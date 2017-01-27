الصادق المهدي لـ (الزمان): لا يوجد تنسيق مع البشير في قرار عودتي الى السودان

– January 27, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬السودان‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬قبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬القاهرة‭ ‬متوجهاً‭ ‬للخرطوم‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اى‭ ‬تنسيق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬السودانى‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬فى‭ ‬قرار‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ ‬وان‭ ‬قرار‭ ‬العوده‭ ‬تم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مجموعه‭ ‬نداء‭ ‬السودان‭ ‬والتى‭ ‬تضم‭ ‬احزابا‭ ‬وحركات‭ ‬معارضة‭ ‬والتى‭ ‬باركت‭ ‬عودتى‭ ‬للعمل‭ ‬معا‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬سعينا‭ ‬فى‭ ‬احداث‭ ‬تحول‭ ‬ديموقراطي‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬بكرى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمى‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬السودانيه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬لن‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬المهدى‭ ‬لان‭ ‬لديه‭ ‬انصاراً‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعدادهم‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬علاقته‭ ‬الجيدة‭ ‬بالحركات‭ ‬المسلحة‭ ‬،‭ ‬وراى‭ ‬د‭/‬جبريل‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬العدل‭ ‬والمساواة‭ ‬ان‭ ‬عوده‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭ ‬لانها‭ ‬جاءت‭ ‬استجابه‭ ‬لنداء‭ ‬المعارضة،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬غالب‭ ‬طيفور‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬القيادى‭ ‬بحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السودانى‭ ‬ان‭ ‬المعارضة‭ ‬السودانية‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالبشير‭ ‬وسيكون‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المهدي‭ ‬هو‭ ‬شرارة‭ ‬البدء‭ ‬للثورة‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬تمتلك‭ ‬اسلحة‭ ‬تفوق‭ ‬اسلحة‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ .‬