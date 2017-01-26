اسرائيل تستقبل مئة يتيم سوري وتمنحهم اقامة دائمة

– January 26, 2017

القدس-(أ ف ب) – اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية الخميس ان الدولة العبرية ستقوم باستقبال 100 يتيم سوري والمساعدة في اجراءات تبنيهم.

وقال متحدث باسم الوزارة مؤكدا معلومات تناقلتها القناة التلفزيونية العاشرة ان المئة طفل سوري، سيحصلون على اقامة دائمة بعد اقامتهم مؤقتا لفترة اربع سنوات. وسيمكنهم ذلك من البقاء في اسرائيل الى اجل غير مسمى.

وتبحث السلطات الاسرائيلية عن عائلات عربية اسرائيلية لتبني هؤلاء الاطفال، بينما سيحصل اقارب اليتامى كأخوتهم او اخواتهم على وضع لاجىء.

وستقوم الدولة العبرية بالتنسيق مع مؤسسات دولية عاملة في سوريا من اجل استقدام اليتامى.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل عام 1948.

ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وتقول اسرائيل انها لا تريد التورط في النزاع المعقد الدائر في سوريا منذ اكثر من خمس سنوات لكنها هاجمت اهدافا عسكرية بعد اطلاق نيران باتجاه هضبة الجولان المحتلة.