كيو في أفلام جيمس بوند في الحقيقة…إمرأة
لندن -(رويترز) – الشخصية الرئيسية المسؤولة عن معدات مبتكرة للمخابرات -مثل المقاعد التي يمكن قذفها من السيارة ومعجون الأسنان المتفجر- والمعروفة حركيا باسم «كيو» والتي صورتها كل أفلام العميل 007 أو جيمس بوند كرجل لم تكن في الحقيقة سوى امرأة.
ومن بين الممثلين الذين أدوا دور «كيو» في سلسلة أفلام جيمس بوند ديزموند لولين وجيفري بيلدون وجون كليس. لكن أليكس يونجر رئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم.آي6) كشف مؤخرا أن «كيو» في الحياة الواقعية هي امرأة. وفي كلمة ألقاها في حفل لتوزيع الجوائز على نساء برعن في مجال تكنولوجيا المعلومات في لندن دعا يونجر الحاضرات للبحث عن وظيفة في الجهاز الذي يرأسه. وقال «إذا أرادت أيا منكن الانضمام إلينا… فإن كيو تتطلع للقائكن وأنا سعيد لأعلن أن كيو الحقيقية هي امرأة.» ويرى يونجر أن الصورة النمطية للجواسيس في الأفلام على أنهم أناس مترفون ومتعلمون في جامعات الصفوة لم تكن مفيدة. وقال «هذا الأمر يقف في طريق أمر أعتبره في غاية الأهمية وهو قدرتنا على الوصول لكل الناس في بريطانيا والتأكد من أننا ننتقي أفضل الأشخاص دون اعتبار لخلفياتهم.»
و»كيو» اختصار للكلمة الانجليزية «كوارترماستر» التي تعني ضابط الإمداد وجسد الشخصية في أحدث فيلمين من السلسلة وهما (سكايفول) و (سبيكتر) الممثل البريطاني بن ويشو .