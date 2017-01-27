– January 27, 2017

العدل ينجز تقرير حقوق الانسان بصيغته النهائية

بغداد – شيماء عادل

أكد وزير العدل، حيدر الزاملي، على انجاز تقرير حقوق الانسان بصيغته النهائية والذي سيرسم صورة واضحة عن معطيات الواقع العراقي والانتهاكات المرتكبة من عصابات داعش الأرهابية.وقال في بيان امس على هامش الاجتماع الدوري للجنة المركزية لحقوق الانسان المعنية بكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات، والذي كان من اجل مراجعة مقررات التقرير الخاص بحقوق الانسان في العراق ان (من الاهمية انجاز مسودة التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري), مثمنا (الجهودة المبذولة من قبل اعضاء اللجان الفرعية المكونة من ممثلي وزارات الدولة واقسام حقوق الانسان التابعة للوزارات والجهات المعنية), وطلب الزاملي من (الاعضاء طرح اي تعديل على المقررات الخاصة بتقرير اللجنة من اجل تضمينه بما يسهم في تعديل هذه المقررات وانضاجها بالشكل الذي يتلائم مع ملف حقوق الانسان في العراق لتقديمها الى الامم المتحدة والجهات الانسانية لرسم الصورة الحقيقية عن الانتهاكات المرتكبة بحق ابناء الشعب العراقي من قبل المجاميع الارهابية وعصابات داعش), واوضح البيان ان(وكيل الوزارة حسين الزهيري استعرض آلية نقل مهمة ملف كتابة التقرير التعاهدية من وزارة حقوق الانسان الملغاة الى وزارة العدل، ومواعيد تقديم تقارير العراق الدولية الى اللجان المعنية ومراحل اعداد مسودة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وماتضمنه من بيانات ومعلومات تمثل الاجابة على التوصيات ومواد الاتفاقية).واوضح البيان ان (الزهيري اجاب عن تساؤلات الاعضاء بخصوص مدى مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، حيث استعرض وفقا للتقرير المعد نسب مشاركة المرأة في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها، والتي تتقارب مع نسبة مشاركة الرجل على مستوى السلطة التنفيذية والمناصب القيادية),وتابع البيان ان (الاجتماع ناقش الشأن الخاص بالاقليات واستحقاقاتها المتعلقة بالجوانب الدينية والاقتصادية، كما تضمن التقرير جملة من الملاحظات التي تعزز دور المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان ليتسنى لها الاطلاع على تقرير حقوق الانسان بفعالية لمكافحة جميع اشكال التمييز العنصري ),واضاف البيان ان ( المشاركين في الاجتماع صادقوا على على مسودة التقرير، حيث اوصت اللجنة بارسال مسودة التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على المجلس للمصادقة قبل ارساله الى اللجنة الدولية المعنية من خلال وزارة الخارجية).