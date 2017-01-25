محكمة عسكرية لحماس تسجن ثمانية من فتح

– January 25, 2017

غزة‭ – ‬الزمان‭ ‬

اصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الاربعاء‭ ‬احكاما‭ ‬متفاوتة‭ ‬بحق‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬متهمة‭ ‬اياهم‭ ‬ب‭ ‬‮«‬النيل‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬الثورية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ان‭ ‬الثمانية‭ ‬ادينوا‭ ‬ب‭ ‬‮«‬النيل‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬الثورية‮»‬‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬فعلية‭ ‬عن‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬وهيكلياتها‭ ‬وتحركاتها‮»‬‭.‬

وحكم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المدانين‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬بينما‭ ‬تتراوح‭ ‬الاحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬على‭ ‬الاخرين‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اكد‭ ‬فايز‭ ‬ابو‭ ‬عيطة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ان‭ ‬الاحكام‭ ‬‮«‬سياسية‭ ‬وجائرة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬انها‭ ‬تهدف‭ ‬‮«‬لضرب‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬والمبادرة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬فتح‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬عدة‭ ‬محاولات‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬الحركتين‭ ‬منذ‭ ‬سيطرة‭ ‬حماس‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬بقوة‭ ‬السلاح‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هناك‭.‬

فيمااكد‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬صائب‭ ‬عريقات‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬‮«‬صدم‮»‬‭ ‬امام‭ ‬صمت‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ازاء‭ ‬اعلان‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬وحدات‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة،‭ ‬داعيا‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيسالاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬موقفها‭.‬

وقال‭ ‬عريقات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بالانجليزية‭ ‬‮«‬صدمت‭ ‬البارحة‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬حول‭ ‬المستوطنات،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬حتى‭ ‬بتعليق‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انها‭ ‬ستبني‭ ‬2500‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬اكبر‭ ‬مخططات‭ ‬التوسع‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بعد‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬تنصيب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامبرئيسا‭.‬

وقبلها‭ ‬بيومين،‭ ‬تم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬مئات‭ ‬الوحدات‭ ‬الاستيطانية‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭.‬