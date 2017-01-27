إردوغان:تركيا ستنهي مهمتها في الباب ولا ضرورة للتوغل اكثر داخل سوريا
غموض حول موعد استئناف المفاوضات السورية في جنيف
جنيف – اسطنبول – الزمان
بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا المحدد في الثامن من شباط/فبراير، غير مؤكد الجمعة، بعد اعلان موسكو عن تأجيله حتى نهاية الشهر المقبل، في حين ان الامم المتحدة لم تؤكد ذلك. واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل لقاء اجراه مع ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو، ان «موعد الثامن من شباط/فبراير ارجئ الى نهاية الشهر المقبل».
لكن الامم المتحدة لم تؤكد بلسان متحدثة باسم موفدها الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، هذه المعلومة. وقالت يارا شريف امام وسائل الاعلام في جنيف «لا يوجد تأكيد بان محادثات شباط/فبراير ارجئت». واضافت ان دي ميستورا سيتوجه الاثنين الى نيويورك «في اطار تكثيف الاستعدادات قبل مفاوضات شباط/فبراير» للتشاور مع الامين العام للامم المتحدة و»اطلاع المجلس على آخر تطورات الملف السوري». فيما تواجه تركيا اكبر تحد في العملية العسكرية التي تقوم بها في سوريا بمحاولتها انتزاع مدينة الباب من قبضة جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية رغم الخسائر الجسيمة التي تتعرض لها قواتها التي اضعفتها الاعتقالات بين صفوفها بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.واكد الرئيس رجب طيب اردوغان الجمعةان تركيا «ستنهي مهمتها» في الباب، موضحا ان لا ضرورة بعد ذلك للتوغل اكثر داخل الاراضي السورية. وحققت عملية «درع الفرات» التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لانقرة نجاحا كبيرا في آب/اغسطس اذ تمكنت تلك القوات من طرد الجهاديين من مدن حدودية عدة بينها جرابلس. الا ان السيطرة على الباب تبدو مهمة أصعب بكثير. ففي حين توقع المسؤولون الاتراك خلال الاسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تظهر في الافق أي نهاية واضحة للعملية. وبحسب احصاء لوكالة فرانس برس، قتل 48 جنديا تركيا على الاقل في العملية حتى الآن، معظمهم في المعارك لاستعادة الباب التي بدأت في 10 كانون الاول/ديسمبر .
ولطالما شكت أنقرة من عدم تلقي دعم من حلفائها في حلف شمال الاطلسي خلال العملية رغم انها حصلت على بعض الدعم مؤخرا من حليفتها الجديدة موسكو.
الا ان ثاني أكبر جيش في الحلف يخوض هذه المعركة بعديد اقل جراء حملة التطهير التي اعقبت محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي وأدت إلى اعتقال ستة آلاف جندي و168 ضابطا.
واوضحت الامم المتحدة من جهة اخرى ان الدعوات الى مفاوضات جنيف «لم تأخذ صيغتها النهائية».
وفي بيان اصدرته في 19 كانون الاول/ديسمبر، اعلنت الامم المتحدة انها «تنوي» الدعوة الى هذه المفاوضات في الثامن من شباط/فبراير. ومنذ ذلك الحين، دأب دي ميستورا على وصف هذا الموعد بأنه «هدف» من دون ان يتعهد بمزيد من الوعود.