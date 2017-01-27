– January 27, 2017

مجلس الامن يحذّر من مجاعة تهدد الشعب اليمني

اليمن – الزمان

حذر مجلس الأمن الدولي من أن اليمن قد يواجه مجاعة، بسبب الصراع المسلح الذي تسبب في أكبر حالة طوارئ في العالم فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي.وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن (هناك إمكانية حقيقية لحدوث مجاعة في اليمن العام الحالي), مشيرا إلى أن (هناك 10 ملايين يمني بحاجة ملحة لمساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة), وكشف أوبراين في جلسة مجلس الأمن، عن أن( 2.2 مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية، بزيادة 53 في المئة مقارنة بالعام السابق 2015), واضاف إن (محنة الأطفال لا تزال قائمة، فهناك طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن تلافيها), وأوضح ان (نحو 14 مليون شخص، أي 80 في المئة من الشعب اليمني، بحاجة ملحة للمساعدات، نصفهم تقريبا لا يستطيعون تأمين طعامهم), وحذر أوبراين (من اقتراب نفاد مخزون البلاد من القمح في غضون أشهر، نظرا لأن البنوك الأجنبية لم تعد تقبل التحويلات المالية والتعامل مع العديد من البنوك اليمنية). ويذكر ان ( الأمم المتحدة دعت الى وقف إطلاق النار في اليمن الذي مزقه الصراع الدائر منذ عامين، مطالبة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية).