– January 28, 2017

الدوري الصيني يصل إلى رقم جديد

فالكاو يكشف أسباب رفضه الرحيل إلى بلاد التنين

{ بكين – وكالات: كشف الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم موناكو، رفضه 3 عروض من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، مؤكدًا أنه يرغب بالبقاء بأوربا. وعانى فالكاو كثيرًا، الموسمين الماضيين؛ حيث تعرَّض لـ5 إصابات بالركبة أبعدته طويلاً عن اللعب، لكنه عاد هذا الموسم لقمة مستواه مع موناكو، إذ خاض 22 مباراة، سجَّل فيها 18 هدفًا، وقاد فريقه لصدارة الدوري الفرنسي. وقال فالكاو، في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية: من الصعب رفض هذا النوع من العروض، لكنني قلت ثلاث مرات لا للعروض الصينية. وأضاف: بالنسبة للنادي أيضًا ليس الأمر سهلًا. لقد عُرض عليهم الكثير من المال، لكنني أريد الفوز بالألقاب مع موناكو، وأن أعود إلى 100 بالمائة من مستواي، وهنا يكون حافزي. وتسعى أندية الصين للتعاقد مع أبرز النجوم بالعالم وأوربا، وكان فالكاو هدفًا دائمًا للأندية الصينية خلال الأشهر الماضية. وتسعى أندية الدوري الصيني الممتاز، إلى التعاقد مع بعض اللاعبين من أوربا بمبالغ ضخمة، مثلما حصل الصيف الماضي أو في مدة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل المثال رحيل أوسكار لاعب تشيلسي إلى الصين مقابل 60 مليون يورو. ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إن الدوري الصيني أصبح أعلى من 5 دوريات إنفاقًا في سوق انتقالات اللاعبين لعام 2016، حيث وصل مجموع انفاق أندية الصين في ذلك العام إلى 420 مليون يورو كخامس أقوى دوري يستقطب اللاعبين بعد إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا. وأظهرت مقارنة بسيطة حول معدل إنفاق أندية الصين خلال السنوات الأخيرة مدى الارتفاع الملحوظ ففي عام 2013 أنفقت أندية الصين 26 مليون يورو فقط، وفي عام 2015 قفز هذا الرقم إلى 160 مليون، أما العام الماضي فقد وصل الرقم إلى 420 مليون يورو. وفي محاولة لتحجيم هذه المبالغ الخيالية التي تدفعها الأندية الصينية فرض الاتحاد الصيني قوانين جديدة على استقطاب اللاعبين الأجانب، حيث يمكن لأي فريق أن يتعاقد مع 5 لاعبين أجانب ولكن على أرض الملعب لا يمكن مشاركة أكثر من 3 في نفس الوقت. وفي إحصائية عن سوق الانتقالات في العام الماضي فقد ارتفعت نسبة الإنفاق لضم اللاعبين الأجانب في أوربا إلى 14%، ليصل مبلغ انتقالات العام الماضي في أوربا إلى 4.46 مليار يورو، 1.2 مليار منها للدوري الإنكليزي فقط.