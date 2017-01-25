فتح الشام تبيد فصيلاً للجيش الحر انتقاماً من اشتراكه في أستانا
جيش الأسد وحلفاؤه يطردون داعش من مواقع قرب حلب
بيروت – الزمان
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية وحلفاءها طردت متشددي تنظيم داعش من بضع قرى شمال شرق حلب أمس الأربعاء مما يقربها من أراض تسيطر عليها جماعات معارضة مدعومة من تركيا.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن التقدم الذي أحرزه الجيش السوري الأسبوع الماضي جعله على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة الباب التي تسيطر عليها عناصر داعش. وتقع الباب التي يقاتل مسلحو المعارضة المدعومون من تركيا بصورة منفصلة لاستعادتها من داعش على بعد 30 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من حلب وعلى نفس المسافة إلى الجنوب من الحدود التركية.
وقالت تركيا أمس الثلاثاء إنها لن تسلم الباب للقوات السورية بعد طرد داعش. وقوات المعارضة المدعومة من تركيا أقرب إلى فعل ذلك من الجيش السوري إذ وصلت بالفعل إلى مشارف البلدة. ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الهجمات الجديدة للجيش السوري التي بدأت الأسبوع الماضي بأنها سباق لاستعادة السيطرة على المدينة قبل أن يذهب الجانب التركي إلى هناك. والقتال من أجل السيطرة على الباب من الصراعات العديدة المتداخلة في سوريا. وتدور المعركة الرئيسية بين الرئيس بشار الأسد الذي تسانده إيران وروسيا وفصائل شيعية مسلحة منها حزب الله اللبناني من جهة والمعارضة التي تشمل جماعات تدعمها تركيا ودول الخليج العربية والولايات المتحدة من جهة أخرى. لكن كلا الجانبين إلى جانب تحالف يهيمن عليه الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة يقاتل في حملات منفصلة ضد الدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات شاسعة من شرق سوريا ولها أعداء من كل الأطراف المشاركة في الحرب .
وتريد تركيا التي تقاتل تمردا كرديا على أراضيها طرد كل من داعش والمقاتلين الأكراد من مناطق على طول حدودها.سحقت جبهة فتح الشام الإسلامية المتشددة جيش المجاهدين وهو احد فصائل الجيش السوري الحر في هجوم يهدد بتوجيه ضربة قوية للجناح المعتدل من المعارضة السورية وعرقلة محادثاتالسلام التي تدعمها روسيا. وشنت جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا أمس الثلاثاء واتهمتها بالتآمر ضد الجبهة في محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.
وشمل القتال آخر معقل رئيسي للمعارضين في شمال غرب سوريا مما دفع فصيلا إسلاميا رئيسيا الأربعاء إلى التحذير من أنه قد يترك المنطقة للرئيس بشار الأسد وحلفائه.
وقال مسؤولون من فصيلين من جيش سوريا الحر إن جبهة فتح الشام اجتاحت مناطق يسيطر عليها جيش المجاهدين غربي حلب. وقال أحد المسؤولين إنه يتوقع أن تواجه فصائل أخرى من الجيش السوري الحر المصير نفسه ما لم تنظم صفوفها بشكل أفضل للدفاع عن نفسها وهو ما فشلت فيه هذه الفصائلحتى الآن.
وتعثرت المعارضة السورية واضطرت للخروج من المدينة بسبب انقسامات بين الجماعات التي تقاتل الأسد شملت خلافا فكريا بشأن ما إذا كان يتعين أتباع نهج المتشددين السنة أم الفكر القومي الذي تؤيده فصائل الجيش السوري الحر.
وقال مسؤول من الجيش السوري الحر طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع «النصرة تريد القضاء على الجيش السوري الحر.» وأضاف أنها إذا نجحت في ذلك «سينتهي أمر الذين حضروا (محادثات) آستانة.
وقال الجيش التركي إن جنديا تركيا قتل وأصيب خمسة آخرون في اشتباك مع مسلحي الدولة الإسلامية قرب المدينة اليوم الأربعاء.