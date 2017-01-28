– January 28, 2017

عراقيات

الوطن ملك الشعب ولا يحق لحاكم أن يتنازل عن شبرٍ منه – ماجد الكعبي

من حقي كمواطن أسال السؤال الأتي: هل منحت الحكومة خور عبد الله هدية للكويت ..؟؟ الجواب : نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي , منح الحكومة العراقية خور عبد الله في محافظة البصرة كهدية إلى دولة الكويت، وفيما أوضح بان مجلس الوزراء قد وجه باستكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، أكد بان التوجيه لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ”للمؤسسات الإعلامية ” ان “مجلس النواب صوت منذ الدورة السابقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت وبتاريخ 22 آب عام 2013 على القانون”، مضيفاً بان “مجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية بهذا الصدد”.

وأوضح الحديثي ان مجلس الوزراء اطلع خلال الأيام السابقة على تقرير لوزارة الخارجية العراقية المتعلق بتحديث إحداثيات الحدود العراقية – الكويتية وفق المقاييس العالمية وهو لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية”، مبيناً بان “مجلس الوزراء وجه يوم أمس وبناءً على التزامات الحكومة العراقية السابقة بإكمال وتنفيذ الالتزامات التي جاءت في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية – العراقية في عام 2013.

وبشأن التحدث عن منح العراق لخور عبد الله للكويت أشار الحديثي بان “هناك توجهات لخلط الأوراق والتكلم دون معرفة تفاصيل الموضوع .

وقال نواب عراقيون : إن الحكومة العراقية قررت منح ميناء خور عبد الله الاستراتيجي للكويت والنائبة عالية نصيف انتقدت بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة أنه خيانة للعراق، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة ومنحها للكويت خيانة للشعب العراقي. وأعلنت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، الخميس، أنها لاتملك معلومات كافية عن حقيقة تسليم قناة خور عبد الله إلى دولة الكويت. انتهى .

إني الكاتب والصحفي ماجد الكعبي أقول : أتمنى أن تكذب الأخبار فلا أقرأ هذا الخبر الأسود الذي يقول أن العراق يتنازل للكويت عن أرضٍ عراقية ومياه عراقية ..!!! وحسب مقررات لجان مشبوهة وختماً مشتراة تتخذ الأمم المتحدة غطاءً لها .

ونحن كشعب غير معنيين بمساومات تتخذ خلف الجدران ولا نبيح لحاكم أو مسؤول مهما علت صفته أن يتنازل عن شبر واحد من الوطن العراق بل عن ذرة تراب من ارض العراق . وأقولها بملء فمي كمواطن عراقي أعزل أنني أحمل البرلمان العراقي ( مجلس النواب ورئيسه) مسؤولية التنازل عن حق عراقي مهما بلغت الضغوطات , لأن الوطن ليس مجالاً للمساومة وليس مجالاً للمحاصصة ، الوطن وطن الجميع وطن العراقيين بشتى طوائفهم ومكوناتهم .. فيا أيها السادة النواب كونوا مع شعبكم ولا تنصاعوا لقوى ضاغطة من أي جهة جاءت ، فارض العراقي شرفه ولا يهون عليكم وأنتم عراقيون أن ينتهك شرفكم ..!!

كونوا أبناء بررة ولا تنصاعوا لمخططات الأمم المتحدة ولجانها المشبوهة , ومزقوا تلك الوثائق التي تريد انتزاع أرضكم ومياهكم منكم ..!!

علينا أن نفرق بين المصلحة الفردية والمصالح العامة وليس من الوطنية أن نغلب مصلحة شخصية أو منفعة شخصية على مصلحة شعب . كونوا مع الشعب لا عليه ولنقف يداً واحدة وكلمة واحدة ضد أي قرار مجحف يصدر من الأمم المتحدة ولجانها المشتراة والمشبوهة .

والله ناصر لعباده الصالحين .