طبيبة عيون تمزج الفن التشكيلي بأدب الرحلات

– January 27, 2017

القاهرة‭ -(‬رويترز‭) – ‬‮«‬برغم‭ ‬أن‭ ‬مهنتي‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عروقي‭ ‬هي‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬للحياة‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬الشغف‮»‬‭.. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأت‭ ‬طبيبة‭ ‬العيون‭ ‬المصرية‭ ‬الشابة‭ ‬ريهام‭ ‬عفيفي‭ ‬كتابها‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬صور‭ ‬وحكايات‭ ‬من‭ ‬بلاد‭ ‬الأساطير‮»‬‭. ‬والكتاب‭ ‬مزيج‭ ‬فريد‭ ‬بين‭ ‬أدب‭ ‬الرحلات‭ ‬والتاريخ‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬وهو‭ ‬يجسد‭ ‬بصفحاته‭ ‬الأنيقة‭ ‬التي‭ ‬قاربت‭ ‬المئة‭ ‬وأربعين‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الكبير‭ ‬رحلات‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الكاتبة‭ ‬الطبيبة‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭ ‬أرض‭ ‬الأساطير‭ ‬كما‭ ‬وصفتها‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الحكايات‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬الكاتبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وإنما‭ ‬رسمت‭ ‬بريشتها‭ ‬الرشيقة‭ ‬لوحات‭ ‬جذابة‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬الجانب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الجمال‭ ‬الكامن‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭ ‬مستغلة‭ ‬موهبتها‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬وقدراتها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬تبدأ‭ ‬ريهام‭ ‬عفيفي‭ ‬فصول‭ ‬كتابها‭ ‬الذي‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬لأرمينيا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬مصري‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لمذبحة‭ ‬الأرمن‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬العثمانيين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1915‭. ‬ويتطرق‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المواقف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أرمينيا‭ ‬الحديث‭ ‬ثم‭ ‬يسرد‭ ‬حكايات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬والجبال‭ ‬والطراز‭ ‬المعماري‭ ‬التاريخي‭ ‬المميز‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬معالم‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬خاصة‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والأشجار‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تركز‭ ‬الكاتبة‭ ‬على‭ ‬زيارتها‭ ‬للعاصمة‭ ‬يريفان‭ ‬وحكاياتها‭ ‬عن‭ ‬شوارعها‭ ‬وميادينها‭ ‬وتفاعلها‭ ‬مع‭ ‬سكانها‭. ‬ثم‭ ‬تختتم‭ ‬السرد‭ ‬بزيارة‭ ‬لجبل‭ ‬أرارات‭ ‬ذي‭ ‬المكانة‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬السرد‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬لوحة‭ ‬بديعة‭ ‬بالألوان‭ ‬المائية‭ ‬والزيتية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رسومات‭ ‬بالقلم‭ (‬اسكتشات‭). ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللوحات‭ ‬بريشة‭ ‬الكاتبة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬اللوحات‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬حكايات‭ ‬التراث‭ ‬الأرميني‭ ‬القديم‭. ‬سعت‭ ‬ريهام‭ ‬عفيفي‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬بواطن‭ ‬الجمال‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أرمينيا‭ ‬وثقافتها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬مجتمعية‭ ‬مثل‭ ‬التسامح‭ ‬وحب‭ ‬الحياة‭ ‬وحب‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بروح‭ ‬الفرد‭ ‬وأهمية‭ ‬الوطن‭ ‬والتمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المحن‭. ‬ولم‭ ‬تكتف‭ ‬الكاتبة‭ ‬والطبيبة‭ ‬بالكتاب‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬داليدا‭ ‬للنشر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬وإنما‭ ‬أقامت‭ ‬معرضا‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬بيكاسو‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬الزمالك‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عرضت‭ ‬خلاله‭ ‬نحو‭ ‬ثمانين‭ ‬لوحة‭ ‬رسمتها‭ ‬وأدرجتها‭ ‬في‭ ‬كتابها‭.‬

كانت‭ ‬الدعوة‭ ‬عامة‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬إقبالا‭ ‬متميزا‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الأرمينية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬وبيعت‭ ‬جميع‭ ‬لوحات‭ ‬المعرض‭ ‬التي‭ ‬تبرعت‭ ‬ريهام‭ ‬عفيفي‭ ‬بحصيلتها‭ ‬لمشروعات‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وقالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬إن‭ ‬إعداد‭ ‬الكتاب‭ ‬والمعرض‭ ‬الفني‭ ‬استغرق‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬تكريس‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬للمرأة‭ ‬المصرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فنانين‭ ‬آخرين‭. ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬إذا‭ ‬أتيحت‭ ‬لها‭ ‬تجربة‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭ ‬لتجربتها‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭ ‬تستلهم‭ ‬منها‭ ‬روح‭ ‬الوطنية‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬فلن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬خوضها‭ ‬وتقديمها‭ ‬للناس‭.‬