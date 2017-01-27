كيو في أفلام جيمس بوند في الحقيقة…إمرأة

– January 27, 2017

لندن‭ -(‬رويترز‭) – ‬الشخصية‭ ‬الرئيسية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬معدات‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمخابرات‭ -‬مثل‭ ‬المقاعد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬قذفها‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬ومعجون‭ ‬الأسنان‭ ‬المتفجر‭- ‬والمعروفة‭ ‬حركيا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كيو‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬صورتها‭ ‬كل‭ ‬أفلام‭ ‬العميل‭ ‬007‭ ‬أو‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ ‬كرجل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬سوى‭ ‬امرأة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الممثلين‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬دور‭ ‬‮«‬كيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ ‬ديزموند‭ ‬لولين‭ ‬وجيفري‭ ‬بيلدون‭ ‬وجون‭ ‬كليس‭. ‬لكن‭ ‬أليكس‭ ‬يونجر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬البريطانية‭ (‬إم‭.‬آي6‭) ‬كشف‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية‭ ‬هي‭ ‬امرأة‭. ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬لتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬نساء‭ ‬برعن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬دعا‭ ‬يونجر‭ ‬الحاضرات‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬أيا‭ ‬منكن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭… ‬فإن‭ ‬كيو‭ ‬تتطلع‭ ‬للقائكن‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأعلن‭ ‬أن‭ ‬كيو‭ ‬الحقيقية‭ ‬هي‭ ‬امرأة‭.‬‮»‬‭ ‬ويرى‭ ‬يونجر‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬للجواسيس‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬أناس‭ ‬مترفون‭ ‬ومتعلمون‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬الصفوة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مفيدة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬أمر‭ ‬أعتبره‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬وهو‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬لكل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬ننتقي‭ ‬أفضل‭ ‬الأشخاص‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬لخلفياتهم‭.‬‮»‬

و»كيو‮»‬‭ ‬اختصار‭ ‬للكلمة‭ ‬الانجليزية‭ ‬‮«‬كوارترماستر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬ضابط‭ ‬الإمداد‭ ‬وجسد‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فيلمين‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬وهما‭ (‬سكايفول‭) ‬و‭ (‬سبيكتر‭) ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬بن‭ ‬ويشو‭ .‬