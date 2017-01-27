– January 27, 2017

اضحك للدنيا

لؤي عبد الزهرة

تنويه‭ ( ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬أي‭ ‬تشابه‭ ‬تلمحهُ‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬السياسين‭ ‬فهو‭ ‬مقصود‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الاصرار‭ ‬والترصد‭ ) ‬مرجان‭ ‬أحمد‭ ‬مرجان‭: ‬تلك‭ ‬الشخصية‭ ‬الوصولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬الذمم‭ ‬وسيلة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مبتغاها‭ ‬فهي‭ ‬شخصية‭ ‬مكيافيلية‭ ‬تخضع‭ ‬لمبدأ‭ ‬‮«‬‭ ‬الغاية‭ ‬تبرر‭ ‬الوسيلة‭ ‬‮«‬‭ ‬مع‭ ‬الفارق‭ ‬طبعاً‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مبدأ‭ ‬مكيافيلي‭ ‬الذي‭ ‬أوردهُ‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ( ‬الأمير‭ ) ‬يفضِّل‭ ‬مصلحة‭ ‬الأمة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬بينما‭ ‬شخصية‭ ‬المرجانية‭ ‬هي‭ ‬شخصية‭ ‬فاسدة‭ ‬تفضل‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬بحكم‭ ‬الأنانية‭ ‬والانتهازية‭ ‬التي‭ ‬تتصف‭ ‬بها‭ . ‬

و‭ ‬الشخصية‭ ‬المرجانية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬لذلك‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬الكمال‭ ‬فتتخذ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬وسيلة‭ ‬لشراء‭ ‬الذمم‭ ‬لتحقيق‭ ‬غايات‭ ‬شخصية‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬المرجان‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬هو‭ ‬حجر‭ ‬وحيوان‭ ‬ونبات‭ ‬فهو‭ ‬يصلح‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ . ‬

يبدأ‭ ‬الفلم‭ ‬بصورة‭ ‬شراء‭ ‬ذمة‭ ‬أعلى‭ ‬لجنة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬تعرف‭ ‬بلجنة‭ ‬النزاهة‭ ‬المتمثلة‭ ‬بشخصية‭ ‬الفنان‭ ( ‬حسن‭ ‬مصطفى‭ ) ‬الرجل‭ ‬النزيه‭ ‬الذي‭ ‬يضعف‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬امام‭ ‬الاغراءات‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬واتخذ‭ ‬مؤلف‭ ‬الفلم‭ ‬يوسف‭ ‬معاطي‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬ابناء‭ ‬مرجان‭ ‬أحمد‭ ‬مرجان‭ ( ‬عدي‭ ‬وعلياء‭ ) ‬كدلالة‭ ‬واضحة‭ ‬للشخصية‭ ‬الانتهازية‭ ‬الفاسدة‭ ‬فقد‭ ‬انجب‭ ‬ولده‭ ‬البكر‭ ‬عدي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأنجب‭ ‬بنته‭ ‬علياء‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ . ‬

وتتخذ‭ ‬الشخصية‭ ‬المرجانية‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالبرلمان‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الحصانة‭ ‬و‭ ‬القوة‭ ‬والشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬وحرية‭ ‬الحركة‭ ‬لكسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الارباح‭ ‬والمكاسب‭ ‬المعنوية‭ . ‬ولأجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغاية‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬تؤهله‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬فيسعى‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق‭ ‬الملتوية‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬الاساليب‭ ‬الملتوية‭ ( ‬الغش‭ ‬في‭ ‬الامتحان‭ ‬او‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الآخرين‭ ‬او‭ ‬تقديم‭ ‬الرشى‭ ‬الى‭ ‬رؤساء‭ ‬الجامعة‭ ‬لكن‭ ‬الدكتورة‭ ‬جيهان‭ ( ‬ميرفت‭ ‬امين‭ ) ‬وهي‭ ‬الشخصية‭ ‬الايجابية‭ ‬في‭ ‬الفلم‭ ‬تقوم‭ ‬بفضح‭ ‬كل‭ ‬أساليب‭ ‬مرجان‭ ‬الملتوية‭ . ‬ويسعى‭ ‬مرجان‭ ‬لمد‭ ‬نفوذه‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطلبة‭ ‬وهنا‭ ‬يصطدم‭ ‬بأفكار‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بضرورة‭ ‬الآمر‭ ‬المعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بشخصية‭ ( ‬احمد‭ ‬صلاح‭ ‬السعدني‭ ) ‬رئيس‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يضعف‭ ‬اتجاه‭ ‬الاغراءات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬مرجان‭ ‬له‭ ‬بل‭ ‬ويعلن‭ ‬وقوفه‭ ‬وتأييده‭ ‬المطلق‭ ‬ومساندته‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتي‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬لدعمه‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ . ‬ولم‭ ‬يتوانى‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬حلق‭ ‬لحيته‭ ‬وارتداء‭ ‬زي‭ ‬مخالف‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يرتديه‭ ‬بحجة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬التغيير‭ . ‬فالدين‭ ‬يسمح‭ ‬بذلك‭ . ‬ويرفع‭ ‬مرجان‭ ‬شعار‭ ‬مرجان‭ ‬أحمد‭ ‬مرجان‭ ‬ح‭ ‬تعيشوا‭ ‬حياتكم‭ ‬بالمجان‭ … ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاغراء‭ ‬الناخبين‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬الامنيات‭ ‬التي‭ ‬يتمنوها‭ . ‬ويستطيع‭ ‬مرجان‭ ‬من‭ ‬غلق‭ ‬كل‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬ضده‭ ‬بإفساد‭ ‬الآخرين‭ . ‬

ويسعى‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬الادبية‭ ‬المرموقة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراء‭ ‬ديوان‭ ‬أبيع‭ ‬نفسي‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬االشعراء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬الصمود‭ ‬امام‭ ‬اغراءات‭ ‬مرجان‭ ‬وهنا‭ ‬يقدم‭ ‬مرجان‭ ‬الرشى‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬لغرض‭ ‬فوزه‭ ‬باعلى‭ ‬وسام‭ ‬تمنحه‭ ‬الدولة‭ ‬و‭ ‬استطاع‭ ‬ان‭ ‬ينال‭ ‬لقب‭ ‬شاعر‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬قصيدته‭ ‬الحلزونة‭ . ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬الحلزونة‭ ‬والحلزون‭ ‬أتقابلوا‭ ‬في‭ ‬ثقب‭ ‬الأوزون‭ ‬الحلزون‭ ‬أتقابلوا‭ ‬جوه‭ ‬متاهه‭ ‬والحلزون‭ ‬لما‭ ‬استناها‭ ‬هربت‭ ‬وقعت‭ ‬أبيير‭ ‬السما‭ ‬بتمطر‭ ‬مسمير‭ ‬والحلزون‭ ‬مكبوت‭ ‬وأسير‭ ‬الحلزونة‭ ‬انتحرت‭ ‬فجاة‭ ‬والحلزون‭ ‬خبطتوا‭ ‬عربية‭ ‬عدت‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭.. ‬ميدان‭ ‬التحرير‭.. ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬أحداث‭ ‬الفلم‭ ‬يقع‭ ‬مرجان‭ ‬بحب‭ ‬جيهان‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يبدأ‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬مرجان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أستنفذ‭ ‬كافة‭ ‬الأساليب‭ ‬للايقاع‭ ‬بها‭ ‬‮«‬كونها‭ ‬الشخصية‭ ‬الايجابية‭ ‬‮«‬‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬الاساليب‭ ‬التشهير‭ ‬بها‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬‭ ‬مرجان‭ ‬بيحب‭ ‬جيهان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭ . ‬فكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬الحقيقي‭ ‬ولعل‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬شخصيته‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬أساليب‭ ‬الانتهازية‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الصميم‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬تخطيط‭ ‬استراتيجي‭ ‬فقد‭ ‬استطاع‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مبتغاه‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬جيهان‭ ‬بالزواج‭ ‬منه‭ ‬والايقاع‭ ‬بها‭ . ‬لكن‭ ‬السؤال‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬التغيير‭ ‬الايجابي‭ ‬بشخصية‭ ‬مرجان‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬بضرورة‭ ‬التغيير‭ ‬ام‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬انتهازية‭ ‬منه‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مبتغاه‭ . ‬مع‭ ‬إنني‭ ‬متأكد‭ ‬أن‭ ‬الشخصية‭ ‬الانتهازية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتبدل‭ ‬فهي‭ ‬مثل‭ ‬الحرباء‭ ‬تتلون‭ ‬بلون‭ ‬المحيط‭ ‬بها‭ . ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الفلم‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تجسيد‭ ‬لواقع‭ ‬ملموس‭ ‬أتمنى‭ ‬لكم‭ ‬اعزائي‭ ‬مشاهدة‭ ‬ممتعة‭ ‬لأحداث‭ ‬فيلم‭ ‬مرجان‭ ‬أحمد‭ ‬مرجان‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬لكي‭ ‬تتشكل‭ ‬لديكم‭ ‬رؤية‭ ‬حقيقية‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتحتم‭ ‬عليكم‭ ‬انتخابهِ‭ . ‬والله‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬القصد‭ ‬