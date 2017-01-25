محكمة عسكرية لحماس تسجن ثمانية من فتح
غزة – الزمان
اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاربعاء احكاما متفاوتة بحق 8 من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة اياهم ب «النيل من الوحدة الثورية».
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في القطاع ان الثمانية ادينوا ب «النيل من الوحدة الثورية» بالاضافة الى «تقديم معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها».
وحكم على ثلاثة من المدانين بالسجن المؤبد، بينما تتراوح الاحكام الصادرة على الاخرين بين سبع سنوات و 15 سنة، وجميعهم من قوى الامن التابعة لحركة فتح.
من جانبه، اكد فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح في غزة، ان الاحكام «سياسية وجائرة» مؤكدا انها تهدف «لضرب جهود المصالحة والمبادرة الطيبة التي قدمتها فتح».
ولم تنجح عدة محاولات لتحقيق مصالحة بين الحركتين منذ سيطرة حماس العام 2007 بقوة السلاح على قطاع غزة وعلى كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك.
فيمااكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاربعاء انه «صدم» امام صمت البيت الابيض الثلاثاء ازاء اعلان اسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، داعيا ادارة الرئيسالاميركي دونالد ترامب الى توضيح موقفها.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس بالانجليزية «صدمت البارحة عندما سئل المتحدث باسم البيت الابيض حول المستوطنات، فهو لم يدل حتى بتعليق».
واعلنت اسرائيل الثلاثاء انها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في احد اكبر مخططات التوسع منذ اشهر في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اربعة ايام على تنصيب دونالد ترامبرئيسا.
وقبلها بيومين، تم الاعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في احياء القدس الشرقية المحتلة.