– January 28, 2017

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يوم لغة الضاد – فيصل جاسم العايش

لقد صرنا نضع للايام اسماءً غير اسمائها المعهودة والمتداولة، فهذا يوم للحب وذاك يوم للمعلم وذلك يوم للربيع ثم ابتدعنا يوماً للغة العربية، وكأننا بهذه التسمية نعيد للغتنا بهجتها وديمومتها بعد ان كنا هجرناها، اثر استفحال اللهجات العامية وتوسع النطق بها ليس بين الاقطار العربية فحسب بل داخل القطر الواحد، فلكل مدينة لكنتها وتسمياتها للاشياء التي تختلف سواها.

نحن امة للغة عندها مكان اثير فلم يكن لها من نتاج معرفي سوى اللغة شعراً ومعلقات ونثراً وحكايات وتأليفاً وتفسيراً وتدويناً ومرويات حتى قال عنا بعض اهلها وبعض المستشرقين اننا امة لغوية لا تستجيب لمعطيات التقنيات الحديثة والتطورات الحضارية برغم جهود مجامع اللغة العربية واجتهاد قادة اللغة فيها الى تطويع مفرداتها لتوائم العصر الحديث وانجازاته في ميادين الطب والفيزياء والكيمياء وميادين العلوم التطبيقية الاخرى.لقد كان الحاضن الاول والكبير لاستمرار اللغة العربية بعد التناقل الشفاهي لها مروراً بعصور التدوين اللاحقة هو القران الكريم الذي حافظ بشكل كبير على ديمومتها واستمرارها اعقب ذلك جمهرة كبيرة من المفسرين والباحثين وجامعي الاحاديث النبوية ثم الجهد الاستثنائي لاهل اللغة حصراً مثل قطرب في مثلثاته وسببويه في كتابه وسواهما من المبتحرين في اللغة وتصنيف نحوها وبلاغتها ثم اعقب ذلك اصحاب المعاجم والقواميس والتي توقفت جهودهم عندما الفوه دون ان يلحقون مؤلفاتهم ومعاجهم بملاحق دورية لما يستجد من ابتداع مفردات جديدة خاصة وان اللغة العربية لغة اشتقاقية يمكن لها ان تكون مطواعة في تسمية المخترعات الجديدة في الميادين العسكرية والطبية والعلمية عموماً فكلمة التلفاز مثلاً ابتداعاً لمفرد التلفزيون الاجنبية ومفردة الهاتف ابتداعاً لكلمة التلفون وهكذا.

لا يمكن للغتنا الاستمرار لقرون لاحقة اخرى دون جهود اهلها وحنوهم عليها والايمان بقدرتها على البقاء بعد ان تفشت لدينا بل وشاعت على الالسنة مفردات وجمل كاملة من لغات اخرى على انها نوع من التلاقح الحضاري بين اللغات والشعوب بل وعلى انها وخاصة بين اوساط الشباب نوع من الثقافة والرقي الحضاري!.

ولان مناهجنا التربوية خاصة في المراحل التعليمية الاولى لا تحبب اللغة الى الاطفال حين نضع لهم قواعد الثقيلة عليهم بدل ان نبسط لهم الامور النحوية بطرق تتيح لهم فهمها واستيعابها عوضاً عن كرها والامتعاض منها، فاننا نكون قد اسهمنا من حيث ندري او لا ندري بضياع الايمان بهذه اللغة الفذة وقدرتها على مسايرة العصر بكل انجازاته ومعارفه.