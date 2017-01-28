– January 28, 2017

النقل: إنتشال أخطر سفينة غارقة في المياه العراقية

بغداد- صباح الخالدي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي انتشال سفينة بحرية غارقة في إحدى القنوات الملاحية العراقية منذ 21 عاماً، عادا اياها أخطر الغوارق التي كانت تهدد سلامة الملاحة البحرية ضمن نطاق المياه العراقية.وقال الحمامي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الشركة العامة للموانئ تمكنت بجهود استثنائية من إكمال عملية انتشال سفينة – المدينة – التي كانت غارقة منذ عام 1996 قرب العوامة الدلالية رقم 23 بجانب قناة وربة الواقعة بين أم قصر وخور عبد الله) ، موضحاً أنه(كانت تعد أخطر قطعة بحرية غارقة في المياه العراقية حيث كانت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية) لافتا الى أن (السفينة كانت مغطاة بكميات هائلة من ترسبات الأطيان وقد تم تقطيعها تحت الماء الى عدة أجزاء ثم تم انتشالها باستخدام رافعة بحرية ضخمة وبذلك أصبحت القناة سالكة وآمنة أمام السفن). واكد الحمامي سعي الوزارة لانتشال ما تبقى من القطع البحرية الغارقة في المياه العراقية. من جانبه، قال مدير العلاقات والاعلام في الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة للوزارة انمار الصافي لـ(الزمان) امس ان (منتسبي قسم الانقاذ البحري في الشركة تمكنوا من انتشال آخر قطعة من سفينة المدينة الغارقة في المياه العراقية بعد ان كانت تشكل خطراً كبيراً على السفن الداخلة والخارجة في المياه العراقية )، مبينا ان (خطورة هذه السفينة الغارقة كانت تكمن في حجمها الكبير ما دفع ملاكات الانقاذ البحري الى تكثيف جهودهم وتقطيعها خلال مدة قياسية ومن ثم رفعها عن طريق الرافعة ابا ذر). يذكر أن الشركة كانت قد تضطر قبل عام 2012 الى إبرام عقود مع شركات أجنبية ومحلية لغرض تخليص مسارات مرور البواخر من السفن والزوارق الغارقة من جراء قصفها خلال الحروب ومعظم تلك الشركات كانت تقوم بتقطيع القطع البحرية الكبيرة الغارقة الى أجزاء عدة وهي تحت الماء لتسهيل عملية انتشالها لأن الرافعات البحرية التي تستخدمها غير مؤهلة لرفعها من دون تقطيعها الى أجزاء وإزاحة كميات الأطيان المتراكمة فوقها. ومن أبرز تلك الشركات شركة KS التركية للإنقاذ البحري التي استقدمت الى العراق رافعة ضخمة نسبياً تتمكن من رفع 1500 طن ثم استغنت الشركة العامة للموانئ عن خدمات الشركة المذكورة بعد امتلاكها قبل ثلاثة أعوام الرافعة البحرية (اباذر) التي تعد واحدة من أكبر وأحدث الرافعات البحرية في منطقة الخليج وقد تم تصنيعها في كوريا الجنوبية بتمويل من القرض الياباني.