– January 27, 2017

الوطني الكردستاني يدعو الى حل ازمات الاقليم

السليمانية – الزمان

أكد النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، على أهمية توافق الأطراف سياسياً على مستقبل مدينة الموصل.وقال في بيان امس خلال لقائه المشرف على مكتب المنظمات الديمقراطية نرمين عثمان واعضاء المكتب، لتهنئته على نيل جائزة بيكاسو الذهبية ان (الحصول على جائزة بيكاسو مكسب لجميع الشعب الكردي، خاصة البيشمركة الابطال), واضاف البيان ان (الحضور وصفوا نيل رسول هذه الجائزة بالمكسب الكبير للشعب الكردي وللاتحاد الوطني الكردستاني), واوضح البيان ان (رسول اشار الى ان جميع الحوارات يجب ان تكون لحل المشاكل والازمات في اقليم كردستان، وعلى الاطراف وضع مصالح الشعب الكردي فوق كل اعتبار).