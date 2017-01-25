فتح الشام تبيد فصيلاً للجيش الحر انتقاماً من اشتراكه في أستانا

– January 25, 2017

جيش‭ ‬الأسد‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬يطردون‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬قرب‭ ‬حلب

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وحلفاءها‭ ‬طردت‭ ‬متشددي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬قرى‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مما‭ ‬يقربها‭ ‬من‭ ‬أراض‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬جماعات‭ ‬معارضة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬جعله‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الباب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭. ‬وتقع‭ ‬الباب‭ ‬التي‭ ‬يقاتل‭ ‬مسلحو‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بصورة‭ ‬منفصلة‭ ‬لاستعادتها‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬حلب‭ ‬وعلى‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭.‬

وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تسلم‭ ‬الباب‭ ‬للقوات‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭. ‬وقوات‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬مشارف‭ ‬البلدة‭. ‬ووصف‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الهجمات‭ ‬الجديدة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأنها‭ ‬سباق‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭. ‬والقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬العديدة‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتدور‭ ‬المعركة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬تسانده‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬مسلحة‭ ‬منها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والمعارضة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جماعات‭ ‬تدعمها‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬لكن‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحالف‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الأكراد‭ ‬وتدعمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يقاتل‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬منفصلة‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ولها‭ ‬أعداء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ . ‬

وتريد‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬تمردا‭ ‬كرديا‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬طرد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭.‬سحقت‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتشددة‭ ‬جيش‭ ‬المجاهدين‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يهدد‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للجناح‭ ‬المعتدل‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬وعرقلة‭ ‬محادثاتالسلام‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬روسيا‭. ‬وشنت‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬باسم‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬واتهمتها‭ ‬بالتآمر‭ ‬ضد‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬قازاخستان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وشمل‭ ‬القتال‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬رئيسي‭ ‬للمعارضين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬فصيلا‭ ‬إسلاميا‭ ‬رئيسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يترك‭ ‬المنطقة‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وحلفائه‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬فصيلين‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬سوريا‭ ‬الحر‭ ‬إن‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬اجتاحت‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬جيش‭ ‬المجاهدين‭ ‬غربي‭ ‬حلب‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬فصائل‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬المصير‭ ‬نفسه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنظم‭ ‬صفوفها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فشلت‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬الفصائلحتى‭ ‬الآن‭.‬

وتعثرت‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬واضطرت‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بسبب‭ ‬انقسامات‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬الأسد‭ ‬شملت‭ ‬خلافا‭ ‬فكريا‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬أتباع‭ ‬نهج‭ ‬المتشددين‭ ‬السنة‭ ‬أم‭ ‬الفكر‭ ‬القومي‭ ‬الذي‭ ‬تؤيده‭ ‬فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الموضوع‭ ‬‮«‬النصرة‭ ‬تريد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سينتهي‭ ‬أمر‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ (‬محادثات‭) ‬آستانة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬إن‭ ‬جنديا‭ ‬تركيا‭ ‬قتل‭ ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭ ‬مع‭ ‬مسلحي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قرب‭ ‬المدينة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬