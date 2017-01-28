– January 28, 2017

المفوضية تطالب بمنع إطلاق العيارات في المناسبات

العدل ينجز تقرير حقوق الإنسان بصيغته النهائية

بغداد -شيماء عادل

أكد وزير العدل حيدر الزاملي على انجاز تقرير حقوق الانسان بصيغته النهائية الذي سيرسم صورة واضحة عن معطيات الواقع العراقي والانتهاكات المرتكبة من تنظيم داعش، فيما اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن أسفها لسقوط تسعة مواطنين بين قتيل وجريح في محافظة المثنى جراء اطلاق للعيارات ضمن يسمى بالعراضة العشائرية بمناسبة تشييع جنازة.وقال الزاملي في بيان امس على هامش الاجتماع الدوري للجنة المركزية لحقوق الانسان المعنية بكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات، والذي كان من اجل مراجعة مقررات التقرير الخاص بحقوق الانسان في العراق ان (من الاهمية انجاز مسودة التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري)، مثمنا (الجهودة المبذولة من قبل اعضاء اللجان الفرعية المكونة من ممثلي وزارات الدولة واقسام حقوق الانسان التابعة للوزارات والجهات المعنية)، وطلب الزاملي من (الاعضاء طرح اي تعديل على المقررات الخاصة بتقرير اللجنة من اجل تضمينه بما يسهم في تعديل هذه المقررات وانضاجها بالشكل الذي يتلاءم مع ملف حقوق الانسان في العراق لتقديمها الى الامم المتحدة والجهات الانسانية لرسم الصورة الحقيقية عن الانتهاكات المرتكبة بحق ابناء الشعب العراقي من قبل المجاميع الارهابية وعصابات داعش)، واوضح البيان ان(وكيل الوزارة حسين الزهيري استعرض آلية نقل مهمة ملف كتابة التقرير التعاهدية من وزارة حقوق الانسان الملغاة الى وزارة العدل، ومواعيد تقديم تقارير العراق الدولية الى اللجان المعنية ومراحل اعداد مسودة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وماتضمنه من بيانات ومعلومات تمثل الاجابة على التوصيات ومواد الاتفاقية).واوضح البيان ان (الزهيري اجاب عن تساؤلات الاعضاء بخصوص مدى مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، حيث استعرض وفقا للتقرير المعد نسب مشاركة المرأة في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها، والتي تتقارب مع نسبة مشاركة الرجل على مستوى السلطة التنفيذية والمناصب القيادية)،وتابع البيان ان (الاجتماع ناقش الشأن الخاص بالاقليات واستحقاقاتها المتعلقة بالجوانب الدينية والاقتصادية، كما تضمن التقرير جملة من الملاحظات التي تعزز دور المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان ليتسنى لها الاطلاع على تقرير حقوق الانسان بفعالية لمكافحة جميع اشكال التمييز العنصري ).

مسودة التقرير

واضاف البيان ان (المشاركين في الاجتماع صادقوا على على مسودة التقرير، حيث اوصت اللجنة بارسال مسودة التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على المجلس للمصادقة قبل ارساله الى اللجنة الدولية المعنية من خلال وزارة الخارجية).فيما اعربت مفوضية حقوق الانسان عن أسفها بسقوط تسعة مواطنين بين قتيل وجريح في محافظة المثنى جراء اطلاق للعيارات النارية فيما يسمى بالعراضة العشائرية بمناسبة تشييع جنازة هناك.وقال بيان امس ان ( المفوضية تابعت تلك الحادثة وتأكد لها من مصادر موثوقة وفاة اثنين من المواطنين واصابة سبعةٍ اخرين حالة احدهم خطيرة جداً)، واضاف ان (المفوضية اذ تدين وتستنكر تلك الممارسات غير المسؤولة باطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في مختلف المناسبات الاجتماعية والتي اودت بحياة العشرات من المواطنين وتسببت بجرح العديد منهم وهو ما يمثل انتهاكا لحق الحياة الذي كفله الدستور العراقي)، واشار البيان الى انه (من منطلق دور المفوضية الرقابي بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008، تطالب المفوضية الحكومة بتفعيل قانون منع اطلاق العيارات النارية وتشديد العقوبات على مطلقيها في مختلف المناسبات الاجتماعية وتشييع جثامين الشهداء وجنائز الموتى وحفلات الاعراس وغيرها لانها تمثل انتهاكا صارخا لحق الحياة وتهديدا لأمن المواطنين ومصدر خوفٍ وقلق وازعاج لهم)،وتابع ان (المفوضية تطالب مجلس النواب بتشريع قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل مصدر خطرٍ كبير على حياة وأمن وراحة المواطنين سواء في المدن او القرى والارياف لانتشار الاسلحة غير المرخصة بصورة كبيرة)،واضاف ان (المفوضية تطالب مجالس المحافظات والاجهزة الامنية بكافة صنوفها بضرورة اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة)، ودع البيان (منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تحذر من ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخطرها على حياة المواطنين)،واشار البيان ان (قوة من شرطة المحافظة ألقت القبض على أحد الاشخاص قام بقتل أثنين وإصابة ثمانية من المدنيين في قضاء الوركاء التابع للمحافظة بسبب إطلاق نار بسلاح متوسط في عراضة لأحدى العشائر بأطراف المدينة).