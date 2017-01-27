كم عدد سكان ألمانيا بسبب المهاجرين ؟

– January 27, 2017

برلين‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الاتحادي‭ ‬الألماني‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬زاد‭ ‬بواقع‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬82‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬نتيجة‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬تقدير‭ ‬أولي‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬تجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬وهو‭ ‬82‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬فاق‭ ‬عدد‭ ‬المواليد‭ ‬بواقع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬ألفا‭ ‬و190‭ ‬ألفا‭.‬

ويفوق‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬أعداد‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1972‭. ‬لكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والفقر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تدفقوا‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬بسبب‭ ‬اقتصادها‭ ‬القوي‭ ‬وقوانينها‭ ‬المتسامحة‭ ‬نسبيا‭ ‬بشأن‭ ‬اللجوء‭ ‬وبرامج‭ ‬الإعانات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السخي‭.‬

ومنذ‭ ‬وصلت‭ ‬أزمة‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬تستقطب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أيضا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬اليونان‭ ‬وإسبانيا‭.‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬الألماني‭ ‬للاجئين‭ ‬زاد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لعامي‭ ‬2016‭ ‬و2017‭ ‬خصصت‭ ‬الحكومة‭ ‬28‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬30‭.‬64‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تمويل‭ ‬للإسكان‭ ‬وإدماج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬دخلوا‭ ‬البلاد