرت صور، فينجر، وهو يدفع الحكم الرابع، خلال انتصار أرسنال في الدوري الممتاز، على بيرنلي، الأحد الماضي. وانفجر فينجر، غاضبًا بعد احتساب ركلة جزاء لبيرنلي، سجل منها هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه اعتذر عن تصرفه في وقت لاحق. وأكمل أرسنال، اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد جرانيت شاكا وتعادل أندريه جراي من ركلة الجزاء قبل أن ينتزع أليكسيس سانشيز الفوز لأرسنال من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع. وغضب فينجر، من احتساب ركلة الجزاء الأولى، بعد احتكاك من فرانسيس كوكلين، ضد آشلي بارنز ما دفع الحكم جون موس لطرد المدرب الفرنسي.وبدا أن فينجر، دخل في خلاف مع الحكم الرابع. وبعدها قال فينجر لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: لم أشاهد أي ركلة جزاء من مكاني بالخارج لكن كان يجب أن أصمت وأعتذر حتى إن كنت محبطًا. ونفى فينجر، حدوث أي احتكاك جسدي مع تيلور، موضحًا: لم يكن احتكاكًا. اعتقدت فقط أنه بإمكاني الوقوف في النفق (المؤدي لغرف خلع الملابس). وأضاف: حققنا الفوز أخيرًا وجاء بصعوبة شديدة. أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين، وهم لعبوا بشكل جيد، لكن في النهاية حققنا النقاط الثلاث المطلوبة. وانزعج شون دايك مدرب بيرنلي أيضًا من ركلة الجزاء المحتسبة لأرسنال، وادعى بأن لوران كوسيلني كان في موقف تسلل. وقال دايك، الذي خاض مباراته رقم 200 مع بيرنلي كان يومًا صعبًا في النهاية بعد الخسارة بهذه الطريقة مع عدم احتساب تسلل.