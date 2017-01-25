مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة الى الموصل

– January 25, 2017

داعش‭ ‬ينشر‭ ‬القناصين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬لدجلة

الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

عادت‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬النازحة‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬ة‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬اعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تحرير‭ ‬احيائها‭ ‬الشرقية‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬المعارك‭. ‬وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬حميد‭ ‬سرحان‭ ‬احد‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬خازر‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬‮«‬نأخذ‭ ‬الان‭ ‬500‭ ‬عائلة‭ ‬يمثلون‭ ‬2700‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭ ‬المحررة‭ (…) ‬هذه‭ ‬اكبر‭ ‬دفعة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬والاعداد‭ ‬العائدة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬فان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬البسيطة‭ ‬الان‭ ‬يجعلالاهالي‭ ‬يعودون‭ ‬فورا‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬ويخف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬المخيمات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬شروطها‭ ‬الصحية‭ ‬صعبة‭ ‬وسيئة‭.‬

وافاد‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬22‭ ‬الفا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬احيائهم‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬وتتولى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تنظيم‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬مخيمي‭ ‬خازر‭ ‬وحسن‭ ‬شام،‭ ‬مرتين‭ ‬اسبوعيا‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬حافلة‭ ‬تقف‭ ‬بانتظار‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬امتعتها‭ ‬لرحلة‭ ‬العودة‭. ‬وقالت‭ ‬ضباح‭ ‬محمد‭ ‬خضر‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تسكن‭ ‬حي‭ ‬الزهراء‭ ‬وهي‭ ‬تستعد‭ ‬مع‭ ‬طفليها‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬منزلها،‭ ‬‮«‬انا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‭. ‬اخيرا‭ ‬تخلصنا‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ودموعها‭ ‬تنهمر‭ ‬فرحا،‭ ‬‮«‬نستطيع‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الان‮»‬‭. ‬واستؤنفت‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬رغم‭ ‬تعرض‭ ‬بعض‭ ‬المنازل‭ ‬للدمار‭ ‬جراء‭ ‬المعارك‭. ‬واعيد‭ ‬فتح‭ ‬المدارس‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬وعادت‭ ‬الحركة‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬رياض‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬والده‭ ‬ووالدته‭ ‬وشقيقه‭ ‬الاصغر‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬‮«‬دفناهم‭ ‬تحت‭ ‬اشجار‭ ‬البرتقال‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬بانتظارمواراتهم‭ ‬الثرى‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭. ‬وفي‭ ‬مقبرة‭ ‬قوقجلي‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬الاحياء‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل،‭ ‬يقول‭ ‬حفار‭ ‬القبور‭ ‬فالح‭ ‬محمد‭ ‬ان‭ ‬الاهالي‭ ‬يحضرون‭ ‬يوميا‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬جثث‭ ‬‮«‬لدفنها‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‮»‬‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اتخذوا‭ ‬مواقع‭ ‬للقنص‭ ‬في‭ ‬مبان‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬متوقع‭ ‬لقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬الشطر‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬حملة‭ ‬استعادة‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأخير‭ ‬للجماعة‭ ‬المتشددة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جارية‭ ‬لعبور‭ ‬دجلة‭. ‬وأبلغ‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬انتقلوا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مبنى‭ ‬تقع‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الجسور‭ ‬الخمسة‭ ‬بالمدينة‭ ‬وهي‭ ‬مواقع‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬للمراقبة‭ ‬ونيران‭ ‬القناصة‭. ‬وقال‭ ‬أحدهم‭ ‬إن‭ ‬أعلى‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬طوابق‭. ‬ويعيش‭ ‬حوالي‭ ‬750‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬مخاوف‭ ‬قوية‭ ‬بشأن‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لا‭ ‬تصل‭ ‬إليها‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ . ‬واستغرقت‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ -‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكردية‭ ‬وفصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬شيعية‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬وبري‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭- ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬معركة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬2003‭ .‬

ومعركة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ -‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬الجامع‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬منه‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬زعيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭- ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬ضراوة‭ ‬لأن‭ ‬المنطقة‭ ‬تعج‭ ‬بشوارع‭ ‬ضيقة‭ ‬جدا‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬المدرعة‭ ‬دخولها‭. ‬

وقدرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عدد‭ ‬المتشددين‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬5000‭ ‬إلى‭ ‬6000‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المعركة‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬3300‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ .‬