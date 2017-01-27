ترامب .. عراقياً
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فاتح عبد السلام
مانيلا – لوس انجليس – (رويترز) – تجمعت أكثر من 86 مرشحة من جميع أنحاء العالم في مانيلا امس الاول للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستتوج باختيار الملكة في العاصمة الفلبينية يوم الاثنين. واكتظ مول أوف إيشا أرينا بحشد من المتابعين للمسابقة حيث قدمت كل مرشحة أمام المحكمين عرضا بالزي الوطني ولباس البحر وثياب السهرة. وقال موقع ميس يونيفيرس الإلكتروني إن المنافسات التمهيدية التي بدأت اليوم الخميس ستحدد أفضل 12 مرشحة. وقالت أبل ناتيفيداد وهي واحدة من المتفرجين الذين احتشدوا من أجل العرض «العالم كله يتحد ورغم أننا لا نعرف بعضنا إلا أننا نستمتع بالعرض.» وقال منظمون إن من المتوقع أن يتابع أكثر من نصف مليون مشاهد حفل التتويج الأسبوع المقبل. وتحمل ملكة جمال الفلبين بيا فورتسباخ تاج ملكة جمال الكون عن عام 2015.فيما قالت بطلة فيلم (ذا سيلزمان) الإيراني المرشح لإحدى جوائز الأوسكار إنها لن تحضر حفل توزيع الجوائز في هوليوود الشهر القادم بسبب الحظر الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول المهاجرين من دولمسلمة. ووصفت ترانة علي دوستي (33عاما) وهي ممثلة ولدت في طهران الحظر المقترح بأنه عنصري. وقالت على تويتر «حظر ترامب التأشيرات للإيرانيين عنصري» مضيفة أنها لن تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار 2017 احتجاجا على تلك الخطوة. ومن المتوقع أن يوقع ترامب أمرا تنفيذيا خلال الأيام المقبلة يمنع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة ويعلق دخول أي مهاجرين من سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن وهي دول ذات غالبية مسلمة. ورشح فيلم (ذا سيلزمان) للمخرج الإيراني أصغر فرهادي يوم الثلاثاء لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وحصل على جوائز في مهرجانات للأفلام السينمائية في كان وشيكاجو وميونيخ.