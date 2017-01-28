لامبارد لا يرغب بالإعتزال

– January 28, 2017

{ لندن – وكالات: كشف فرانك لامبارد، نجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق، تلقيه عروضًا للعب في أندية بالدوري الإنكليزي، مؤكدًا رغبته في الاستمرار بالملاعب، وعدم الاعتزال في الوقت الحالي. ورحل لامبارد، 38 عاما، عن صفوف نيويورك سيتي الأمريكي، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار التكهنات حول اقترابه من العودة لتشيلسي، لشغل أي منصب إداري أو فني بالنادي. وقال لامبارد، في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مساء اول أمس، الجمعة، لا أفكر في الاعتزال، ربما علي البقاء في الملاعب، هذا ما أفكر فيه الآن. وأضاف الدولي الإنكليزي السابق رفضت عروضًا من أندية البريمييرليج، في الحقيقة بعد اللعب لتشيلسي لمدة طويلة، والانتقال لمانشستر سيتي لمدة موسم، لا أريد أن أتورط في صراع الهبوط. وتابع نجم تشيلسي السابق نحن في نهاية يناير/ كانون الثاني الآن، أحاول أن أكون جاهزا من الناحية البدنية لأضع بصمتي مع أي فريق أنضم إليه. وأتم لامبارد تصريحاته قائلا أريد فقط أن أتأكد بأني اتخذ القرار الصحيح، علي تقدير الخيارات في عمر الـ38، لكن حتى الآن لم أتلقَ عرضا يناسبني. ولعب لامبارد في صفوف تشيلسي لمدة 13 عاما، وشارك في 648 مباراة، وهو الهداف التاريخي للأزرق برصيد 211 هدفًا، وتوج مع الفريق بـ13 لقبا.