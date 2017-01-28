– January 28, 2017

ترامب والضربة القاضية – معاذ عبد الرحيم

المعروف عن الفرد الامريكي عشقه القوة وتفضيله الرجل القوي على الرجل الضعيف وفي مضمار الرياضة فهو مهووس برياضة الملاكمة ولعبة الركبي الامريكية والمصارعة الحرة التي كان من روادها ترامب وهو الى جانب ذلك كلف بجميع تلك الانواع من الرياضات التي تعتمد على القوة الجسمانية وما زال الامريكان يتذكرون بطل الملاكمة في خمسينات القرن الماضي جولويس واخيرا محمد علي كلاي اضافة الى اعجابهم بالملاكم اليمني نسيم وغير هؤلاء من اقوياء رياضات العصر وحتى في مجال العلوم العسكرية فترى حكوماتهم تخصص مليارات الدولارات لتطوير الاسلحة النووية والهدروجينية وغيرها من الا سلحة الفتاكة والمحرمة دوليا التي تسهل عليهم ابادة البشرالذين يفكرون يالوقوف بوجههم ورفض سياستهم الاستعمارية وهذا ما فعله الرئيس ترومان عندما امر في الحرب العالمية الثانية بالقاء القنايل الذرية على مدينتي هورشيما ونازاكي اليابانيتين وابادة مئات الالوف من سكانهما ولما كان الامريكان يؤمنون بسياسة القوة ويستضعفون الضعيف فانهم بالمقابل يحترمون القوي الذي يرهبهم ويهابونه ولهم في ذلك تجارب كثيرة ومريرة وقد عرف عدد من زعماء العالم هذه الخاصية في الفرد الامريكي الذي استطاع ان يبيد الشعب الهندي الاحمر ويستولي على اراضيه ولذلك نرى هؤلاء الزعماء قد شمروا عن سواعدهم واظهروا عضلاتهم القوية امام ساسة امريكا ووقفوا لهم بالمرصاد كما فعل رئيس الاتحاد السوفييتي ستالين الذي شاركهم بالقضاء على المانيا النازية ليفرض ارادته عليهم ويتبعه قائد الشعب الفيتنامي هوشي منة الذي جعلهم ينسحبون من بلاده بعد ان وجه لهم ضربة قاضية فانهزموا تاركين وراءهم عملاءهم واكداس من الاسلحة وغيرها من المواد التي لا تعد ولا تحصى ليأتي الرئيس الصيني ماو الذي هددهم بحرب عالمية ثالثة اذا ما حاولوا التقرب من حدود بلاده وهاهي اليوم البضائع والصناعات الصينية قد دخلت كل بيت امريكي ولا ننسى صمود الشعب الكوبي بزعامة كاسترو الذي عصا عليهم ولوى ذراعهم واجبرهم اخيرا الى التراجع عن غطرستهم واحترام سيادة شعبه واخيرا لا اخرا ها هو الشعب الكوري الصغير بعدده الكبير بارادته يهزأ من تهديدهم ويمضي زعيمه الشاب بتطوير اسلحته الذرية وصواريخه العابرة للقارات ويذكرهم بحرب عام1953 التي خسروا فيها مع حلفائهم عشرات الالوف من القتلى ومئات الالوف من الجرحى والمعوقين واليوم يجرب الامريكان حظهم مع الرئيس الروسي بوتين الذي يعرف نقاط قوة الامريكان وضعفهم ويقول لهم لا تفرحوا بزوال الاتحاد السوفيتي فان الشعب الروسي باق لا يضام وقوته لا تلين ويشير الى ان الشعب الصيني وكثير من حكومات وشعوب العالم تقف الى جانب بلاده فلا تغرنكم قوتكم فاجنحوا الى السلم تنجحوا .

ولكن الرئيس الامريكي ومنذ اول يوم من تسلمه زمام امور شعبه عرف الى من يوجه قبضته الحديدية متوعدا مهددا لقد وجهها الى دولة المكسيك و الى الدولة العربية التي وجد في حكوماتها ضعفا وخضوعا وخنوعا وبالذات الدول التي تزخر اراضيها بالثروات النفطية والمعدنية التي يعتبرها ملك يده ويريد التعامل معها كما يتعامل مع عقاراته التي استحوذ عليها في بلاده كما هو واضح من سياسته عندما يريد الاجهاز على ما تبقى من الشعب الفلسطيني ونقل سفارة بلاده الى القدس ودعم اسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية بعد ان اطمأن من عدم تحرك العرب الذين صالحوا اسرائيل علنا والذين صالحوها سرا كالسعودية وقطر ودول الخليج الاخرى والتي يريد مدها بالسلاح لمهاجمة ايران التي عصت على من سبقه من رؤساء امريكا وهو بذلك يضع العالم على مشارف حرب عالمية ثالثةاذا ما تجرأ والغى الاتفاقية حول نشاطها النووي وما يهمنا بهذه المناسبة تصريحه الناري الخاص بالعراق الذي هدده باحتلاله والاستحواذ على ثروته النفطية وتقاسمها مع حلفائه دون ان نسمع ولو نغمة تصريح خفيفة من حكومتنا للرد عليه حتى ان وزير خارجيتنا صاحب التصريحات البليغة الكثيرة لم يواجه الضربة القاضية التي وجهها الرئيس الامريكي لحكومته ولو بتصريح واحد من تصريحاته البليغة وحتى احزابنا الحاكمة التي تدعي ان وراءها الملايين من الجماهير اثرت السكوت على تصريحاته و لم تطلب من مؤيديها اقامة المظاهرات والتجمعات احتجاجا واستنكارا لموقف ترامب الذي اهان زعماءهم وهدد حكومتهم بينما نجد الشعب الامريكي قد ملآ الارض والسماء صراخا وفي جميع ولاياته ومدنه ردا على تصريحات ترامب المناهضة لحرية المرأة وحقوق اللاجئين والمهاجرين بل ان مثل الاحتجاجات والمظاهرات قد عمت ومازالت تعم الكثير من دول العالم فهل يا ترى سنرى اليوم اوغدا مظاهرات تقيمها جماهير الاحزاب الحاكمة ولو داخل المنطقة الخضراء ام ان زعماءهم سيرضغون للرئيس ترامب كما رضخوا واستكانوا من قبل للحاكم بريمر فينعتها التاريخ بابشع النعوت ان تصريحات الرئيس الامريكي يجب ان يأخذها الدكتور العبادي على محمل الجد ويطلب من وزير خارجته وجميع شركائه في الحكم بذل الجهود الدبلوماسية لوقف ترامب عند حده والتلويح بالاتجاه نحو روسيا والصين قبل ان تقع الواقعة ويكون العراق ساحة لحرب جديدة تريد الولايات المتحدة الامريكية اقامتها بين المملكة السعودية وجمهورية ايران.