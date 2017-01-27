– January 27, 2017

الاتصالات تتفق مع التكنولوجيا لتطوير الامكانيات المختبرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزارة الاتصالات والبريد عن توقيعها مذكرة تفاهم علمي مع الجامعة التكنولوجية لتعزيز آليات التعاون والاسناد المشترك للطرفين بالامكانيات المختبرية والأجهزة التخصصية وتوثيق مجالات التعاون.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حازم محمد علي في بيان ان (المذكرة تأتي لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين ورغبة الوزارة المتمثلة بالمعهد العالي للاتصالات والبريد والجامعة المتمثلة بقسم هندسة الليزر والالكترونيات للنهوض العلمي والتكنولوجي وتدعيم الملاكات والقدرات العلمية والتقنية ومواكبة التطور العلمية والتعامل مع الثقافات العديدة بما يعزز التفاعل الإيجابي ولتحقيق الأهداف العامة وخدمة المجتمع), واضاف ان (المذكرة تضمنت آليات عديدة للتعاون منها الإسناد المشترك للطرفين بالامكانيات المختبرية والأجهزة التخصصية وتوثيق مجالات التعاون بوضع الخطط وتقارير إنجاز وفق صيغة مشتركة ومراعاة الحقوق القانونية للطرفين وزيادة عدد طلبة المعهد لإكمال الدراسة الجامعية في الجامعة التكنولوجية وتشكيل لجان عليا مشتركة والمصادقة على الخطة السنوية للتعاون الدائم والمشاريع الاستثمارية ومتابعة وتقيم الإنجازات المتحققة وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ ), واشار البيان الى ان (توقيع المذكرة كان بحضور الوكيل الإداري والمالي للوزارة كريم مزعل كما مثل الجامعة التكنولوجية عميدها امين دواي ومدير المعهد العالي للاتصالات والبريد أحمد محمد صالح ).