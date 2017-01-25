مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة الى الموصل
داعش ينشر القناصين على طول الجهة الغربية لدجلة
الموصل – الزمان
عادت مئات العائلات النازحة من اهالي الموصل ة الى المدينة التي اعلن الثلاثاء تحرير احيائها الشرقية بالكامل بعد مئة يوم من المعارك. وقال مصطفى حميد سرحان احد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم خازر الى الجنوب الشرقي من الموصل، «نأخذ الان 500 عائلة يمثلون 2700 شخص الى منازلهم المحررة (…) هذه اكبر دفعة تعود الى المدينة». والاعداد العائدة في زيادة وبحسب مسؤول فان توفير الخدمات البسيطة الان يجعلالاهالي يعودون فورا الى الجانب الايسر ويخف الضغط عن المخيمات التي لا تزال شروطها الصحية صعبة وسيئة.
وافاد تقرير سابق لمنظمة الامم المتحدة ان 22 الفا على الاقل عادوا الى احيائهم من اصل اكثر من 180 الف شخص نزحوا بعد بدء الهجوم لاستعادة الموصل في 17 تشرين الاول/اكتوبر. وتتولى السلطات العراقية تنظيم عودة النازحين من مخيمي خازر وحسن شام، مرتين اسبوعيا. في غضون ذلك، كانت حوالى 50 حافلة تقف بانتظار العائلات التي حملت امتعتها لرحلة العودة. وقالت ضباح محمد خضر (45 عاما) التي تسكن حي الزهراء وهي تستعد مع طفليها للعودة الى منزلها، «انا سعيدة جدا. اخيرا تخلصنا من داعش». واضافت ودموعها تنهمر فرحا، «نستطيع العودة الى البيت الان». واستؤنفت الحياة في الجانب الشرقي من الموصل رغم تعرض بعض المنازل للدمار جراء المعارك. واعيد فتح المدارس والمحال التجارية وعادت الحركة الى الشوارع. وقال عبد الرحمن رياض الذي قتل والده ووالدته وشقيقه الاصغر في غارة جوية على الموصل، «دفناهم تحت اشجار البرتقال» في الحديقة بانتظارمواراتهم الثرى في مكان آخر. وفي مقبرة قوقجلي الواقعة في احد الاحياء الاولى التي استعادتها القوات العراقية في شرق الموصل، يقول حفار القبور فالح محمد ان الاهالي يحضرون يوميا نحو عشر جثث «لدفنها مرة ثانية». و قال سكان محليون الأربعاء إن مقاتلي تنظيم داعش اتخذوا مواقع للقنص في مبان على الضفة الغربية لنهر دجلة قبل هجوم متوقع لقوات الحكومة العراقية لاستعادة الشطر الغربي من مدينة الموصل. وذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء أن القوات العراقية سيطرت على شرق الموصل وقال قائد حملة استعادة المعقل الرئيسي الأخير للجماعة المتشددة في العراق إن الاستعدادات جارية لعبور دجلة. وأبلغ سكان محليون رويترز أن مقاتلي داعش انتقلوا في الأيام القليلة الماضية إلى المجمع الطبي الرئيسي في الموصل المؤلف من 12 مبنى تقع بين اثنين من الجسور الخمسة بالمدينة وهي مواقع يمكن استخدامها للمراقبة ونيران القناصة. وقال أحدهم إن أعلى هذه المباني مؤلف من سبعة طوابق. ويعيش حوالي 750 ألف شخص في غرب الموصل وفقا للأمم المتحدة التي أبدت مخاوف قوية بشأن المدنيين في منطقة لا تصل إليها منظمات الإغاثة . واستغرقت عملية استعادة شرق الموصل -التي شارك فيها 100 ألف من القوات العراقية وقوات الأمن الكردية وفصائل مسلحة شيعية بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة- مئة يوم فيما أصبح أكبر معركة في العراق منذ الغزو الذي قادته أمريكا في 2003 .
ومعركة السيطرة على الشطر الغربي من الموصل -حيث يوجد الجامع الكبير الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية دولة «الخلافة» في عام 2014- قد تكون أكثر ضراوة لأن المنطقة تعج بشوارع ضيقة جدا يصعب على المركبات المدرعة دخولها.
وقدرت القوات العراقية عدد المتشددين داخل الموصل بما يتراوح بين 5000 إلى 6000 في بداية المعركة وقالت إن 3300 قتلوا في المعارك .