إردوغان:تركيا ستنهي مهمتها في الباب ولا ضرورة للتوغل اكثر داخل سوريا

– January 27, 2017

غموض‭ ‬حول‭ ‬موعد‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬

جنيف‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدا‭ ‬موعد‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬تأجيله‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭. ‬واعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬اجراه‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬موعد‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ارجئ‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬بلسان‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬موفدها‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا،‭ ‬هذه‭ ‬المعلومة‭. ‬وقالت‭ ‬يارا‭ ‬شريف‭ ‬امام‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تأكيد‭ ‬بان‭ ‬محادثات‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ارجئت‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬سيتوجه‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬في‭ ‬اطار‭ ‬تكثيف‭ ‬الاستعدادات‭ ‬قبل‭ ‬مفاوضات‭ ‬شباط‭/‬فبراير‮»‬‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬و»اطلاع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬تركيا‭ ‬اكبر‭ ‬تحد‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بمحاولتها‭ ‬انتزاع‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬رغم‭ ‬الخسائر‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬قواتها‭ ‬التي‭ ‬اضعفتها‭ ‬الاعتقالات‭ ‬بين‭ ‬صفوفها‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعةان‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬ستنهي‭ ‬مهمتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الباب،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬ضرورة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬للتوغل‭ ‬اكثر‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭. ‬وحققت‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يدعم‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬موالية‭ ‬لانقرة‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬اذ‭ ‬تمكنت‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬جرابلس‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الباب‭ ‬تبدو‭ ‬مهمة‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬توقع‭ ‬المسؤولون‭ ‬الاتراك‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬السيطرة‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬أي‭ ‬نهاية‭ ‬واضحة‭ ‬للعملية‭. ‬وبحسب‭ ‬احصاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قتل‭ ‬48‭ ‬جنديا‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬لاستعادة‭ ‬الباب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ .‬

ولطالما‭ ‬شكت‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تلقي‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الدعم‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬حليفتها‭ ‬الجديدة‭ ‬موسكو‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬جيش‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬يخوض‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬بعديد‭ ‬اقل‭ ‬جراء‭ ‬حملة‭ ‬التطهير‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬اعتقال‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬و168‭ ‬ضابطا‭.‬

واوضحت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ان‭ ‬الدعوات‭ ‬الى‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬صيغتها‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬اصدرته‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬اعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تنوي‮»‬‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬دأب‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬على‭ ‬وصف‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬هدف‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتعهد‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الوعود‭.‬