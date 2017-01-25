الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة
العفو الدولية:الاعدامات صادمة ومؤسفة للغاية
الكويت – بيروت – الزمان
أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الكويت أعدمت سبعة أشخاص في سجنها المركزي الأربعاء بينهم عضو في أسرة الصباح الحاكمة. ويبدو أن هذه أول مرة يتم فيها إعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت. وقالت صحف كويتية إن حكم الإعدام صدر بحق الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح عام 2010 بعد أن أدين بقتل ابن شقيقته.
وقالت كونا إن جريمة الشيخ فيصل هي «جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.». كما تم تنفيذ حكم الإعدام في كويتية أدينت بالقتل. والباقون ثلاثة رجال وامرأتان من بنجلادش ومصر وإثيوبيا والفلبين وأدينوا بتهم متعددة بينها القتل والشروع في القتل والخطف والاغتصاب.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية في بيان عمليات الإعدام بأنها «».
وكتبت سماح الحديد نائبة المدير المسؤول عن الحملات في المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت «من خلال استئنافها عمليات الإعدام، تظهر السلطات الكويتية ازدراء لا مبرر له تجاه الحق في الحياة».
بدورها، انتقدت مجموعة «ريبريف» المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن، عمليات الاعدام داعية الى ممارسة ضغوط على الكويت والسعودية والبحرين لوضع حد لذلك .والعنزي اشعلت في 15 اب/اغسطس 2009النار في خيمة المدعوات الى حفل زفاف زوجها على امرأة ثانية، في عمل نفذته بحسب الصحف الكويتية بدافع الغيرة. وكانت تبلغ من العمر 23 عاما حين اقدمت على اضرام النار في الخيمة.
وافاد التحقيق انها قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم اشعلت النار فيها. ولم يتسن للمدعوات الخروج مع اطفالهن من الخيمة التي انهارت فوقهم. كما ان رجال الدفاع المدني منعوا بداية منالدخول الى مكان الحريق بعدما عارض الرجال الحاضرون ذلك.
ولم يكن الزوج موجودا في الخيمة كونها مخصصة للنساء، كما لم تكن عروسه الجديدة قد وصلت بعد.
ووقع الحادث في منطقة الجهراء القبلية المحافظة على بعد نحو 50 كلم غرب مدينة الكويت. وفي البداية كان يعتقد ان العنزي هي مطلقة العريس، الا ان محاميها اكد في وقت لاحق انها كانت لا تزال زوجته.
ودينت العنزي بالقتل مع سابق الاصرار وباشعال حريق بنية القتل مع العلم انها كانت نفت في بداية المحاكمة التهم المنسوبة اليها مؤكدة براءتها.
وحادث الحريق الذي اتى على الخيمة خلال دقائق لا سابق له في تاريخ هذه الدولة النفطية، وقد احدث صدمة في نفوس الكويتيين.
اما المرأتان الاخريان، فقد دينتا بارتكاب جرائم قتل ايضا بينما كانتا تعملان في منزلين.
وفي مانيلا، قال المتحدث باسم الرئاسة ارنستو ابيلا ان القصر الرئاسي «احزنته» عملية اعدام الفيلبينية جاكاتيا ميندون باوا المحكوم عليها بالاعدام لارتكابها «جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد» بحقاحد افراد العائلة التي كانت تقيم معها، بحسب بيان النيابة.