هجمات أسماك القرش تهدد السياحة

– January 27, 2017

سيدني‭ -(‬رويترز‭) – ‬سببت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬أستراليا‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وأدت‭ ‬لنشر‭ ‬شبكات‭ ‬حماية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بهدف‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬وحماية‭ ‬سمعة‭ ‬البلاد‭ ‬كمقصد‭ ‬سياحي‭.‬

ويظهر‭ ‬ملف‭ ‬هجمات‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فلوريدا‭ ‬أن‭ ‬أستراليا‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬أسماك‭ ‬قرش‭ ‬وبشر‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬استفزاز‭ .‬

وتظهر‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬سمك‭ ‬القرش‭ ‬وقوع‭ ‬16‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بينها‭ ‬هجوم‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬يفضلها‭ ‬السياح‭ ‬لقربها‭ ‬من‭ ‬سيدني‭.‬

وقال‭ ‬السائح‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬مونتيرو‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬لرويترز‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أركب‭ ‬الأمواج‭ ‬أفكر‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭… ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬السماء‭ ‬ملبدة‭ ‬بالغيوم‭ ‬أو‭ ‬المياه‭ ‬عكرة‭.‬‮»‬

وأشاد‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الذي‭ ‬يدر‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أسترالي‭ ‬باستثناء‭ ‬أقرته‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬يتيح‭ ‬استخدام‭ ‬شباك‭ ‬القرش‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬شواطئ‭ ‬خلال‭ ‬عطلات‭ ‬الصيف‭ ‬المزدحمة‭.‬

وقال‭ ‬كاميرون‭ ‬أرنولد‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ (‬نورث‭ ‬كوست‭ ‬دستينيشن‭ ‬نتوورك‭) ‬السياحية‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭.‬‮»‬

وتحظر‭ ‬قوانين‭ ‬البيئة‭ ‬الحالية‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشباك‭.‬