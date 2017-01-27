– January 27, 2017

لجنة نيابية تدعو الى تثبيت عقود موظفي الكهرباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت اللجنة المالية النيابية، تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء.وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ان (اللجنة تدعو الى تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء وسيتم الابقاء على الدرجات الوظيفية الشاغرة في المديريات العامة التابعة للوزارة الممولة ذاتيا وعدم حذفها لمجرد شغورها).وأضافت انه (سيتم تعيين المتعاقدين وتثبيتهم وفق الضوابط والتعليمات مع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 4-9-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وستكون آلية التثبيت حسب الاقدمية).وأشار البيان الى ان ( مجلس النواب، قد صوت بالموافقة الخميس،الماضي على مشروع قانون الوزارة ).