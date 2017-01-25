مصدر رئاسي لـ (الزمان):تحديد عمل القوات المصرية بالخليج رسالة طمأنة للسعودية

– January 25, 2017

الكويت‭ ‬تسلم‭ ‬رسالة‭ ‬لإيران‭ ‬بشأن‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬والوساطة‭ ‬الخليجية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬تحقق‭ ‬تقدماً

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

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كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الجهود‭ ‬المكثفة‭ ‬التى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الكويت‭ ‬والامارات‭ ‬لتصفية‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬مصروالسعودية‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬وان‭ ‬الدولتين‭ ‬اعربتا‭ ‬للوسطاء‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭ ‬استعدادهما‭ ‬للتجاوب‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الرئاسة‭ ‬بتحديد‭ ‬عمل‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والبحر‭ ‬الاحمر‭ ‬وباب‭ ‬المندب‭ ‬هى‭ ‬رسالة‭ ‬طمأنة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والسعودية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬امن‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬خط‭ ‬احمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمصر‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اى‭ ‬خلافات‭ . ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬المتاح‭ ‬امام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لحل‭ ‬ازمة‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬هو‭ ‬تبادل‭ ‬خطابات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬خطابات‭ ‬عصمت‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬والذى‭ ‬يقر‭ ‬بحقها‭ ‬التاريخى‭ ‬فى‭ ‬الجزيرتين‭ ‬بضمانات‭ ‬تسليمها‭ ‬خلال‭ ‬حيز‭ ‬زمني‭ . ‬

وقال‭ ‬عاطف‭ ‬السعداوى‭ ‬الخبير‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬للاهرام‭ ‬ان‭ ‬سيناريو‭ ‬يجرى‭ ‬ترتيبة‭ ‬حاليا‭ ‬بتجميد‭ ‬قضية‭ ‬تسليم‭ ‬الجزيرتين‭ ‬حتى‭ ‬ايجاد‭ ‬مخرج‭ ‬لتلك‭ ‬القضية‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬واحكام‭ ‬القضاء‭ ‬المصرى‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دعت‭ ‬د‭/ ‬ابتسام‭ ‬الكتبي‭ ‬رئيسة‭ ‬مركز‭ ‬الامارات‭ ‬للسياسات‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬الى‭ ‬شرح‭ ‬الامور‭ ‬للشعب‭ ‬المصري‭ ‬بصورة‭ ‬عقلانية‭ ‬وعمل‭ ‬برامج‭ ‬اعلامية‭ ‬مهنية‭ ‬وحيادية‭ ‬،

واكدت‭ ‬الكتبي‭ ‬ان‭ ‬المصريين‭ ‬والسعوديين‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الازمة‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬اعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للكفاءات‭ ‬والمختصين‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬للتواصل‭ ‬والتشاور‭ ‬وايجاد‭ ‬حل‭ ‬للوضع‭ ‬الراهن‭ . ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬،قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لطهران‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتسليم‭ ‬رسالة‭ ‬للرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بأسس‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وخصمها‭ ‬اللدود‭ ‬إيران‭.‬

تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬روحاني‭ ‬إن‭ ‬دولا‭ ‬منها‭ ‬الكويت‭ ‬عرضت‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬الخلافات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭.‬

ونقلت‭ ‬كونا‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

وتدعم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬أطرافا‭ ‬متعارضة‭ ‬في‭ ‬الحربين‭ ‬الأهليتين‭ ‬باليمين‭ ‬وسوريا‭.‬

وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬وبعض‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬طهران‭ ‬باستخدام‭ ‬النزعات‭ ‬الطائفية‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبناء‭ ‬نفوذ‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ .‬

وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وقطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬كما‭ ‬استدعى‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬سفراءها‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬محتجون‭ ‬سفارة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وينظر‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬أقلية‭ ‬شيعية‭ ‬كبيرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬وسيطا‭ ‬محتملا‭. ‬وعندما‭ ‬زار‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬حاكم‭ ‬لبلد‭ ‬عربي‭ ‬خليجي‭ ‬حليف‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يزور‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬1979‭.‬

وقال‭ ‬الصباح‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولدينا‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬وإمكانيات‭ ‬كثيرة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬سيعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭.‬