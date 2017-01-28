– January 28, 2017

الممكن واللا ممكن

مشروع إصلاح الإنتخابات .. نظرة عامة – رياض إبراهيم

وثيقة الإصلاح السياسي التي طرحها السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والتي أشرت بشكل جاد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها العملية السياسية العراقية من جهة ، وهواجس ومخاوف الشعب العراقي من جهة أخرى ، وجاءت هذه الوثيقة الإصلاحية بعد أكثر من عام من انطلاق الدعوات إلى إصلاح العملية السياسية برمتها ، وضرورات الإصلاح في بنية المشهد السياسي وما يعانيه المواطن من انتشار وتفشي حالات الفساد التي نخرت جسد الدولة وبالتالي ضياع ثروات العراق الطائلة ، تحت حجج كثيرة ، واستغلال بعض الزعماء والمسؤولين الكبار بالدولة لمواقعهم ووظائفهم من اجل التكسب والتربح والإثراء من المال العام وكذلك استغلال مناصبهم للمصالح الشخصية والفئوية ، ومحاولة تغطية الكتل السياسية على بعضها البعض ، وعدم إشهار حالات الفساد ، وعجز الهيئات القانونية من تقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم وإعادة ما سرقوه وما جنوه من أموال الشعب بشكل غير مشروع .

لقد طرح السيد مقتدى الصدر مشروعه الإصلاحي الذي اسماه (مشروع إصلاح الانتخابات وانتخاب الإصلاح ) الذي أعلن عنه في يوم 10 كانون الثاني 2017 الذي تزامن مع مطالب الشعب العراقي و محاولات خطوات الإصلاح الماضية التي دعا إليها التيار الصدري والتيار المدني في كل أطيافه وفئاته ولكن للأسف لم تحقق أية مطالب إصلاحية نادى بها الشعب من قبل الحكومة والبرلمان والحكومات المحلية ، لذا صار لزاما على السيد قائد التيار الصدري كزعيم لتيار شعبي كبير أن يطرح مشروعه الإصلاحي الذي وجهه للرئاسات الثلاث وللتيارات السياسية والشعبية لكي تتبناه وتطرحه على البرلمان لغرض دراسته وتشريعه كليا أو جزئيا .

طرح تيار

السؤال المطروح لماذا طرح التيار هذا المشروع ؟

بالإضافة لما سقناه آنفا من معاناة الشعب من أداء الحكومات المتعاقبة التي ألمت وجلبت إليه الويلات ومن أهمها احتلال ثلثي مساحة العراق من قبل قوى الإرهاب والتوحش المتمثلة (( بتنظيم بداعش )) وتفشي حالات الفساد في اغلب مفاصل الدولة وضياع ثروات العراق والتي تقدر ب 1000 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2015 وازدياد نسبة خط الفقر وانهيار البنى التحتية ، وازدياد نسبة العاطلين عن العمل ، والترهل الادراي في اغلب مؤسسات الدولة ، وتراجع نسب النمو الاقتصادي والتجاري والثقافي في الدولة كمؤسسات حكومية أو أهلية ، وتوقف وتراجع الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية وغيرها من الأنشطة ، بالإضافة إلى ازدياد عدد النازحين وما رافقه من مشاكل اجتماعية ومعيشية ، وتفشي الأمية بين صفوف الشعب

مما تقدم كل هذه الأسباب وغيرها دعت السيد مقتدى الصدر مشروعه من خلال إصلاح النظام الانتخابي بكليته وهذا المشروع تضمن( 35 بندا ) وجاء في إحدى عشرة صفحة .لو تمعنا إلى البيان أو الوثيقة وقرانا مابين السطور لاكتشفنا ما يلي :- هناك تناغم كبير ما بين مخاوف كافة التيارات الشعبية والمدنية وما طرحه التيار في هذه الوثيقة تتمحور حول الخشية من عدم تحقيق العدالة والإنصاف لمطالب الشعب بالإصلاح بشكل عام ، وعدم إصلاح القوانين الانتخابية وضياع الأصوات الانتخابية بشكل خاص ، وتفرد الكتل السياسية الكبيرة وهيمنتها على نتائج الانتخابات المقبلة بشقيها ( الوطني والمحلي ) ، وإعادة صياغة وإنتاج نفس الشخصيات السياسية وذات الكتل لقيادة المشهد السياسي العراقي لقدرتها على إنتاج نفسها بأثواب ووسائل جديدة لما تمتلكه من مال وإعلام وسلطة ، وقدرة البعض منها إتباع وسائل غير شرعية للظفر بالانتخابات .

– التيار من خلال مشروعه هذا ينم عن قراءة دقيقة ومتأنية للمشهد السياسي العراقي من جهة وما يعانيه الشعب العراقي من جهة أخرى ، إذ توأم بين قضيتين مصيريتين( مصلحة الشعب والإصلاح المنتظر ) ، وحمل نفسه مسؤولية كبيرة لكي لا يخذل شعبه باعتباره واحدا من اكبر الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ، يعد من التيارات الشعبية ذات الجماهيرية العريضة ، فبات لزاما عليه أخلاقيا وسياسيا ان يسعى لذلك بعد أن لم تأت خطوات الإصلاح السابقة بنتائجها وأُكلها . لا ننسى تعرض التيار إلى تشكيك البعض بتوجهاته ونواياه بالإصلاح وتخليه عنه ، وكذلك وجهت إليه انتقادات بدخول جماهيره وجماهير التيار المدني إلى مبنى البرلمان ومجلس الوزراء والمنطقة الخضراء ( المحصنة ) ، ناهيك عن عدم تلبية مطالب الجماهير بتشكيل حكومة ( تكنوقراط ) وتقديم الفاسدين للقضاء ، ونضيف أيضا لقد تزامنت خطوات الإصلاح والتظاهرات التي قادها التيارين المدني والصدري مع ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة أثنتهم على فعل شيء ، كل هذه العوامل وقفت بوجه الإصلاح وإرجائه للوقت المناسب. إن التيارات الشعبية المتمثلة بالتيار (الصدري والمدني والتيار المدني النخبوي ) لم يتخلون يوما عن وعودهم بالمطالبات حتى تتحقق كافة أهدافهم باعتبارها مطالب الشعب العراقي كما يؤكدون ذلك .

– لو عدنا إلى البيان الصدري الإصلاحي وقرأنا بين طياته انه جاء بقراءة دقيقة للمشهد الإقليمي والدولي والمحلي المتوتر الذي تسوده الصراعات والحروب والمشاكل المعقدة ، وما مدى تأثير انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد ( دولاند ترامب ) على الوضع الأممي ، هذا الرئيس الذي يعد انتخابه موضع حيرة وقلق لدول العالم كافة ، وخصوصا مشاريعه وتصريحاته المتطرفة التي تتسم بالعدائية والكراهية وروح التسلط والهيمنة والتي تتوافق نواياه مع مطامح إسرائيل وبعض القوى المحافظة والمتطرفة في بعض الدول الأوربية والتي ليس من المستبعد أن تصعد وتطفو هذه التيارات اليمينية المتطرفة لقيادة المشهد السياسي في فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية ، كل تلك المؤشرات توحي إلى ( إن إجراء انتخابات في العراق في ظل جو ديمقراطي شفاف ومستقر أصبح أمراً شبه محال ) ، وهذا بطبيعة الحال لا يتلاءم مع المشروع الإصلاحي الذي يطالب به السيد الصدر ، وتحصيل حاصل لابد من تأجيل الانتخابات المحلية المقرر إقامتها في 16 أيلول من عام 2017 لعدم تهيئة مناخ وأجواء سياسية وأمنية مناسبة في العراق ، لتأثرها بالعامل الإقليمي والدولي .

رغم إن المشروع تضمن بندا من بنوده ( لابد أن تجري الانتخابات في موعدها المقرر ) البند ( 35 ) وهذا يعني أعطى إشارات فيها لاحتمالية تأجيلها ( لامناص من تأجيل الانتخابات في الضرورات القصوى ) .

– إن البيان تضمن من بين بنوده وفقراته أن ترسل الدولة رسائل اطمئنان للأحزاب والكتل المدنية وللشعب العراقي انه لا يسمح للفصائل المسلحة بالمشاركة بالانتخابات ، أو محاولة بعض الأحزاب من التأثير على العميلة الانتخابية وأصوات الناخبين والتلاعب بالنتائج ، والتأثير والضغط على الهيئات القانونية والإدارية المشرفة على الانتخابات وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة ، وان لا يكون التنافس والصراع الانتخابي بين المتنافسين بالتهديدات واستخدام القوة فيما بينهم أو القيام بالتراشق الإعلامي . كما جاء بالبند(27 ) .

انضمة جديدة

– لقد اقترح المشروع عدة صيغ وأنظمة انتخابية جديدة واشترط سلوكيات وأخلاقيات جديدة وكثيرة للعملية الانتخابية كمرشحين ومقترعين ومشرفين ، ومسالة البحث فيها وتبنيها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني تتطلب تشريعات عديدة وتنسيق كبير بين كل تلك الجهات ، وأشار البيان أيضا لابد من قبول وتأييد من كل المشاركين بالعملية السياسية أو من غير المشاركين بالمشروع الانتخابي الإصلاحي ، رغم إن البيان لم يشر أو يعطي مجالا واسعا في بنوده لمسالة المصالحة الوطنية بين فئات الشعب العراقي ومرجعياته كافة .

– اقترح المشروع ( 35 بندا وعشرات الفقرات) كلها تؤكد ضرورة إصدار قوانين واليات جديدة لتنظيم انتخابات شفافة وعادلة ، وكذلك وضع آليات لتنظيم وتقويم السلوك الوظيفي للمرشح الفائز واشتراطات لتقيم أدائه بعد فوزه ونوع المشاركين وتحصيلهم الدراسي والدوائر الانتخابية وتقسيمها إلى قسمين منها مقاعد وطنية وأخرى محلية ومنهم من يحق له المشاركة من عدمها والامتيازات والحقوق وإشراك الهيئات القضائية بالإشراف ولم يغفل البيان من التطرق لانتخابات مجلس المحافظات وتطرق إلى آلية جديدة لانتخاب المحافظين وتضمن إلى آلية مشاركة النازحين والمهاجرين بالانتخابات ، وتشريع قانون انتخابي جديد يرضي ويلبي طموحات الشعب العراقي .

– أشار البيان في بعض فقراته إلى آلية جديدة لعد و فرز النتائج محليا ووطنيا والمدة القانونية لإعلان النتائج والطعون المقدمة من قبل المعترضين لتكون خمسة أيام وعلى الجميع القبول بالنتائج .

– أشار البيان من بين بنوده إلى قضية مهمة هو مراقبة أداء عضو البرلمان وعضو مجلس المحافظة والتنفيذيين من وزراء ومحافظين وغيرهم رغم صعوبة تحقيق الآلية المقترحة وان تكون هذه المراجعة لأدائهم سنوية ، وبين كذلك إلى آلية مقترحة لإقالتهم بعد حصول استفتاء أو طلب من قبل نسبة كبيرة من الشعب ، واعتقد من تعذر الحصول على هذه النسب الشعبية الكبيرة المطالبة بإقالة التنفيذيين أو التشريعين والتي اقترحت لتكون 60% . إننا نعتقد إن البيان أو المشروع خطوة مهمة من خطوات الإصلاح ، ولابد أن يدرس بجدية وعناية من قبل كافة شرائح المجتمع وقراءته ومدى القدرة على تعديله وتقييمه لإضافة مقترحات عليه جديدة ، والتركيز على البنود الممكن تحقيقها خلال فترة محددة ، أما باقي البنود غير القابلة للتحقيق بالوقت الحاضر ينبغي الرجوع إليها في وقت تتوفر فيه الظروف المناسبة وطرحها من جديد ، وخاصة إن المشروع طرح نظاما جديدا للانتخابات يحتاج إلى تشريعات وتوافقات وتأييد شعبي ، وهذا يجرنا إلى قضية مهمة إذ لا يمكن أن تتحقق المطالب إلا بضغط شعبي واسع من خلال كافة الوسائل السلمية الممكنة .