احتفال كبير في مانيلا بملكات جمال الكون

– January 27, 2017

ممثلة‭ ‬إيرانية‭ ‬تقاطع‭ ‬حفل‭ ‬الأوسكار‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬المهاجرين

مانيلا‭ – ‬لوس‭ ‬انجليس‭ – (‬رويترز‭) – ‬تجمعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬86‭ ‬مرشحة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬التي‭ ‬ستتوج‭ ‬باختيار‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬واكتظ‭ ‬مول‭ ‬أوف‭ ‬إيشا‭ ‬أرينا‭ ‬بحشد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬للمسابقة‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬مرشحة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمين‭ ‬عرضا‭ ‬بالزي‭ ‬الوطني‭ ‬ولباس‭ ‬البحر‭ ‬وثياب‭ ‬السهرة‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬ميس‭ ‬يونيفيرس‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬المنافسات‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬ستحدد‭ ‬أفضل‭ ‬12‭ ‬مرشحة‭. ‬وقالت‭ ‬أبل‭ ‬ناتيفيداد‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المتفرجين‭ ‬الذين‭ ‬احتشدوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العرض‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يتحد‭ ‬ورغم‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نستمتع‭ ‬بالعرض‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬منظمون‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وتحمل‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الفلبين‭ ‬بيا‭ ‬فورتسباخ‭ ‬تاج‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬بطلة‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬سيلزمان‭) ‬الإيراني‭ ‬المرشح‭ ‬لإحدى‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تحضر‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬بسبب‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬دولمسلمة‭. ‬ووصفت‭ ‬ترانة‭ ‬علي‭ ‬دوستي‭ (‬33عاما‭) ‬وهي‭ ‬ممثلة‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الحظر‭ ‬المقترح‭ ‬بأنه‭ ‬عنصري‭. ‬وقالت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬ترامب‭ ‬التأشيرات‭ ‬للإيرانيين‭ ‬عنصري‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تحضر‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬2017‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬ترامب‭ ‬أمرا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬يمنع‭ ‬دخول‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويعلق‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬مهاجرين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬والعراق‭ ‬وإيران‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬وهي‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭. ‬ورشح‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬سيلزمان‭) ‬للمخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬ناطق‭ ‬بلغة‭ ‬أجنبية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬للأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬كان‭ ‬وشيكاجو‭ ‬وميونيخ‭.‬