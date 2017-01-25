مصدر رئاسي لـ (الزمان):تحديد عمل القوات المصرية بالخليج رسالة طمأنة للسعودية
الكويت تسلم رسالة لإيران بشأن الحوار مع الخليج والوساطة الخليجية بين مصر والسعودية تحقق تقدماً
القاهرة – مصطفى عمارة
الكويت – الزمان
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان الجهود المكثفة التى قامت بها الكويت والامارات لتصفية الخلافات بين مصروالسعودية حققت تقدما وان الدولتين اعربتا للوسطاء من الدولتين استعدادهما للتجاوب مع جهود المصالحة ،فيما اكد مصدر برئاسة الجمهورية للزمان ان قرار الرئاسة بتحديد عمل القوات المصرية فى منطقة الخليج والبحر الاحمر وباب المندب هى رسالة طمأنة لدول الخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة ان امن الخليج هو خط احمر بالنسبة لمصر بغض النظر عن اى خلافات . وكشفت مصادر مطلعة على ان الخيار الوحيد المتاح امام الحكومة المصرية لحل ازمة تيران وصنافير هو تبادل خطابات مع السعودية على غرار خطابات عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الاسبق والذى يقر بحقها التاريخى فى الجزيرتين بضمانات تسليمها خلال حيز زمني .
وقال عاطف السعداوى الخبير بمركز الدراسات السياسية للاهرام ان سيناريو يجرى ترتيبة حاليا بتجميد قضية تسليم الجزيرتين حتى ايجاد مخرج لتلك القضية يوازن بين الحفاظ على العلاقات مع السعودية واحكام القضاء المصرى . فى السياق ذاته دعت د/ ابتسام الكتبي رئيسة مركز الامارات للسياسات فى اتصال هاتفى معها الحكومة المصرية الى شرح الامور للشعب المصري بصورة عقلانية وعمل برامج اعلامية مهنية وحيادية ،
واكدت الكتبي ان المصريين والسعوديين قادرون على تجاوز الازمة ولكن يجب اعطاء الفرصة للكفاءات والمختصين فى كل من البلدين للتواصل والتشاور وايجاد حل للوضع الراهن .
على صعيد اخر ،قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن وزير الخارجية الكويتي قام بزيارة نادرة لطهران يوم الأربعاء لتسليم رسالة للرئيس حسن روحاني تتعلق «بأسس الحوار» بين دول الخليج العربية وخصمها اللدود إيران.
تأتي الزيارة بعد أيام من قول روحاني إن دولا منها الكويت عرضت الوساطة في الخلافات المتصاعدة بين إيران والسعودية.
ونقلت كونا عن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية قوله إن العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي الست «يجب أن تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول».
وتدعم كل من إيران والسعودية أطرافا متعارضة في الحربين الأهليتين باليمين وسوريا.
وتتهم طهران وبعض أعضاء المجلس طهران باستخدام النزعات الطائفية للتدخل في شؤون الدول العربية وبناء نفوذ لها في الشرق الأوسط .
وتنفي إيران التدخل في شؤون الدول العربية.
وقطعت السعودية والبحرين في يناير كانون الثاني العلاقات الدبلوماسية مع إيران كما استدعى بعض دول الخليج العربية الأخرى سفراءها تضامنا مع المملكة بعدما هاجم محتجون سفارة السعودية في إيران.
وينظر إلى الكويت التي توجد بها أقلية شيعية كبيرة باعتبارها وسيطا محتملا. وعندما زار أمير الكويت إيران في 2014 كان هو أول حاكم لبلد عربي خليجي حليف للولايات المتحدة يزور الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وقال الصباح «إننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وإمكانيات كثيرة» مضيفا أن الحوار سيعود بالمنفعة على الجانبين.