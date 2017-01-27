مرجان أحمد مرجان
اضحك للدنيا
لؤي عبد الزهرة
تنويه ( عزيزي القارئ أي تشابه تلمحهُ مع أحد السياسين فهو مقصود مع سبق الاصرار والترصد ) مرجان أحمد مرجان: تلك الشخصية الوصولية التي تتخذ من شراء الذمم وسيلة للوصول إلى مبتغاها فهي شخصية مكيافيلية تخضع لمبدأ « الغاية تبرر الوسيلة « مع الفارق طبعاً حيث أن مبدأ مكيافيلي الذي أوردهُ في كتابه ( الأمير ) يفضِّل مصلحة الأمة على المصالح الشخصية بينما شخصية المرجانية هي شخصية فاسدة تفضل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة بحكم الأنانية والانتهازية التي تتصف بها .
و الشخصية المرجانية تعاني من النقص لذلك تسعى الى الكمال فتتخذ من المال وسيلة لشراء الذمم لتحقيق غايات شخصية علما ان المرجان في اللغة هو حجر وحيوان ونبات فهو يصلح لكل شيء .
يبدأ الفلم بصورة شراء ذمة أعلى لجنة مالية في الدولة وهي ما تعرف بلجنة النزاهة المتمثلة بشخصية الفنان ( حسن مصطفى ) الرجل النزيه الذي يضعف شيئاً فشيئاً امام الاغراءات المالية ، واتخذ مؤلف الفلم يوسف معاطي من أسماء ابناء مرجان أحمد مرجان ( عدي وعلياء ) كدلالة واضحة للشخصية الانتهازية الفاسدة فقد انجب ولده البكر عدي عندما كان يعمل في العراق وأنجب بنته علياء عندما كان يعمل في الاردن .
وتتخذ الشخصية المرجانية من محاولة الوصول الى مجلس الشعب او ما يعرف بالبرلمان للحصول على الحصانة و القوة والشعور بالأمان وحرية الحركة لكسب المزيد من الارباح والمكاسب المعنوية . ولأجل تحقيق هذه الغاية كان عليه أن يحصل على شهادة تؤهله لخوض الانتخابات فيسعى بشتى الطرق الملتوية للحصول عليها ومن تلك الاساليب الملتوية ( الغش في الامتحان او الاعتماد على جهود الآخرين او تقديم الرشى الى رؤساء الجامعة لكن الدكتورة جيهان ( ميرفت امين ) وهي الشخصية الايجابية في الفلم تقوم بفضح كل أساليب مرجان الملتوية . ويسعى مرجان لمد نفوذه في داخل الجامعة ليحصل على رئاسة اتحاد الطلبة وهنا يصطدم بأفكار الجماعات الإسلامية التي تؤمن بضرورة الآمر المعروف والنهي عن المنكر والمتمثلة بشخصية ( احمد صلاح السعدني ) رئيس الجماعات الإسلامية والذي سرعان ما يضعف اتجاه الاغراءات التي قدمها مرجان له بل ويعلن وقوفه وتأييده المطلق ومساندته بكل ما أوتي من قوة لدعمه في حملته الانتخابية . ولم يتوانى رئيس الجماعة الاسلامية من حلق لحيته وارتداء زي مخالف لما كان يرتديه بحجة البحث عن التغيير . فالدين يسمح بذلك . ويرفع مرجان شعار مرجان أحمد مرجان ح تعيشوا حياتكم بالمجان … في محاولة لاغراء الناخبين الى تحقيق كل الامنيات التي يتمنوها . ويستطيع مرجان من غلق كل قضايا الفساد التي تثار ضده بإفساد الآخرين .
ويسعى الى الحصول على المكانة الادبية المرموقة وذلك من خلال شراء ديوان أبيع نفسي من احد االشعراء الذي لم يستطع الصمود امام اغراءات مرجان وهنا يقدم مرجان الرشى الى اللجنة الثقافية لغرض فوزه باعلى وسام تمنحه الدولة و استطاع ان ينال لقب شاعر العام عن قصيدته الحلزونة . والتي جاء فيها الحلزونة والحلزون أتقابلوا في ثقب الأوزون الحلزون أتقابلوا جوه متاهه والحلزون لما استناها هربت وقعت أبيير السما بتمطر مسمير والحلزون مكبوت وأسير الحلزونة انتحرت فجاة والحلزون خبطتوا عربية عدت في ميدان التحرير ميدان التحرير.. ميدان التحرير.. ميدان التحرير ، وفي خضم أحداث الفلم يقع مرجان بحب جيهان ومن هنا يبدأ التغيير في شخصية مرجان بعد أن أستنفذ كافة الأساليب للايقاع بها «كونها الشخصية الايجابية « ومن تلك الاساليب التشهير بها بعبارة « مرجان بيحب جيهان» في الاماكن العامة . فكان لا بد من التغيير الحقيقي ولعل التغيير في شخصيته هو احد أساليب الانتهازية فهو ليس نابع من الصميم بل هو تخطيط استراتيجي فقد استطاع الوصول الى مبتغاه في اقناع جيهان بالزواج منه والايقاع بها . لكن السؤال هل كان التغيير الايجابي بشخصية مرجان نابع من الإحساس بضرورة التغيير ام كان مجرد انتهازية منه للوصول إلى مبتغاه . مع إنني متأكد أن الشخصية الانتهازية لا يمكن أن تتبدل فهي مثل الحرباء تتلون بلون المحيط بها . ومع أن رسالة الفلم غير واضحة المعالم الا انها تجسيد لواقع ملموس أتمنى لكم اعزائي مشاهدة ممتعة لأحداث فيلم مرجان أحمد مرجان قبيل الانتخابات لكي تتشكل لديكم رؤية حقيقية للشخص الذي يتحتم عليكم انتخابهِ . والله من وراء القصد