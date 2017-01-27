العلاقات مع مصر في أفضل حالاتها

– January 27, 2017

القاهرة‭ ‬توافق‭ ‬مبدئياً‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ .. ‬وموسى‭ ‬أبو‭ ‬مرزوق‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬مباحثاته‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬مع‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬وافقت‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئي‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مرتين‭ ‬اسبوعيا‭ ‬كبادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬وكخطوة‭ ‬لاختبار‭ ‬النوايا‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬بفتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬حذرت‭ ‬بانها‭ ‬سترد‭ ‬بقوة‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬استغلال‭ ‬المعبر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية،‭ ‬كما‭ ‬تعهد‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬بانه‭ ‬سوف‭ ‬يبدأ‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬حال‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬وانه‭ ‬سوف‭ ‬يصحح‭ ‬اخطاء‭ ‬الماضي‭ ‬وطالب‭ ‬مصر‭ ‬بدعمه‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬موسى‭ ‬ابو‭ ‬مرزوق‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وحماس‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬افضل‭ ‬ما‭ ‬يكون،‭ ‬وانه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬اتهامات‭ ‬للحركة‭ ‬بضلوع‭ ‬عناصرها‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ . ‬

واضاف‭ ‬قدمت‭ ‬قائمة‭ ‬للاسماء‭ ‬المطلوبة‭ ‬لدى‭ ‬مصر‭ ‬وهى‭ ‬اعداد‭ ‬قليلة‭ ‬وان‭ ‬الحركة‭ ‬مستعدة‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬تابعين‭ ‬للحركة،‭ ‬اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعناصر‭ ‬المصرية‭ ‬فنحن‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬باي‭ ‬مصري‭ ‬يتواجد‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬بالعمل‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭. ‬وفي‭ ‬جانب‭ ‬مصري‭ ‬آخر‭ ‬،كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬عن‭ ‬اسرار‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬وشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والتى‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وليدة‭ ‬اللحظة‭ ‬بل‭ ‬سبقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬والتى‭ ‬ابدت‭ ‬فيها‭ ‬الرئاسة‭ ‬عدم‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬اداء‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والذى‭ ‬بدأمن‭ ‬غضب‭ ‬السيسى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجلس‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الازهر‭ ‬من‭ ‬فض‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬،حيث‭ ‬ابدى‭ ‬الازهر‭ ‬اسفه‭ ‬لوقوع‭ ‬ضحايا‭ ‬داعياً‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اغضب‭ ‬السيسي‭ ‬لتدخل‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬الصراع‭ ‬السياسى،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬السيسى‭ ‬انتقادات‭ ‬حاده‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لتقاعسه‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬الى‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬اسامة‭ ‬الازهر‭ ‬مستشاراً‭ ‬اساسيا‭ ‬له‭ ‬ليقوم‭ ‬بتلك‭ ‬المهمة،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الخطبة‭ ‬المكتوبة‭ ‬والتى‭ ‬وضعها‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬الخلاف‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬الازهر‭ ‬تكفير‭ ‬داعش‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬الرئاسة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬سعيها‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انتقاده‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬لارتكابه‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬السنة‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ . ‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬تلقى‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬اسيا‭ ‬لانشاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬دينية‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الازهر‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬التحركات‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬التنظيم‭ ‬الدولى‭ ‬للاخوان‭ ‬بدعم‭ ‬اجنبي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬قرر‭ ‬الازهر‭ ‬ارسال‭ ‬وفود‭ ‬للسفر‭ ‬الى‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬اسيوية‭ ‬لمواجهة‭ ‬ذلك‭ .‬