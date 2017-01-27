– January 27, 2017

موسكو تؤجل محادثات الأزمة السورية في جنيف

موسكو – الزمان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إن المحادثات بشأن الأزمة السورية في جنيف تأجلت بعد أن كان من المقرر أن تجري في الثامن من شباط المقبل.وقال لافروف في تصريح امس في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو إنه (تم تأجيل المفاوضات السورية التي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن من شباط المقبل لتجري في نهاية الشهر ذاته), معربا عن ( أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف) , واشار لافروف إلى أن (مشروع الدستور سيساعد على تطوير النقاش والحوار),مؤكدا أن (مشروع الدستور يحاول الجمع بين مواقف دمشق والمعارضة السورية).