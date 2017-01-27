نصف مريضات سرطان الثدي يعانين من آثار جانبية في العلاج

– January 27, 2017

كاليفورنيا‭ – (‬رويترز‭) – ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يعالجن‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬شديدة‭ ‬نتيجة‭ ‬العلاج‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يتلقين‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الدراسة‭ ‬أجرى‭ ‬الباحثون‭ ‬مسحا‭ ‬شمل‭ ‬1945‭ ‬امرأة‭ ‬شخصن‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬وسألت‭ ‬فيه‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬شدة‭ ‬سبع‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬للعلاجات‭ ‬وهي‭: ‬الغثيان‭ ‬والتقيؤ‭ ‬والإسهال‭ ‬والإمساك‭ ‬والألم‭ ‬وتورم‭ ‬الذراع‭ ‬وضيق‭ ‬التنفس‭ ‬وتهيج‭ ‬جلد‭ ‬الثدي‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬أبلغت‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬عن‭ ‬معاناتهن‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬شديدة‭ ‬أو‭ ‬شديدة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وزادت‭ ‬احتمالات‭ ‬الشعور‭ ‬بالآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬الشديدة‭ ‬إلى‭ ‬المثلين‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬النساء‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيماوي‭. ‬لكن‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬كانت‭ ‬ستظهر‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إذا‭ ‬اقترنالعلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬بالعلاج‭ ‬الإشعاعي‭.‬

قالت‭ ‬أليسون‭ ‬كوريان‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬العلاجات‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نعلم‭ ‬مدى‭ ‬شدتها‭ ‬أو‭ ‬مدى‭ ‬شيوعها‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬دهشت‭ ‬لأن‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتلقين‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬أبلغن‭ ‬عن‭ ‬التعرض‭ ‬لآثار‭ ‬وصفنها‭ ‬بأنها‭ ‬شديدة‭ ‬أو‭ ‬شديدة‭ ‬للغاية‭.‬‮»‬