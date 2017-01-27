ماي تجتمع مع ترامب وتحبذ لو استخدم الامريكان نظرية ريغان في التعامل مع بوتين

– January 27, 2017

فيلادلفيا‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وماي‭ ‬هي‭ ‬اول‭ ‬مسؤول‭ ‬اجنبي‭ ‬يستقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬بعد‭ ‬تنصيبه‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬استقبالها‭ ‬قبل‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬البيضوي‭ ‬اعقبها‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الخميس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬بالتقارب‭ ‬معه‭. ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬خطوات‭ ‬تنسيقية‭ ‬كثيرة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سوريا‭ . ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬أمام‭ ‬المشرعين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬روسيا،‭ ‬فمن‭ ‬الحكمة‭ ‬أن‭ ‬نتخذ‭ ‬مثالا‭ ‬الرئيس‭ (‬رونالد‭) ‬ريغان‭ ‬الذي،‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضاته‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬غورباتشوف،‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬قاعدة‭ +‬ثق‭ ‬ولكن‭ ‬تحقق‭+‬‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين،‭ ‬نصيحتي‭ ‬هي‭ +‬تعاون‭ ‬ولكن‭ ‬بحذر‭+‬‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومنها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬والتي‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬ترامب‭. ‬وأكدت‭ ‬ماي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حيوية‮»‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬مدافعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والأهمية‭ ‬الحاسمة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬ركيزة‭ ‬الدفاع‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وماي،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬البريطانيين‭ ‬لصالح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ستكون‭ ‬الجمعة‭ ‬أول‭ ‬زعيم‭ ‬أجنبي‭ ‬يلتقي‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الأبيض‭ ‬الأبيض‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬ماي‭ ‬وترامب‭ ‬قليلة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قالت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقلتها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تتجاذب‭ ‬الأضداد‮»‬‭. ‬ولاقت‭ ‬المسؤولة‭ ‬المحافظة‭ ‬حفاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬وعدت‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬خاصة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأقرت‭ ‬ماي‭ ‬بالتوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬‮«‬كسوف‭ ‬للغرب‮»‬‭ ‬ستتلاشى‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اتحدت‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬واحدة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لبلدينا‭ ‬معا‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭. ‬لأنه‭ ‬حين‭ ‬يتقدم‭ ‬الآخرون‭ ‬فينا‭ ‬نحن‭ ‬نتراجع،‭ ‬فهذا‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬لأميركا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‮»‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬بين‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬مارغريت‭ ‬تاتشر‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الأسبق‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬ماي‭ ‬أيضا‭ ‬حماسة‭ ‬لبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬حيال‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارة‭ ‬محتملة،‭ ‬أبدى‭ ‬رغبته‭ ‬فيها‭ ‬ترامب،‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنزاعات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬أكدت‭ ‬ماي‭ ‬كما‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬تدخل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأميركا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬صورتنا‭ ‬قد‭ ‬انتهت‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬مكتوفي‭ ‬الأيدي‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬التهديد‭ ‬حقيقيا،‭ ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مصلحتنا‭ ‬التدخل‮»‬‭.‬

ودافعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬حيال‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬معتبرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يراقب‭ ‬بصرامة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬تصريحاته‭ ‬حيال‭ ‬النساء‭ ‬والتي‭ ‬وصفتها‭ ‬ماي‭ ‬بـ‮»‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬‭.‬

وكانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭ ‬محتمل‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بعد‭ ‬عريضة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬اقتراح‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬بحظر‭ ‬دخول‭ ‬المسلمين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ووعدت‭ ‬ماي‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أرى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬سأطرح‭ ‬معه‭ ‬مشاكل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬