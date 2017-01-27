قائد العمليات العسكرية:تكليف الحشد الشعبي بمهمة تحرير تلعفر

– January 27, 2017

معارك‭ ‬استمكان‭ ‬واستنزاف‭ ‬عبر‭ ‬دجلة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬

الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬معركة‭ ‬استنزاف‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬مركزة‭ ‬تنفذها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬مواققعها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬المحرر‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬ضفة‭ ‬دجلة‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ . ‬وأكد‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬قادمون‭ ‬يا‭ ‬نينوى‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬يارالله،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ستتكفل‭ ‬بتحرير‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬والمناطق‭ ‬القريبة‭ ‬منه‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الارهابية‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬لاعلام‭ ‬الحشد‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬يار‭ ‬الله‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬حوارية‭ ‬بين‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وطيران‭ ‬الجيش‭ ‬سيتكفلان‭ ‬بتحرير‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬والمناطق‭ ‬القريبة‭ ‬منه،‭ ‬فيما‭ ‬ستتركز‭ ‬مهام‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬والأراضي‭ ‬المحاذية‭ ‬له‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬المحررة‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬إرهابيي‭ ‬داعش‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬من‭ ‬متطوعي‭ ‬نينوى‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬إضافة‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬يار‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬عسكرية‭ ‬محكمة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬من‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬حيث‭ ‬ستتركز‭ ‬مهام‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬الواصل‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وقضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مكان‭ ‬حصين‭ ‬،ظل‭ ‬جندي‭ ‬عراقي‭ ‬يحدق‭ ‬في‭ ‬منظار‭ ‬عالي‭ ‬الدقة‭ ‬حتى‭ ‬رصد‭ ‬جرافة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نبه‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬لتطلق‭ ‬صاروخا‭ ‬أحدث‭ ‬دويا‭ ‬هائلا‭ ‬أطاح‭ ‬بباب‭ ‬معدني‭ ‬خلف‭ ‬الجنود‭. ‬أما‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬لإقامة‭ ‬سواتر‭ ‬ترابية‭ ‬لتحصين‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬فانفجر‭ ‬وتحول‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬لهب‭ ‬أرسلت‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأبيض‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭. ‬وشوهد‭ ‬المتشددون‭ ‬يتجمعون‭ ‬عند‭ ‬الجرافة‭ ‬لدى‭ ‬احتراقها‭. ‬وبينما‭ ‬وصل‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬خفيفة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬جاء‭ ‬بعضهم‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬غير‭ ‬آبهين‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬باحتمال‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬آخر‭. ‬وقال‭ ‬الجندي‭ ‬مصطفى‭ ‬مجيد‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬المنظار‭ ‬‮«‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تلك‭ ‬الجرافة‭ ‬يحترق‭. ‬إنه‭ ‬ينضج‭.‬‮»‬‭ ‬واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬معظم‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعبر‭ ‬بعد‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬تاركة‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬قيام‭ ‬خلافة‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭.‬والآن‭ ‬تطلق‭ ‬القوات‭ ‬النار‭ ‬عبر‭ ‬النهر‭ ‬لإرهاق‭ ‬المتشددين‭ ‬وتدمير‭ ‬تحصيناتهم‭ ‬استعدادا‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬الحملة‭: ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭.‬وقال‭ ‬الضابط‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬جعل‭ ‬الحياة‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمتشددين‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدجلة‭ ‬وقتلهم‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬بينما‭ ‬تطوقهم‭ ‬قوات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬اتجاهات‭ ‬مختلفة‭. ‬ويتباين‭ ‬التقدم‭ ‬المنهجي‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬بشدة‭ ‬عما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬الجيش‭ ‬وفر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوة‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬قوامها‭ ‬عن‭ ‬800‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬اجتاحت‭ ‬الموصل‭ ‬واستولت‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬العراق‭ ‬سريعا‭.‬وظهر‭ ‬الانضباط‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬وهم‭ ‬يتخذون‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬المباني‭ ‬خلف‭ ‬أكياس‭ ‬من‭ ‬الرمل‭ ‬ليتابعوا‭ ‬بدقة‭ ‬جميع‭ ‬حركات‭ ‬وسكنات‭ ‬المتشددين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظارات‭ ‬المكبرة‭ ‬والمناظير‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬بنادق‭ ‬القناصة‭ ‬أهدافها‭. ‬وللحصول‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬أرسل‭ ‬الرجال‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬تعمل‭ ‬بالكمبيوتر‭ ‬فوق‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لجمع‭ ‬معلومات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ . ‬

وتجمع‭ ‬مسلحو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬معقلهم‭ ‬بقرية‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬تلال‭ ‬شديدة‭ ‬الانحدار‭ ‬ومطار‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭ ‬مباشرة‭.‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبدي‭ ‬التنظيم‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬ربما‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭. ‬لكن‭ ‬الطيران‭ ‬كفيل‭ ‬بابادة‭ ‬تحصينات‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراء‭.‬

وإذا‭ ‬فقد‭ ‬التنظيم‭ ‬الموصل‭ ‬فقد‭ ‬يمثل‭ ‬ذلك‭ ‬نهاية‭ ‬للخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحكم‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الأمريكيون‭ ‬يتوقعون‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ويوعزوا‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬الغرب‭. ‬وأمكن‭ ‬مشاهدة‭ ‬المتشددين‭ ‬عبر‭ ‬المنظار‭ ‬وهم‭ ‬يراقبون‭ ‬قوة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬النهر‭.‬وقال‭ ‬مجيد‭ ‬لدى‭ ‬رصده‭ ‬مركبة‭ ‬تتحرك‭ ‬‮«‬هم‭ ‬يراقبوننا‭ ‬ونحن‭ ‬نراقبهم‭.‬‮»‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬مثل‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬الجرافة‭ ‬تقول‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬إنها‭ ‬تستخدم‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬ضد‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تجمع‭ ‬كبير‭ ‬للمتشددين‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬واحدة‭.‬

وقال‭ ‬جندي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬إرهابيين‭ ‬فإننا‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬‮»‬

ويعمل‭ ‬القناصة‭ ‬بحرية‭ ‬أكثر‭. ‬فقد‭ ‬تخفى‭ ‬أحدهم‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأقدام‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدجلة‭ ‬وفتح‭ ‬النار‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬ذلك‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬الصاروخ‭ ‬للجرافة‭ ‬رد‭ ‬داعش‭ ‬بإطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬المورتر‭ ‬العشوائية‭ ‬صوب‭ ‬قوة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭.‬