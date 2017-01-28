– January 28, 2017

الحشد لـ ( الزمان) : معارك غرب الموصل ستشمل مناطق عدة أبرزها تلعفر

ترقّب ساعة الصفر وهروب قادة داعش إلى سوريا

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قوات الحشد الشعبي عن قرب انطلاق معارك تحرير المحور الغربي للموصل بالكامل بعد اناطة مهام تحرير قضاء تلعفر اليها ، مؤكدة قدرتها على فتح جبهات عدة في معارك التحرير في آن واحد .

وقال القيادي في الحشد جواد الطليباوي لـ ( الزمان) امس ان ( قوات الحشد تحكم حصارها على جميع المناطق المحيطة بقضاء تلعفر غربي الموصل منذ شهر وتمكنت من تحرير مناطق ستراتيجية تابعة للقضاء منها ناحية تل عبطة ومطار تلعفر). واضاف ان ( قيادة عمليات قادمون يانينوى اوكلت مهام تحرير القضاء لقواتنا التي تمتلك الامكانية لتحرير المدينة خلال ايام قليلة ). وتابع ان ( الاهداف المقبلة لن تكون مقتصرة على قضاء تلعفر بل ستكون في مناطق عدة بالتزامن فضلا عن العمل على اسناد القوات التي ستقتحم الساحل الايمن من الموصل خلال الايام المقبلة).مشيرا الى ان ( جميع الوية قوات الحشد الشعبي مستعدة لانطلاق المعارك ).وبين ان ( داعش دفع بمعظم عناصره الاجانب الى مناطق تلعفر ومحيطها وشرع بتفخيخ مئات العجلات وحفر خندق ترابي لصد الهجوم المرتقب لكن فصائل الحشد الشعبي تمتلك الخبرة الكافية لتعطيل تلك الهجمات ).وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( ساعة الصفر لاقتحام قضاء تلعفر لتحريره من سيطرة داعش باتت قاب قوسين أو أدنى). مشيرا إلى أن (قوات الحشد اتخذت كافة الاستعدادات لتحرير تلعفر).وأضاف أن (قوات الحشد الشعبي تحاصر الدواعش في تلعفر منذ ستة أسابيع). مشيرا إلى ان (4 كيلو مترات فقط تفصلنا عن تلعفر ومدفعيتنا تصل عمق المدينة).وكان قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يارالله قد أكد أن قوات الحشد الشعبي ستتكفل بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه غرب الموصل.وقال يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس (بعدما تحقق النصر الكبير في تحرير الجانب الأيسر والاستعداد لتطهير الأيمن والمناطق الاخرى أوكلت مهمة مسك الارض في الجانب الأيسر الى القوات المشتركة (جهاز مكافحة الاٍرهاب والجيش والرد السريع والشرطة الاتحادية وشرطة نينوى، والحشد الشعبي من ابناء نينوى). وأضاف (نطالب المواطنين بالتعاون مع القوات لتحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم).ونقل بيان لاعلام الحشد عن يار الله تلقته ( الزمان) امس قوله إن (قوات الحشد وطيران الجيش سيتكفلان بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه فيما ستتركز مهام قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب على تحرير مركز مدينة الموصل والأراضي المحاذية له).وأضاف أن (الأراضي المحررة من سيطرة داعش ستكون من مهام جميع الفصائل من متطوعي نينوى المنضوية في الحشد وقوات الشرطة المحلية). مؤكدا أن (قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة عسكرية محكمة لاستعادة الأيمن من العصابات الإجرامية حيث ستتركز مهام القوات على قطع الطريق الواصل بين مركز مدينة الموصل من جهة وقضاء تلعفر من جهة أخرى).وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت في تصريح امس (بالاعداد جيدا لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة داعش بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر).

تفعيل استخباري

واضاف ان (ساعة الشروع لتحرير الساحل الأيمن من الموصل تحددها قيادة العمليات المشتركة) داعيا إلى (ضرورة الاعداد لها جيدا من حيث العدة اوالعدد).مؤكدا (ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري في عملية الساحل الأيمن). مشيرا الى أن (القوات الامنية ستتجه الى الحويجة والرطبة وراوه وغيرها من المناطق التي يتمركز فيها داعش بعد تحرير الموصل بالكامل). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في 24 كانون الثاني الجاري عن تحرير الجانب الأيسر للموصل من سيطرة داعش بشكل كامل، فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة. ومن جانبه قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش العقيد جون دوريان في تصريح امس ان (القوات العراقية ستتحرر الجانب الأيمن من الموصل بشكل أسرع من الساحل الأيسر للمدينة). واضاف ان (القوات العراقية تستطيع احلال الأمن والاستقرار في الجانب الايسر من الموصل).وأشار إلى (تنسيق عال بين الحكومة وإقليم كردستان في الحرب ضد داعش). مؤكداً بإن (معركة الموصل مهمة بالنسبة للتحالف الدولي).وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي، أننا (نفذنا 100 غارة جوية ضد داعش خلال الأسبوع الجاري).وقال مصدر امس إن (عناصر تنظيم داعش اقدموا على اختطاف 11 شابا من داخل منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح في عدد من أحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل).وأضاف أن (الاعتقالات كانت عشوائية ولا يوجد اي سبب لاعتقالهم). مبينا أن (اعمار الشباب تتراوح بين 20 و26 عاما). وقال مصدر امس ان ( مسؤولة كتيبة الخنساء النسوية التابعة لتنظيم داعش في ولاية نينوى هربت واربعة من مساعداتها وهن يحملن الجنسية العربية وواحدة منهن طاجاكية باتجاه قضاء البعاج غربي نينوى). مبيناً أن (مسؤولة الكتيبة تعد بمثابة وزيرة شؤون النساء وهي التي تاخذ على عاتقها توزيع النساء وتجنيدهن ومتابعة شؤون الانتحاريات).وأضاف ان (الهاربات اختفين ومعهن ملايين الدولارات التي كانت بحوزتهن). لافتا الى ان (المعلومات المتوفرة تشير الى ان الهاربات اتجهن الى الحدود السورية).وأوضح ان (فريق تعقب تابع للحسبة يتابع فرار وهروبهن).