العلاقات مع مصر في أفضل حالاتها
القاهرة توافق مبدئياً على فتح معبر رفح .. وموسى أبو مرزوق لـ (الزمان):
القاهرة – مصطفى عمارة
فى الوقت الذى يواصل فيه وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية مباحثاته فى القاهرة مع المسئولين في المخابرات المصرية، كشفت مصادر فلسطينية بالقاهرة فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) ان مصر وافقت بشكل مبدئي على فتح معبر رفح مرتين اسبوعيا كبادرة حسن نية وكخطوة لاختبار النوايا قبل الموافقة بفتح معبر رفح بشكل كامل، الا انها حذرت بانها سترد بقوة اذا تم استغلال المعبر لتنفيذ عمليات ارهابية، كما تعهد اسماعيل هنية بانه سوف يبدأ فتح صفحة جديدة مع مصر حال توليه قيادة الحركة فى غزة وانه سوف يصحح اخطاء الماضي وطالب مصر بدعمه.
فى السياق ذاته اكد موسى ابو مرزوق القيادي بحركة حماس فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان العلاقات بين مصر وحماس تسير على افضل ما يكون، وانه لم تعد هناك اتهامات للحركة بضلوع عناصرها فى عمليات ارهابية .
واضاف قدمت قائمة للاسماء المطلوبة لدى مصر وهى اعداد قليلة وان الحركة مستعدة للتحقيق معهم اذا كانوا تابعين للحركة، اما بالنسبة للعناصر المصرية فنحن لن نسمح باي مصري يتواجد فى غزة بالعمل ضد مصر. وفي جانب مصري آخر ،كشفت مصادر بمشيخة الازهر عن اسرار الخلافات بين الرئيس السيسى وشيخ الازهر والتى لم تكن وليدة اللحظة بل سبقها العديد من المواقف والتى ابدت فيها الرئاسة عدم رضاها عن اداء شيخ الازهر والذى بدأمن غضب السيسى عندما كان رئيسا للمجلس العسكري على موقف الازهر من فض اعتصام رابعة ،حيث ابدى الازهر اسفه لوقوع ضحايا داعياً الى الحوار وهو ما اغضب السيسي لتدخل الازهر فى الصراع السياسى، كما وجه السيسى انتقادات حاده لشيخ الازهر لتقاعسه عن تجديد الخطاب الدينى وهو ما دفعه الى تعيين الشيخ اسامة الازهر مستشاراً اساسيا له ليقوم بتلك المهمة، كما رفض شيخ الازهر الخطبة المكتوبة والتى وضعها وزير الاوقاف مما ادى الى تفاقم الخلاف لولا تدخل مؤسسة الرئاسة كما رفض الازهر تكفير داعش وهو ما أثار غضب الرئاسة فى ظل سعيها محاربة الارهاب فضلا عن انتقاده الحشد الشعبى لارتكابه مجازر ضد السنة فى العراق وهو ما سبب أزمة بين الحليفين مصر والعراق .
فى السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة ان شيخ الازهر تلقى تقارير عن وجود مشاورات بين المؤسسات الدينية فى دول شرق اسيا لانشاء مؤسسة دينية كبرى على قرار الازهر وان تلك التحركات يقف وراءها التنظيم الدولى للاخوان بدعم اجنبي يصل الى 3 مليارات دولار وردا على هذا التحرك قرر الازهر ارسال وفود للسفر الى عدة دول اسيوية لمواجهة ذلك .