الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة

– January 25, 2017

العفو‭ ‬الدولية‭:‬الاعدامات‭ ‬صادمة‭ ‬ومؤسفة‭ ‬للغاية

الكويت‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفاد‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭ (‬كونا‭) ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬أعدمت‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬سجنها‭ ‬المركزي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بينهم‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬الصباح‭ ‬الحاكمة‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬إعدام‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وقالت‭ ‬صحف‭ ‬كويتية‭ ‬إن‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬صدر‭ ‬بحق‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدين‭ ‬بقتل‭ ‬ابن‭ ‬شقيقته‭. ‬

وقالت‭ ‬كونا‭ ‬إن‭ ‬جريمة‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬هي‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬وحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬وذخائر‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭.‬‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬كويتية‭ ‬أدينت‭ ‬بالقتل‭. ‬والباقون‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬وامرأتان‭ ‬من‭ ‬بنجلادش‭ ‬ومصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬والفلبين‭ ‬وأدينوا‭ ‬بتهم‭ ‬متعددة‭ ‬بينها‭ ‬القتل‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والخطف‭ ‬والاغتصاب‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬وصفت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭ ‬بأنها‭ ‬‮«»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬سماح‭ ‬الحديد‭ ‬نائبة‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬الاقليمي‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬استئنافها‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام،‭ ‬تظهر‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬ازدراء‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬له‭ ‬تجاه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬انتقدت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ريبريف‮»‬‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن،‭ ‬عمليات‭ ‬الاعدام‭ ‬داعية‭ ‬الى‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لذلك‭ .‬والعنزي‭ ‬اشعلت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2009النار‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬المدعوات‭ ‬الى‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬نفذته‭ ‬بحسب‭ ‬الصحف‭ ‬الكويتية‭ ‬بدافع‭ ‬الغيرة‭. ‬وكانت‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬حين‭ ‬اقدمت‭ ‬على‭ ‬اضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الخيمة‭.‬

وافاد‭ ‬التحقيق‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬بصب‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬العرس‭ ‬المخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬ثم‭ ‬اشعلت‭ ‬النار‭ ‬فيها‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬للمدعوات‭ ‬الخروج‭ ‬مع‭ ‬اطفالهن‭ ‬من‭ ‬الخيمة‭ ‬التي‭ ‬انهارت‭ ‬فوقهم‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬منعوا‭ ‬بداية‭ ‬منالدخول‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق‭ ‬بعدما‭ ‬عارض‭ ‬الرجال‭ ‬الحاضرون‭ ‬ذلك‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الزوج‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الخيمة‭ ‬كونها‭ ‬مخصصة‭ ‬للنساء،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬عروسه‭ ‬الجديدة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬بعد‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجهراء‭ ‬القبلية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الكويت‭. ‬وفي‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬ان‭ ‬العنزي‭ ‬هي‭ ‬مطلقة‭ ‬العريس،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬محاميها‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬زوجته‭.‬

ودينت‭ ‬العنزي‭ ‬بالقتل‭ ‬مع‭ ‬سابق‭ ‬الاصرار‭ ‬وباشعال‭ ‬حريق‭ ‬بنية‭ ‬القتل‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬نفت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المحاكمة‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬اليها‭ ‬مؤكدة‭ ‬براءتها‭.‬

وحادث‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اتى‭ ‬على‭ ‬الخيمة‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬لا‭ ‬سابق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬النفطية،‭ ‬وقد‭ ‬احدث‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الكويتيين‭.‬

اما‭ ‬المرأتان‭ ‬الاخريان،‭ ‬فقد‭ ‬دينتا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬ايضا‭ ‬بينما‭ ‬كانتا‭ ‬تعملان‭ ‬في‭ ‬منزلين‭.‬

وفي‭ ‬مانيلا،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬ارنستو‭ ‬ابيلا‭ ‬ان‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬‮«‬احزنته‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬اعدام‭ ‬الفيلبينية‭ ‬جاكاتيا‭ ‬ميندون‭ ‬باوا‭ ‬المحكوم‭ ‬عليها‭ ‬بالاعدام‭ ‬لارتكابها‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الاصرار‭ ‬والترصد‮»‬‭ ‬بحقاحد‭ ‬افراد‭ ‬العائلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقيم‭ ‬معها،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬النيابة‭.‬